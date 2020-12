Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"87aa96c4-9cd2-45cc-b9af-677fa2dae3ca","c_author":"Tamás Ervin","category":"360","description":"Mennyire is zsákmányolnak ki minket a németek?","shortLead":"Mennyire is zsákmányolnak ki minket a németek?","id":"20201201_Tamas_Ervin_Kiarusitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=87aa96c4-9cd2-45cc-b9af-677fa2dae3ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74c11ebd-83d2-4878-9092-f23845bee76d","keywords":null,"link":"/360/20201201_Tamas_Ervin_Kiarusitas","timestamp":"2020. december. 01. 12:00","title":"Tamás Ervin: Orbán és a kiárusítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"642cc8c5-75df-4791-aebd-8e0c4a3c27f9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hamarosan megérkezik a kereskedésekbe a spanyol SUV plugin hibrid változata.","shortLead":"Hamarosan megérkezik a kereskedésekbe a spanyol SUV plugin hibrid változata.","id":"20201201_49_kilometer_villannyal_ezt_tudja_a_legujabb_seat_tarraco","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=642cc8c5-75df-4791-aebd-8e0c4a3c27f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4369f71-a6cf-4253-b0f1-45ddb99ab478","keywords":null,"link":"/cegauto/20201201_49_kilometer_villannyal_ezt_tudja_a_legujabb_seat_tarraco","timestamp":"2020. december. 01. 11:21","title":"49 kilométer villannyal, ezt tudja a legújabb Seat Tarraco","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a34fc1b2-3d3d-4782-a9e3-bf849254b71b","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Miért szereztem nyaralót vagy lakást a kontinensen, ha nem tölthetek ott annyi időt amennyit csak szeretnék? Ezen dühöng több mint félmillió brit polgár a Daily Mail beszámolója szerint.","shortLead":"Miért szereztem nyaralót vagy lakást a kontinensen, ha nem tölthetek ott annyi időt amennyit csak szeretnék? Ezen...","id":"20201201_A_Brexit_nem_vart_mellekhatasa_vege_a_hosszu_nyaralasoknak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a34fc1b2-3d3d-4782-a9e3-bf849254b71b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8516ebef-f221-4b42-866f-c66896058dd8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201201_A_Brexit_nem_vart_mellekhatasa_vege_a_hosszu_nyaralasoknak","timestamp":"2020. december. 01. 18:03","title":"A Brexit nem várt mellékhatása: vége a hosszú nyaralásoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"667d648a-4446-4801-a850-2cdfb56b47cb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Két okból is megéri frissíteni a kétmilliárdos felhasználói táborral büszkélkedő üzenetküldőt, a WhatsAppot.","shortLead":"Két okból is megéri frissíteni a kétmilliárdos felhasználói táborral büszkélkedő üzenetküldőt, a WhatsAppot.","id":"20201202_who_matrica_hatter_whatsapp_uzenetkuldo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=667d648a-4446-4801-a850-2cdfb56b47cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b37937d4-5f97-47c6-b5d7-1a46f8afa222","keywords":null,"link":"/tudomany/20201202_who_matrica_hatter_whatsapp_uzenetkuldo","timestamp":"2020. december. 02. 11:03","title":"Mozgó matricákkal és személyre szabható hátterekkel bővült a WhatsApp","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6974998-82b4-4978-915e-11db51c880ca","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Eredetileg 70 milliárd forintba került volna egy Észak-Magyarországon végzett víz és szennyvíz beruházási projekt, de a pótmunkák miatt meg kellett emelni az árat.","shortLead":"Eredetileg 70 milliárd forintba került volna egy Észak-Magyarországon végzett víz és szennyvíz beruházási projekt, de...","id":"20201201_potmunka_eszak_magyarorszag_meszaros_es_meszaros_szennyviz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b6974998-82b4-4978-915e-11db51c880ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6171558b-5e7c-47d5-a84f-4a86a815c2f5","keywords":null,"link":"/kkv/20201201_potmunka_eszak_magyarorszag_meszaros_es_meszaros_szennyviz","timestamp":"2020. december. 01. 12:40","title":"35 milliárddal többet fizet az állam egy projektért Mészároséknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94340781-63ab-4304-bcb8-b234cf85ceb9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tisztán elektromos hajtásláncú, világító hűtőráccsal is rendelhető SUV első körben kétféle változatban érhető el Magyarországon.","shortLead":"A tisztán elektromos hajtásláncú, világító hűtőráccsal is rendelhető SUV első körben kétféle változatban érhető el...","id":"20201202_megerkezett_hozzank_a_skoda_enyaq_iv_elektromos_suv","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=94340781-63ab-4304-bcb8-b234cf85ceb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a18342e3-36a8-4a4c-a7fd-12708b0d2581","keywords":null,"link":"/cegauto/20201202_megerkezett_hozzank_a_skoda_enyaq_iv_elektromos_suv","timestamp":"2020. december. 02. 10:14","title":"Megérkezett hozzánk a hátsókerék-hajtású új Skoda, az elektromos Enyaq","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be494666-7069-4507-a338-8a020e925428","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Ha közvéleménykutatáson feltennénk a kérdést, mi volt a válaszadók legharmonikusabb életszakasza saját életükből, a kamaszkor aligha lenne az elsőként megjelöltek közt. Ám ha a legmozgalmasabb, esetleg a lelkileg legmegterhelőbb időszakot kérdeznénk, valószínűleg a kamaszkor vinné el a pálmát. ","shortLead":"Ha közvéleménykutatáson feltennénk a kérdést, mi volt a válaszadók legharmonikusabb életszakasza saját életükből...","id":"20201201_LStipkovits_Erika_Igy_lehetunk_boldogok_a_kamasszal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=be494666-7069-4507-a338-8a020e925428&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62aa0f1a-4c1d-4297-bca9-a276041d30bb","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20201201_LStipkovits_Erika_Igy_lehetunk_boldogok_a_kamasszal","timestamp":"2020. december. 01. 13:30","title":"L.Stipkovits Erika: Így lehetünk boldogok a kamasszal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b842bcf-4294-4179-984c-1af0e7080433","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem feltétlenül szükséges egy PlayStation 5, hogy valaki megtapasztalja a rendszerhez tartozó új kontroller előnyeit. Az ugyanis már a Steam játékplatformmal is kompatibilis.","shortLead":"Nem feltétlenül szükséges egy PlayStation 5, hogy valaki megtapasztalja a rendszerhez tartozó új kontroller előnyeit...","id":"20201202_steam_jatekok_playstation_5_ps5_dualsense_kontroller","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2b842bcf-4294-4179-984c-1af0e7080433&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9eecff1b-0bca-42dc-bca7-65fc49d16f44","keywords":null,"link":"/tudomany/20201202_steam_jatekok_playstation_5_ps5_dualsense_kontroller","timestamp":"2020. december. 02. 10:03","title":"A PlayStation 5 új kontrollere PC-s játékokkal is működik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]