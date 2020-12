Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8789d861-7cc9-437a-bf7e-496648439557","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"December 1-24. között minden nap egy meglepetés mesekönyv lesz ingyenesen elérhető a Mesetár adventi naptár polcán egészen január végéig.","shortLead":"December 1-24. között minden nap egy meglepetés mesekönyv lesz ingyenesen elérhető a Mesetár adventi naptár polcán...","id":"20201204_Minden_napra_ingyenesse_tesz_egy_meset_karacsonyig_a_BOOKR_Kids","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8789d861-7cc9-437a-bf7e-496648439557&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d852baf9-ec73-4ee8-bb57-ae26dc9870a6","keywords":null,"link":"/elet/20201204_Minden_napra_ingyenesse_tesz_egy_meset_karacsonyig_a_BOOKR_Kids","timestamp":"2020. december. 04. 12:10","title":"Ingyenessé tesz egy-egy mesét karácsonyig mindennap a BOOKR Kids","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b6542ba-e633-447e-8b2d-97a999f2ac75","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Még nincs kilencéves a magyar alkotmány, de ez már a kilencedik módosítása – a Duma Aktuál most összeszedte, mit kellene még beírni az Alaptörvénybe, hogy ne kelljen folyton javítgatni. ","shortLead":"Még nincs kilencéves a magyar alkotmány, de ez már a kilencedik módosítása – a Duma Aktuál most összeszedte, mit...","id":"20201204_Duma_Aktual_Alaptorveny_modositasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7b6542ba-e633-447e-8b2d-97a999f2ac75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d077d055-8e33-4b2c-a5d6-2f0458f983cf","keywords":null,"link":"/360/20201204_Duma_Aktual_Alaptorveny_modositasa","timestamp":"2020. december. 04. 17:00","title":"Duma Aktuál: Írják bele az alkotmányba, hogy Magyarország nem mindig volt rántott hús alakú!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e216dc2-8bd0-4c24-9093-9f38ed522612","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Most jó esély kínálkozik arra, hogy a kereszténydemokraták szembeforduljanak saját szélsőjobboldalukkal – írja az EUobserverben a Berlinben működő független civil szervezet, a Democracy International Reporting igazgatója.","shortLead":"Most jó esély kínálkozik arra, hogy a kereszténydemokraták szembeforduljanak saját szélsőjobboldalukkal – írja...","id":"20201204_Az_Europai_Neppartnak_most_kell_kitennie_a_Fideszt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4e216dc2-8bd0-4c24-9093-9f38ed522612&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf1028ed-632d-4dc2-b43a-42dd33fc7b91","keywords":null,"link":"/360/20201204_Az_Europai_Neppartnak_most_kell_kitennie_a_Fideszt","timestamp":"2020. december. 04. 08:15","title":"„A Néppártnak most kell kitennie a Fideszt”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0c11fd7-19d2-4527-921b-a31961acf176","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Súlyosan megsebesítettek egy prostituáltat a fővárosban. ","shortLead":"Súlyosan megsebesítettek egy prostituáltat a fővárosban. ","id":"20201205_Kinyitotta_a_prostitualt_az_ajtot_nekiesett_kessel_a_vendeg_Budapesten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e0c11fd7-19d2-4527-921b-a31961acf176&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06acd40d-43ce-4aff-b3d0-23c56439e9b9","keywords":null,"link":"/itthon/20201205_Kinyitotta_a_prostitualt_az_ajtot_nekiesett_kessel_a_vendeg_Budapesten","timestamp":"2020. december. 05. 09:32","title":"Kinyitotta a prostituált az ajtót, nekiesett késsel a vendég Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c6dda26-f6cd-4ad8-8510-870846de7f8b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Októberre az ipar nem csak visszatért oda, ahol a válság előtt járt, hanem már meg is haladta azt.","shortLead":"Októberre az ipar nem csak visszatért oda, ahol a válság előtt járt, hanem már meg is haladta azt.","id":"20201204_ipar_valsag_ksh","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9c6dda26-f6cd-4ad8-8510-870846de7f8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2da6a1e9-14be-4513-b3e4-5cec5845c340","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201204_ipar_valsag_ksh","timestamp":"2020. december. 04. 09:41","title":"Kiheverte a magyar ipar a válság első hullámát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc918df1-bc73-45e4-8c27-51afad5645e4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Senkivel sem szövetkeznek, iránytűjük keresztény.","shortLead":"Senkivel sem szövetkeznek, iránytűjük keresztény.","id":"20201204_Partot_alapitott_Bencsik_Janos_Polgari_Valasz_neven","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cc918df1-bc73-45e4-8c27-51afad5645e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c83f5262-8ee1-44e9-8c65-cc0f622afaa6","keywords":null,"link":"/itthon/20201204_Partot_alapitott_Bencsik_Janos_Polgari_Valasz_neven","timestamp":"2020. december. 04. 10:03","title":"Pártot alapított Bencsik János Polgári Válasz néven","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d24e5032-9c50-4c55-9c1a-bd2602c53c7e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A közel-keleti királyságban gyakran 40 Celsius-fokos meleg van, a Pfizer és BioNTech cégek 95 százalékos vakcináját azonban mínusz 70 fokon lehet csak tárolni, illetve szállítani.","shortLead":"A közel-keleti királyságban gyakran 40 Celsius-fokos meleg van, a Pfizer és BioNTech cégek 95 százalékos vakcináját...","id":"20201204_bahrein_oltoanyag_vakcina_koronavirus_pfizer_biontech","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d24e5032-9c50-4c55-9c1a-bd2602c53c7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"455031d8-c135-41a9-8888-171bc19dfd9e","keywords":null,"link":"/tudomany/20201204_bahrein_oltoanyag_vakcina_koronavirus_pfizer_biontech","timestamp":"2020. december. 04. 21:33","title":"Bahrein is engedélyezte a BioNTech/Pfizer oltóanyagát, de kérdés, hogyan fogják tárolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79e3b61d-0049-4465-a830-b079b24ebbdc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A januárban hivatalba lépő amerikai elnök a nyilvánosság előtt oltatná be magát a koronavírus elleni vakcinával, ha Fauci azt mondja neki, hogy biztonságos az oltóanyag.","shortLead":"A januárban hivatalba lépő amerikai elnök a nyilvánosság előtt oltatná be magát a koronavírus elleni vakcinával, ha...","id":"20201204_Anthony_Fauci_Joe_Biden_egeszsegugyi_fotanacsado","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=79e3b61d-0049-4465-a830-b079b24ebbdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd48a849-187d-4593-894d-9096eda8da39","keywords":null,"link":"/vilag/20201204_Anthony_Fauci_Joe_Biden_egeszsegugyi_fotanacsado","timestamp":"2020. december. 04. 05:51","title":"Anthony Faucit kérte fel Joe Biden egészségügyi főtanácsadónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]