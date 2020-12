Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f1bb86fc-b1e7-45ed-b356-8b4f394e6e51","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Cannes-ban is bemutatott Itt vagyok és a Balaton Method rendezőjét, Szimler Bálintot megihlette a hátizsákos szökési kísérlet.","shortLead":"A Cannes-ban is bemutatott Itt vagyok és a Balaton Method rendezőjét, Szimler Bálintot megihlette a hátizsákos szökési...","id":"20201204_Maris_tobb_kisfilm_keszult_Szajer_menekuleserol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f1bb86fc-b1e7-45ed-b356-8b4f394e6e51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"181a5a6a-5299-4542-852c-8ddc1de5bb86","keywords":null,"link":"/elet/20201204_Maris_tobb_kisfilm_keszult_Szajer_menekuleserol","timestamp":"2020. december. 04. 11:35","title":"Máris több kisfilm készült Szájer meneküléséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4390910e-2b72-4ada-bdde-a0cde4700a67","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Attól tartanak, hogy az idősáv csak feszültségeket szül és tömeget fog okozni a boltokban a karácsony előtti időszakban.","shortLead":"Attól tartanak, hogy az idősáv csak feszültségeket szül és tömeget fog okozni a boltokban a karácsony előtti időszakban.","id":"20201206_Visszaallitana_az_uzletek_eredeti_nyitva_tartasat_a_kereskedelmi_dolgozok_szakszervezete","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4390910e-2b72-4ada-bdde-a0cde4700a67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90283f30-2f4b-464b-ab94-b157fc8556b2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201206_Visszaallitana_az_uzletek_eredeti_nyitva_tartasat_a_kereskedelmi_dolgozok_szakszervezete","timestamp":"2020. december. 06. 08:23","title":"Az idősek vásárlási sávjának újragondolását kéri a Kereskedelmi Dolgozók Szakszervezete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c180bcf4-89a9-46b6-8acd-81e11ca966c2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Információs Társadalom Kutatóintézetének új közép-európai kutatása szerint Magyarországon több mint domináns szerepe van a Facebooknak: az itt élők mintha nem is ismernének más oldalakat. 