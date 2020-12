Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4819181f-e7f2-4190-b79c-2ddec4231f9d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sofőr meglepően nyugodtan reagálta le a helyzetet.","shortLead":"A sofőr meglepően nyugodtan reagálta le a helyzetet.","id":"20201207_Video_Felcsapodott_motorhaztetovel_ment_autos_a_4es_uton","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4819181f-e7f2-4190-b79c-2ddec4231f9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f379196-1787-480a-85b0-7a3a1a123bc6","keywords":null,"link":"/cegauto/20201207_Video_Felcsapodott_motorhaztetovel_ment_autos_a_4es_uton","timestamp":"2020. december. 07. 08:38","title":"Videó: Menet közben csapódott fel egy autó motorházteteje a 4-es úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dffa851-ab88-41a7-8f7d-28efe61ba439","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tömeges oltásra 2021 első negyedévében számíthatunk, csak és kizárólag engedéllyel rendelkező vakcinát adnak majd be Magyarországon. Az operatív törzs keddi sajtótájékoztatója.","shortLead":"A tömeges oltásra 2021 első negyedévében számíthatunk, csak és kizárólag engedéllyel rendelkező vakcinát adnak majd be...","id":"20201208_operativ_torzs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7dffa851-ab88-41a7-8f7d-28efe61ba439&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3443711c-e7e5-4ca0-8922-31109bac38b7","keywords":null,"link":"/itthon/20201208_operativ_torzs","timestamp":"2020. december. 08. 11:58","title":"Müller Cecília: Platót érhettünk el a járványban, de még nem lehet lazítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43e7faaf-dae9-41b9-9b68-5467b978d657","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az RMDSZ a voksok mintegy 5,7 százalékát szerezte meg, amivel bejutott a Parlamentbe.","shortLead":"Az RMDSZ a voksok mintegy 5,7 százalékát szerezte meg, amivel bejutott a Parlamentbe.","id":"20201206_Romaniai_valasztasok_ellenzek_exit_poll","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=43e7faaf-dae9-41b9-9b68-5467b978d657&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5d419c9-9600-4b57-b5ed-074d16b9fa20","keywords":null,"link":"/vilag/20201206_Romaniai_valasztasok_ellenzek_exit_poll","timestamp":"2020. december. 06. 20:20","title":"Romániai választások: az ellenzéki szociáldemokraták győzelmét jelzi az exit poll","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b935f49-3fd9-4374-a531-cf26713fb37a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Budapesten az átlagos havi bérleti díj decemberben 135 ezer forint, ami több éves mélypont.","shortLead":"Budapesten az átlagos havi bérleti díj decemberben 135 ezer forint, ami több éves mélypont.","id":"20201208_alberlet_budapest_arcsokkenes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9b935f49-3fd9-4374-a531-cf26713fb37a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd4dcf35-bb28-4840-8e2a-27978dc5511d","keywords":null,"link":"/ingatlan/20201208_alberlet_budapest_arcsokkenes","timestamp":"2020. december. 08. 09:55","title":"Rekordszámú lakás kiadó az albérletpiacon, az árak is csökkentek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7944f17-9f7c-46bd-9771-060fbba942d1","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Egy év várakozás után Magyarországra is behozza Stadia nevű streaming játékszolgáltatását a Google. A platform megfelelő internet birtokában szinte bármilyen laptopból vagy PC-ből videojátékra alkalmas eszközt csinál – úgy, hogy fizetni sem muszáj érte. A hazai rajtot az új termék kipróbálásával vártuk, felemás élményekkel.","shortLead":"Egy év várakozás után Magyarországra is behozza Stadia nevű streaming játékszolgáltatását a Google. A platform...","id":"20201207_google_stadia_magyarorszag_ingyenes_pro_havidij_streaming_videojatek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f7944f17-9f7c-46bd-9771-060fbba942d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c4e29f7-2bbe-4b81-8bc4-3788cd66da9d","keywords":null,"link":"/tudomany/20201207_google_stadia_magyarorszag_ingyenes_pro_havidij_streaming_videojatek","timestamp":"2020. december. 07. 18:00","title":"Megérkezett Magyarországra a videojátékos Netflix, az elsők között próbáltuk ki a Google Stadiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1bebdf5-be46-43f5-a8a5-c2b44bd99ad3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A plugin hibrid hajtásláncú újdonság elektromos hatótávja eléri a 74 kilométert. ","shortLead":"A plugin hibrid hajtásláncú újdonság elektromos hatótávja eléri a 74 kilométert. ","id":"20201208_245_loero_es_zold_rendszam_itt_a_legujabb_audi_a3","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e1bebdf5-be46-43f5-a8a5-c2b44bd99ad3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c0f8b18-cc95-444a-92a6-21f833414271","keywords":null,"link":"/cegauto/20201208_245_loero_es_zold_rendszam_itt_a_legujabb_audi_a3","timestamp":"2020. december. 08. 09:21","title":"245 lóerő és zöld rendszám: itt a legújabb Audi A3","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57c1f862-b070-43b4-a2a8-d92d42997be7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Összeállt Mariah Carey, Jennifer Hudson és Ariana Grande egy karácsonyi dalra.","shortLead":"Összeállt Mariah Carey, Jennifer Hudson és Ariana Grande egy karácsonyi dalra.","id":"20201207_Harom_kiralyno_menti_meg_a_karacsonyt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=57c1f862-b070-43b4-a2a8-d92d42997be7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52c49089-0096-4054-ba7a-3ba9445289cd","keywords":null,"link":"/kultura/20201207_Harom_kiralyno_menti_meg_a_karacsonyt","timestamp":"2020. december. 07. 09:38","title":"Három királynő menti meg a karácsonyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8570151-d812-4678-81ac-e6c2aa9598df","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A helyszín egyezik, ám a videó alapján nem lehet kijelenteni, hogy valóban akkor készült, amikor Szájer József az ereszcsatornán próbált elmenekült. ","shortLead":"A helyszín egyezik, ám a videó alapján nem lehet kijelenteni, hogy valóban akkor készült, amikor Szájer József...","id":"20201207_Szajer_video_rendorseg_Brusszel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b8570151-d812-4678-81ac-e6c2aa9598df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ecccb7b-3426-4941-a125-29a65e2e6a84","keywords":null,"link":"/itthon/20201207_Szajer_video_rendorseg_Brusszel","timestamp":"2020. december. 07. 19:14","title":"Előkerült egy videó, amelyről azt állítják, akkor készült, amikor rajtaütöttek a Szájer-féle bulin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]