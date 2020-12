Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cca14253-53e4-4037-af88-c8aa354e3d1f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Bezárják a vendéglőket és visszatér az éjszakai kijárási tilalom.","shortLead":"Bezárják a vendéglőket és visszatér az éjszakai kijárási tilalom.","id":"20201214_koronavirus_csehorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cca14253-53e4-4037-af88-c8aa354e3d1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ea19120-d4f3-4f34-a16e-76b70d1d541f","keywords":null,"link":"/vilag/20201214_koronavirus_csehorszag","timestamp":"2020. december. 14. 20:29","title":"Kétheti lazítás után újra szigorítanak Csehországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8ba1eb1-14c6-44e6-8bb2-2f1eb5f1c354","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az egyik leghíresebb olasz dalt költötte át, azzal mondott köszönetet a csapatnak.","shortLead":"Az egyik leghíresebb olasz dalt költötte át, azzal mondott köszönetet a csapatnak.","id":"20201214_sebastian_vettel_f1_dal_azzurro_ferrari_aston_martin","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a8ba1eb1-14c6-44e6-8bb2-2f1eb5f1c354&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ab42937-fe8b-4c60-9568-415ab667973f","keywords":null,"link":"/elet/20201214_sebastian_vettel_f1_dal_azzurro_ferrari_aston_martin","timestamp":"2020. december. 14. 11:49","title":"Dalban búcsúzott Vettel a Ferraritól – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f1f5843-7288-4541-92fb-a62e8f299981","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hallgatók szerint a Színház- és Filmművészeti Egyetem illegitim vezetősége felismerte, hogy dokumentáltan megtartott tanórákat és kurzusokat meg nem történtnek tekinteni nem lehet. Már csak két hetet pótoltatnának, de a diákok szerint nincs mit bepótolni, hiszen az oktatás folyamatos volt.","shortLead":"A hallgatók szerint a Színház- és Filmművészeti Egyetem illegitim vezetősége felismerte, hogy dokumentáltan megtartott...","id":"20201214_szfe_szemeszter_meghosszabbitas_elutasitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5f1f5843-7288-4541-92fb-a62e8f299981&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3fc85e0-5a33-423f-a4e9-bc70790908f4","keywords":null,"link":"/itthon/20201214_szfe_szemeszter_meghosszabbitas_elutasitas","timestamp":"2020. december. 14. 07:05","title":"Elutasítják az SZFE hallgatói a tanév rendjének módosítását, szerintük nincs pótolnivaló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb8171ea-8503-4b50-807c-f8914051640a","c_author":"Éltető Andrea","category":"360","description":"A magyar kormányzat kommunikációjában náci hasonlatok és utalások bukkannak fel, miközben több nemzetközileg ismert társadalomtudós Magyarországgal kapcsolatban fasizmusról beszél.","shortLead":"A magyar kormányzat kommunikációjában náci hasonlatok és utalások bukkannak fel, miközben több nemzetközileg ismert...","id":"20201214_Europai_Unio_Orbankormany_retorika_fasizmus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fb8171ea-8503-4b50-807c-f8914051640a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f35c5073-bf0e-486a-9c3a-6b4ff78d2a77","keywords":null,"link":"/360/20201214_Europai_Unio_Orbankormany_retorika_fasizmus","timestamp":"2020. december. 14. 16:30","title":"Éltető Andrea: Miért jut sokak eszébe a fasizmus az Orbán-kormány retorikájáról?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f261ba51-2de3-4f27-9a2b-12f29da51f6d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Havi közel 8000 forintos költséget jelent az egészségügyi szolgáltatások járuléka.","shortLead":"Havi közel 8000 forintos költséget jelent az egészségügyi szolgáltatások járuléka.","id":"20201214_NAV_diakigazolvany_tovabbtanulas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f261ba51-2de3-4f27-9a2b-12f29da51f6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d580d80a-413b-4697-bce1-b3a5bf12c68f","keywords":null,"link":"/itthon/20201214_NAV_diakigazolvany_tovabbtanulas","timestamp":"2020. december. 14. 16:57","title":"Figyelmeztet a NAV: munka és tanulói jogviszony nélkül fizetni kell, ha lejár a diákigazolvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f44818ac-8d6a-470e-a1a4-4724e593a2f5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ha már nagy bulik nem lesznek, a Katona legnépszerűbb darabjával is feldobhatjuk az év végét.","shortLead":"Ha már nagy bulik nem lesznek, a Katona legnépszerűbb darabjával is feldobhatjuk az év végét.","id":"20201214_Akar_a_Portugallal_is_szilveszterezhetunk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f44818ac-8d6a-470e-a1a4-4724e593a2f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"226b8723-00bd-4be7-8b45-763d20c58ad3","keywords":null,"link":"/kultura/20201214_Akar_a_Portugallal_is_szilveszterezhetunk","timestamp":"2020. december. 14. 11:20","title":"Akár a Portugállal is szilveszterezhetünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"436110d5-436f-4981-80f1-ca18915302a9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újabb 3470 embernél igazolták a fertőzést.","shortLead":"Újabb 3470 embernél igazolták a fertőzést.","id":"20201214_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_halalos_aldozatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=436110d5-436f-4981-80f1-ca18915302a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"022b5038-0472-4080-85fb-e5d0c2cf7c80","keywords":null,"link":"/itthon/20201214_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_halalos_aldozatok","timestamp":"2020. december. 14. 09:09","title":"Koronavírus: 165-tel nőtt a halálos áldozatok száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"359126a9-30ac-4f19-a14c-725a76eb8294","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A világ legkorruptabb emberének nevezi Soros Györgyöt válaszlevelében a miniszterelnök, bár Soros levelének nem ő volt a címzettje. Orbán Viktor szerint Európa nem hódol be. Hagyományos családmodell, gender, akasztásra szánt nemzeti keresztény országok a miniszterelnök levelében.","shortLead":"A világ legkorruptabb emberének nevezi Soros Györgyöt válaszlevelében a miniszterelnök, bár Soros levelének nem ő volt...","id":"20201213_Orban_Soros_a_vilag_legkorruptabb_embere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=359126a9-30ac-4f19-a14c-725a76eb8294&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"710cf1e5-0636-4abe-b3f2-df4571621006","keywords":null,"link":"/itthon/20201213_Orban_Soros_a_vilag_legkorruptabb_embere","timestamp":"2020. december. 13. 08:23","title":"Orbán: Soros a világ legkorruptabb embere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]