[{"available":true,"c_guid":"d95ebd27-d814-4eec-b75f-f91ecd1fdd68","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az áruszállítás viszont csúcsot döntött.","shortLead":"Az áruszállítás viszont csúcsot döntött.","id":"20201212_A_tavalyi_kevesebb_mint_negyedere_eshet_vissza_a_forgalom_Ferihegyen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d95ebd27-d814-4eec-b75f-f91ecd1fdd68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb7a3df8-c352-4ec8-bce7-1d07453945f3","keywords":null,"link":"/kkv/20201212_A_tavalyi_kevesebb_mint_negyedere_eshet_vissza_a_forgalom_Ferihegyen","timestamp":"2020. december. 12. 17:32","title":"A tavalyi kevesebb mint negyedére eshet vissza a forgalom Ferihegyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70049d89-39a4-4cc5-ad79-11aa3c101f18","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"„Na és?”","shortLead":"„Na és?”","id":"20201213_rendorseg_ellenorzes_buszsav_szabalytalan_autos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=70049d89-39a4-4cc5-ad79-11aa3c101f18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efa38b38-0d6a-4250-bf6e-f5c9f20183d8","keywords":null,"link":"/cegauto/20201213_rendorseg_ellenorzes_buszsav_szabalytalan_autos","timestamp":"2020. december. 13. 13:05","title":"Meredek kifogásokkal próbálkoznak be a rendőröknél a szabálytalan buszsávhasználók – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41793714-d40e-42c8-8c8b-cecac845454f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A német cégnek nem megy jól a szekér, Magyarországon is elhalasztott egy beruházást, de a berlini segítséggel nem járnának jól.","shortLead":"A német cégnek nem megy jól a szekér, Magyarországon is elhalasztott egy beruházást, de a berlini segítséggel nem...","id":"20201214_A_Thyssenkrupp_dragallja_a_kormanyzati_segitseget","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=41793714-d40e-42c8-8c8b-cecac845454f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"481cf246-55d1-41a3-8cac-4b8336f5c013","keywords":null,"link":"/kkv/20201214_A_Thyssenkrupp_dragallja_a_kormanyzati_segitseget","timestamp":"2020. december. 14. 16:02","title":"A Thyssenkrupp drágállja a német kormányzati segítséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91a30a3e-ee9f-4807-ad8c-442945d227da","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kisebb eső és köd is lehet, meg hideg.","shortLead":"Kisebb eső és köd is lehet, meg hideg.","id":"20201212_Borult_kodos_vasarnap_lesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=91a30a3e-ee9f-4807-ad8c-442945d227da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5501dd8d-3181-4784-8015-2c1a7fe8aa3d","keywords":null,"link":"/itthon/20201212_Borult_kodos_vasarnap_lesz","timestamp":"2020. december. 12. 20:45","title":"Borult, ködös vasárnap lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de0a515b-4d24-4228-823a-edb64814a7cf","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az eddigi két hét helyett hétfőtől csak tíz napra kell elzárkózniuk a külvilágtól a külföldről beutaznak.\r

","shortLead":"Az eddigi két hét helyett hétfőtől csak tíz napra kell elzárkózniuk a külvilágtól a külföldről beutaznak.\r

","id":"20201214_koronavirus_jarvany_karanten_egyesult_kiralysag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=de0a515b-4d24-4228-823a-edb64814a7cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92470b20-6509-41fc-8993-50500d237e97","keywords":null,"link":"/vilag/20201214_koronavirus_jarvany_karanten_egyesult_kiralysag","timestamp":"2020. december. 14. 06:15","title":"Rövidebb időt kell karanténban tölteniük az Egyesült Királyságba utazóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7c74d36-c3c8-4460-b017-ff5b247f8fa8","c_author":"Dezső András","category":"360","description":"Bártfai-Mager Andreával együtt szerzett meg két földterületet Szerencs mellett még tavaly nyáron az a férfi, aki több szálon is kötődik a nemzeti vagyonért felelős tárca nélküli miniszter volt férje, a jelenleg körözés alatt álló Balogh Sándor üzletember rokoni és üzleti köréhez. Ám hiába is kerestük, ezeket az ingatlanokat nem írta bele vagyonbevallásába a miniszter, aki megkeresésünkre ezt \"figyelmetlenségéből adódó adminisztratív hibával\" magyarázta. A földeket – kevesebb mint egy év birtoklás után – eladta, akárcsak a tulajdonostársa.","shortLead":"Bártfai-Mager Andreával együtt szerzett meg két földterületet Szerencs mellett még tavaly nyáron az a férfi, aki több...","id":"20201214_foldugylet_nemzeti_vagyonert_felelos_miniszter_bartfai_mager_andrea_balogh_sandor_vagyonnyilatkozat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a7c74d36-c3c8-4460-b017-ff5b247f8fa8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a78a8fbe-de39-4e04-be4e-460f1379701b","keywords":null,"link":"/360/20201214_foldugylet_nemzeti_vagyonert_felelos_miniszter_bartfai_mager_andrea_balogh_sandor_vagyonnyilatkozat","timestamp":"2020. december. 14. 06:30","title":"Több tízmilliót érő földjeit hagyta ki vagyonnyilatkozatából a miniszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"police.hu","category":"cegauto","description":"Rendőrségi szóvivő előtt kezdett össze-vissza kanyarogni egy autó, majd felborult. A nő azonnal megállt segíteni, és kiderült, hogy egy kétéves kislány is van a felborult járműben.","shortLead":"Rendőrségi szóvivő előtt kezdett össze-vissza kanyarogni egy autó, majd felborult. A nő azonnal megállt segíteni, és...","id":"20201213_Kisbabaval_allt_fejre_az_auto_az_M0son","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bac51fe0-ae05-4f28-97cc-d533a9f020e0","keywords":null,"link":"/cegauto/20201213_Kisbabaval_allt_fejre_az_auto_az_M0son","timestamp":"2020. december. 13. 09:45","title":"Kisbabával a hátsó ülésen állt fejre egy autó az M0-son","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05bf9434-dc87-4009-9cb3-b738e7dd15c1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vírusszkeptikus gyógyszerész semmin sem változtat, tovább folytatja a tevékenységét.","shortLead":"A vírusszkeptikus gyógyszerész semmin sem változtat, tovább folytatja a tevékenységét.","id":"20201213_godeny_gyorgy_virusszkeptikus_rendorseg_panasz_eljaras","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=05bf9434-dc87-4009-9cb3-b738e7dd15c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8e781a6-d608-449e-9146-8beb1bf4148f","keywords":null,"link":"/itthon/20201213_godeny_gyorgy_virusszkeptikus_rendorseg_panasz_eljaras","timestamp":"2020. december. 13. 19:08","title":"Gődény György panaszt tett az ellene folyó eljárás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]