Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6831e109-e871-46a0-a55f-7cbb728a066c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google 2021 júliusa helyett 2021 szeptemberéig engedi, hogy a dolgozói a koronavírus-járvány miatt otthonról végezzék a munkájukat. Emellett egy speciális, hibrid munkahetet is tesztelni kezd a cég.","shortLead":"A Google 2021 júliusa helyett 2021 szeptemberéig engedi, hogy a dolgozói a koronavírus-járvány miatt otthonról végezzék...","id":"20201215_google_home_office_munkavegzes_koronavirus_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6831e109-e871-46a0-a55f-7cbb728a066c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdffa0c9-2e47-44a3-ad92-7c962298f391","keywords":null,"link":"/tudomany/20201215_google_home_office_munkavegzes_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. december. 15. 15:03","title":"A Google jövő szeptemberig nem is rendeli már be a dolgozóit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82d88cb9-53e5-4787-bf97-0a35ef05ebd3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több ezer darab szinkronizált, magyar nyelvű film közül válogathatnak korlátlanul, díjmentesen a Telekom otthoni tévészolgáltatásának előfizetői, karácsonytól másfél héten át. Aki nem ügyfél, de regisztrál a TV GO szolgáltatásra, jó pár ingyenesen nézhető filmet az is kap.","shortLead":"Több ezer darab szinkronizált, magyar nyelvű film közül válogathatnak korlátlanul, díjmentesen a Telekom otthoni...","id":"20201215_telekom_moziklub_teljes_filmek_magyarul_ingyen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=82d88cb9-53e5-4787-bf97-0a35ef05ebd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f0b67bb-cd90-4f93-9b3e-56cc8c6edd3a","keywords":null,"link":"/tudomany/20201215_telekom_moziklub_teljes_filmek_magyarul_ingyen","timestamp":"2020. december. 15. 14:03","title":"Ingyen nézhetővé tesz 6000 filmet ügyfeleinek a Telekom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dda55873-6f8a-492b-adf3-910d6b0ff438","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A virológus és molekuláris biológus Boldogkői Zsolt szerint az oltásellenesség pont olyan, mintha valaki azzal érvelne, hogy a biztonsági öv miatt halnak meg az autósok.","shortLead":"A virológus és molekuláris biológus Boldogkői Zsolt szerint az oltásellenesség pont olyan, mintha valaki azzal érvelne...","id":"20201217_boldogkoi_zsolt_koronavirus_vedooltas_vakcina_virustagadok_oltasellenesek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dda55873-6f8a-492b-adf3-910d6b0ff438&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65a83f3a-300a-4fb5-aba5-1bfc969626a0","keywords":null,"link":"/tudomany/20201217_boldogkoi_zsolt_koronavirus_vedooltas_vakcina_virustagadok_oltasellenesek","timestamp":"2020. december. 17. 09:33","title":"A \"gyilkos biztonsági öv\" parádés példájával üzent az oltáselleneseknek Boldogkői Zsolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4e3cac6-d8c0-4cd1-bee4-13e98e42fe5f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az összes igazolt koronavírus-fertőzött 2 százaléka dolgozik az egészségügyben, az elhunytak nagy részének volt krónikus alapbetegsége - így kommentálta az Emmi a Magyar Orvosi Kamara számait.","shortLead":"Az összes igazolt koronavírus-fertőzött 2 százaléka dolgozik az egészségügyben, az elhunytak nagy részének volt...","id":"20201215_Emmi_elhunyt_egeszsegugyi_dolgozo_kronikus_alapbetegseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c4e3cac6-d8c0-4cd1-bee4-13e98e42fe5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f6f23ac-d303-4be6-9ee1-6f9686f6f011","keywords":null,"link":"/itthon/20201215_Emmi_elhunyt_egeszsegugyi_dolgozo_kronikus_alapbetegseg","timestamp":"2020. december. 15. 17:55","title":"Emmi: A legtöbb elhunyt egészségügyi dolgozónak volt krónikus alapbetegsége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"343a89cd-280c-415b-af8a-eb3025f1f485","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20201215_Marabu_Feknyuz_Ajandek_Merkeltol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=343a89cd-280c-415b-af8a-eb3025f1f485&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9eaabbfc-74bb-4c0b-8bf5-69537ba04307","keywords":null,"link":"/itthon/20201215_Marabu_Feknyuz_Ajandek_Merkeltol","timestamp":"2020. december. 15. 12:37","title":"Marabu Féknyúz: Ajándék Merkeltől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2859aeaf-48ff-4b5d-ba9d-8f062f15174f","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Meg kell-e nézni a bútorokat, mielőtt orgiára megy az ember és mit szóljanak a brüsszeli közös képviselők? Az elmúlt évtizedek legnagyobb magyar szexbotránya mellett a Duma Aktuál sem mehetett el szó nélkül. ","shortLead":"Meg kell-e nézni a bútorokat, mielőtt orgiára megy az ember és mit szóljanak a brüsszeli közös képviselők? Az elmúlt...","id":"20201216_Duma_Aktual_Szajerbotrany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2859aeaf-48ff-4b5d-ba9d-8f062f15174f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11e85b6a-93e8-445a-a14e-f9a8551ac459","keywords":null,"link":"/360/20201216_Duma_Aktual_Szajerbotrany","timestamp":"2020. december. 16. 15:00","title":"Duma Aktuál a Szájer-botrányról: Nézd már, egy szakállas fakopáncs!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2db39903-d813-4581-bd23-c40e751059dc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Momentum azt ígéri, 2022 után lemossák ezt a szégyent, a DK pedig elmagyarázta, azért vonult ki a szavazásról, mert nem tekinti legitimnek az Alaptörvényt sem.","shortLead":"A Momentum azt ígéri, 2022 után lemossák ezt a szégyent, a DK pedig elmagyarázta, azért vonult ki a szavazásról, mert...","id":"20201215_ellenzek_reakciok_alkotmanymodositas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2db39903-d813-4581-bd23-c40e751059dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dccda4fb-633a-47a1-b192-6593cf0cf89e","keywords":null,"link":"/itthon/20201215_ellenzek_reakciok_alkotmanymodositas","timestamp":"2020. december. 15. 13:58","title":"A lopás legalizálása, az alkotmányozás szégyene: reagáltak az ellenzéki pártok az alkotmánymódosításra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5caf3d8-9c56-4452-a3dd-62005e2d340f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem csak forgalmazni, de használni sem szabad idén szilveszterkor pirotechnikai termékeket.","shortLead":"Nem csak forgalmazni, de használni sem szabad idén szilveszterkor pirotechnikai termékeket.","id":"20201216_szilveszter_koronavirus_korlatozas_tuzijatek_birsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e5caf3d8-9c56-4452-a3dd-62005e2d340f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e054b31-b7fa-4f92-a566-f432e1d805f9","keywords":null,"link":"/itthon/20201216_szilveszter_koronavirus_korlatozas_tuzijatek_birsag","timestamp":"2020. december. 16. 21:19","title":"150 ezres bírságot is kaphat, aki szilveszterkor tűzijátékozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]