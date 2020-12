Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dd3e46c9-1dfa-4e00-ba7e-79785daec5fb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple a napokban tette kötelezővé, hogy az App Store-ban megjelenő alkalmazások fejlesztői tüntessék fel, milyen adatokat gyűjtenek a felhasználókról. A Facebook szerint ezzel nehéz helyzetbe hozzák a kisebb fejlesztő cégeket.","shortLead":"Az Apple a napokban tette kötelezővé, hogy az App Store-ban megjelenő alkalmazások fejlesztői tüntessék fel, milyen...","id":"20201217_apple_facebook_csorte_felhasznaloi_adatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dd3e46c9-1dfa-4e00-ba7e-79785daec5fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f58a6a7f-6755-446e-bd47-9583a0ea0418","keywords":null,"link":"/tudomany/20201217_apple_facebook_csorte_felhasznaloi_adatok","timestamp":"2020. december. 17. 14:10","title":"Egész oldalas hirdetésben ment neki a Facebook az Apple-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"362b6d90-7813-49a1-a4f2-39bc43171107","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A két ünnep között megkezdik az egészségügy dolgozók beoltását az országos tiszti főorvos szerint.","shortLead":"A két ünnep között megkezdik az egészségügy dolgozók beoltását az országos tiszti főorvos szerint.","id":"20201218_operativ_torzs_muller_cecilia_pfizer_vakcina","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=362b6d90-7813-49a1-a4f2-39bc43171107&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0b8731a-b2ae-4df8-8e77-b605dcbe2007","keywords":null,"link":"/itthon/20201218_operativ_torzs_muller_cecilia_pfizer_vakcina","timestamp":"2020. december. 18. 13:57","title":"Müller: A Pfizer vakcinája lesz az első Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4019b8a-2bf8-4e42-95d4-044f0d5e4b2c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"“Ami science fictionnek tűnt, márciusban, a Covid-járvány miatt dokumentumfilmmé vált” – mondta a HVG-nek adott interjúban Meskó Bertalan orvosi jövőkutató, a The Medical Futurist Institute vezetője. A szakértő szerint a modern megoldásokkal rengeteg értékes idő felszabadítható.","shortLead":"“Ami science fictionnek tűnt, márciusban, a Covid-járvány miatt dokumentumfilmmé vált” – mondta a HVG-nek adott...","id":"20201216_covid_koronavirus_jarvany_mesko_bertalan_orvos_beteg_kapcsolat_jovokutatas_jovokutato","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c4019b8a-2bf8-4e42-95d4-044f0d5e4b2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c29853f-88b6-4b5a-b39a-8079e64282f8","keywords":null,"link":"/tudomany/20201216_covid_koronavirus_jarvany_mesko_bertalan_orvos_beteg_kapcsolat_jovokutatas_jovokutato","timestamp":"2020. december. 16. 18:03","title":"\"A járványnak köszönhetően valóságos forradalom indult el az orvoslásban\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bd59bfd-27d3-4675-ae9c-44e7e5d20d06","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A húszból 16 Airbus helikopter is megérkezett már.","shortLead":"A húszból 16 Airbus helikopter is megérkezett már.","id":"20201218_Teljesse_valt_a_magyar_kikepzogepflotta","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8bd59bfd-27d3-4675-ae9c-44e7e5d20d06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1628b33-9e78-4889-a29f-4c02137d2a64","keywords":null,"link":"/itthon/20201218_Teljesse_valt_a_magyar_kikepzogepflotta","timestamp":"2020. december. 18. 15:41","title":"Teljessé vált a magyar kiképzőgép-flotta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b59c622-eaff-4fe7-b090-66ad67dbab53","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Orbán Viktor szárnysegédjeként Szijjártó Péter lassan egy évtizede ügyködik azon, hogy a külügyben dolgozók a „partraszállás” mámorában asszisztáljanak ahhoz, hogy szélsőjobbos politikusokkal pacsizzon, diktátorokhoz törleszkedjen és pénzmosodákban sürgölődjön - írja eheti számában a HVG.","shortLead":"Orbán Viktor szárnysegédjeként Szijjártó Péter lassan egy évtizede ügyködik azon, hogy a külügyben dolgozók...","id":"20201216_Uj_szovetsegesek_utan_kutat_a_Fidesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1b59c622-eaff-4fe7-b090-66ad67dbab53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1b7a562-baf8-4a60-880a-3bb200886df4","keywords":null,"link":"/itthon/20201216_Uj_szovetsegesek_utan_kutat_a_Fidesz","timestamp":"2020. december. 16. 16:55","title":"Új szövetségesek után kutat a Fidesz Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d6fbaea-b2a4-4e1e-baa2-3684a359ff67","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányzati tájékoztató oldal szerint bakteriális és gombás eredetű gyulladása volt.

","shortLead":"A kormányzati tájékoztató oldal szerint bakteriális és gombás eredetű gyulladása volt.

","id":"20201218_Magyarorszag_jarvany_aldozat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8d6fbaea-b2a4-4e1e-baa2-3684a359ff67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bf073d5-a253-410a-8495-293fc273ef80","keywords":null,"link":"/itthon/20201218_Magyarorszag_jarvany_aldozat","timestamp":"2020. december. 18. 11:44","title":"Egy 19 éves férfi is a járvány áldozatává vált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e516ed6c-5ae3-41aa-a3a4-28f17863dc1e","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A magyar zeneipar a tavalyi rekorddöntés után idén, a koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzetben várhatóan értéke 60 százalékát elveszíti, az élőzenei piac összeomlott - állapítja meg a ProArt Zeneipari Jelentése.","shortLead":"A magyar zeneipar a tavalyi rekorddöntés után idén, a koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzetben várhatóan értéke 60...","id":"20201217_A_magyar_elozenei_piac_osszeomlott__allitja_egy_zeneipari_jelentes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e516ed6c-5ae3-41aa-a3a4-28f17863dc1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee8fbbb8-7d00-400d-b6d5-1f4f715ee1c5","keywords":null,"link":"/kultura/20201217_A_magyar_elozenei_piac_osszeomlott__allitja_egy_zeneipari_jelentes","timestamp":"2020. december. 17. 09:34","title":"A magyar élőzenei piac összeomlott - állítja egy zeneipari jelentés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91c5bc7c-ae03-41a9-bc82-93541ebb631d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szerda délutántól kezdődően az európai felhasználóknál, így a magyaroknál is felbukkant egy figyelmeztető ablak a Messenger üzenetküldőben. Eltűnő funkciókról írnak benne. A változásnak az Általános adatvédelmi rendelethez (GDPR) van köze.","shortLead":"Szerda délutántól kezdődően az európai felhasználóknál, így a magyaroknál is felbukkant egy figyelmeztető ablak...","id":"20201216_facebook_messenger_uzenetkuldo_figyelmeztetes_adatkezeles_vallalkozasok_chatbot_gdpr","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=91c5bc7c-ae03-41a9-bc82-93541ebb631d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"366ecf23-b2cd-44fb-b6e5-f4d0c39708b3","keywords":null,"link":"/tudomany/20201216_facebook_messenger_uzenetkuldo_figyelmeztetes_adatkezeles_vallalkozasok_chatbot_gdpr","timestamp":"2020. december. 16. 19:25","title":"Önnél is feldobott egy fura ablakot a Messenger? Nincs vele egyedül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]