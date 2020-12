Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"481c8a34-6193-4008-9903-a38451ae4a66","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A külügyminiszter is kommentálta, hogy a Fidesz európai parlamenti képviselője jogfosztottá válik a pártcsaládjukban.","shortLead":"A külügyminiszter is kommentálta, hogy a Fidesz európai parlamenti képviselője jogfosztottá válik a pártcsaládjukban.","id":"20201217_szijjarto_peter_deutsch_tamas_europai_neppart","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=481c8a34-6193-4008-9903-a38451ae4a66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4767c3c-ebf8-4047-8bd7-25eda521d076","keywords":null,"link":"/itthon/20201217_szijjarto_peter_deutsch_tamas_europai_neppart","timestamp":"2020. december. 17. 16:23","title":"Szijjártó szerint a többi néppárti képviselő példát vehetne Deutsch Tamásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0128601c-ac22-4229-9474-0129b72f22ce","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Elfogató parancs van érvényben Silvia H. ellen, társát pedig már le is tartóztatták. ","shortLead":"Elfogató parancs van érvényben Silvia H. ellen, társát pedig már le is tartóztatták. ","id":"20201216_futes_optimalizalo_csalok_77_millio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0128601c-ac22-4229-9474-0129b72f22ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4f63b73-955a-48df-93ba-94a6b27478df","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201216_futes_optimalizalo_csalok_77_millio","timestamp":"2020. december. 16. 15:12","title":"Rezsicsökkentést ígértek a csalók, 77 millióval verték át áldozataikat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e851962-a989-4b9d-b2e7-eb695eb35d20","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"December 17-től több mint két héten át tart majd az az akció, amely keretében 15 játékot tölthetnek le ingyenesen a PC-sek. Ehhez csak az Epic Games boltjába kell ellátogatni vagy megnyitni a kiadó számítógépes kliensét.","shortLead":"December 17-től több mint két héten át tart majd az az akció, amely keretében 15 játékot tölthetnek le ingyenesen...","id":"20201216_epic_games_store_15_nap_15_jatek_ingyen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6e851962-a989-4b9d-b2e7-eb695eb35d20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de502294-0cf4-4580-9fa2-6c65f9335aee","keywords":null,"link":"/tudomany/20201216_epic_games_store_15_nap_15_jatek_ingyen","timestamp":"2020. december. 16. 16:03","title":"Jön az Epic Games nagy játékosztása, 15 napon át 15 videojátékot adnak ingyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fa109f6-c2fe-4929-9861-dcd10a3433b3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A klímaváltozás miatt az élelmiszerellátást nem csak a változó éghajlat, de kártevő rovarok is fenyegetik.","shortLead":"A klímaváltozás miatt az élelmiszerellátást nem csak a változó éghajlat, de kártevő rovarok is fenyegetik.","id":"20201217_Ez_a_hat_kartevo_veszelyezteti_a_leginkabb_a_termeseket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8fa109f6-c2fe-4929-9861-dcd10a3433b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2233da2-b6d4-4f6b-bcd5-7587ccb80922","keywords":null,"link":"/zhvg/20201217_Ez_a_hat_kartevo_veszelyezteti_a_leginkabb_a_termeseket","timestamp":"2020. december. 17. 13:14","title":"Ez a hat kártevő veszélyezteti a leginkább a terméseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ac4175f-4867-4e3d-ba73-34bcb447fa6e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"7 helyett csak 6 százalékos visszaesést vár a GKI. Jövőre nem érjük még el a válság előtti szintet.","shortLead":"7 helyett csak 6 százalékos visszaesést vár a GKI. Jövőre nem érjük még el a válság előtti szintet.","id":"20201216_GKI_recesszio_elorejelzes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1ac4175f-4867-4e3d-ba73-34bcb447fa6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3292ceb7-83bc-4ab6-b160-47cf8f293e8b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201216_GKI_recesszio_elorejelzes","timestamp":"2020. december. 16. 05:30","title":"GKI: Zuhan a magyar gazdaság, de nem annyira, mint ahogy eddig várhattuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"335d4d97-92e5-4468-bb53-96849911a415","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az állatokat borzasztó rossz körülmények között tartó párra 2019-ben már kiszabtak 3 millió forint bírságot, utána egy másik tanyán folytatták tevékenységüket. ","shortLead":"Az állatokat borzasztó rossz körülmények között tartó párra 2019-ben már kiszabtak 3 millió forint bírságot, utána...","id":"20201216_Allatkinzas_nyirbogat_kutya","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=335d4d97-92e5-4468-bb53-96849911a415&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"677b0609-cba2-4315-ae97-9aa90ee91a0c","keywords":null,"link":"/itthon/20201216_Allatkinzas_nyirbogat_kutya","timestamp":"2020. december. 16. 15:17","title":"166 kutyát mentettek ki egy nyírbogáti pártól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"779bdbb2-c485-4ede-8fc2-73f040800e6d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"8,5 milliárd forintot spórolhatott a főváros a korábbi tender érvénytelenné nyilvánításával.","shortLead":"8,5 milliárd forintot spórolhatott a főváros a korábbi tender érvénytelenné nyilvánításával.","id":"20201217_lanchid_felujitas_27_milliardos_ajanlat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=779bdbb2-c485-4ede-8fc2-73f040800e6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"819d4bc3-332f-4a9c-927a-ce5aa272782c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201217_lanchid_felujitas_27_milliardos_ajanlat","timestamp":"2020. december. 17. 13:28","title":"Közel 27 milliárdba kerülhet a Lánchíd felújítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58db22c3-788c-41fb-8fdb-b8003eed7ee2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Karácsony Gergely a bejelentésében hozzátette, tudja, hogy ez az összesen 7500 teszt is kevés, de a szűrés biztosítása a kormány dolga lenne.","shortLead":"Karácsony Gergely a bejelentésében hozzátette, tudja, hogy ez az összesen 7500 teszt is kevés, de a szűrés biztosítása...","id":"20201217_karacsony_gergely_gyorsteszt_budapest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=58db22c3-788c-41fb-8fdb-b8003eed7ee2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b9fe198-281c-46e5-8e68-e6a40e124e94","keywords":null,"link":"/itthon/20201217_karacsony_gergely_gyorsteszt_budapest","timestamp":"2020. december. 17. 15:05","title":"Újabb 2500 ingyenes gyorstesztre jelentkezhetnek a fővárosiak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]