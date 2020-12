Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9dc50b87-9d76-4e05-a669-8bb698d13626","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Oscar-gála áprilisban lesz, de az amerikai filmakadémia Los Angelesben megépült új múzeumának megnyitását is szeptemberre kellett halasztani.","shortLead":"Az Oscar-gála áprilisban lesz, de az amerikai filmakadémia Los Angelesben megépült új múzeumának megnyitását is...","id":"20201221_Az_Oscargala_mellett_a_hollywoodi_filmmuzeum_megnyitasa_is_csuszik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9dc50b87-9d76-4e05-a669-8bb698d13626&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b879b482-5ea9-42ac-a318-0a5dae1482d4","keywords":null,"link":"/kultura/20201221_Az_Oscargala_mellett_a_hollywoodi_filmmuzeum_megnyitasa_is_csuszik","timestamp":"2020. december. 21. 09:33","title":"Az Oscar-gála mellett a hollywoodi filmmúzeum megnyitása is csúszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f680934-55bf-4b59-8327-b6a5e817240c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Elkezdték kiszámolni az önkormányzatok, hogyan kell megvágniuk a költségvetéseiket, ha kiesik az iparűzési adó fele. Sötét az összkép, az önként vállalt feladatokat akár ki is dobhatják, de abban bíznak, hogy a kormány nem hagy senkit sem csődbe menni.","shortLead":"Elkezdték kiszámolni az önkormányzatok, hogyan kell megvágniuk a költségvetéseiket, ha kiesik az iparűzési adó fele...","id":"20201221_onkormanyzatok_iparuzesi_ado","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9f680934-55bf-4b59-8327-b6a5e817240c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9621cf9-5370-47f9-80ad-e8acd7fd740e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201221_onkormanyzatok_iparuzesi_ado","timestamp":"2020. december. 21. 08:57","title":"Bölcsődéken, fizetéseken, kulturális kiadásokon, fűnyíráson spórolhatnak az önkormányzatok az iparűzési adó fele nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31998ae3-4ffe-43dc-8f13-07283b646f8a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A háttérben az húzódhat, hogy az önkormányzati cég nehéz anyagi helyzetben van.","shortLead":"A háttérben az húzódhat, hogy az önkormányzati cég nehéz anyagi helyzetben van.","id":"20201220_All_a_bal_a_Gyori_Hulladekkezelonel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=31998ae3-4ffe-43dc-8f13-07283b646f8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41776a45-ff6d-43c9-952c-abcf01fbae65","keywords":null,"link":"/kkv/20201220_All_a_bal_a_Gyori_Hulladekkezelonel","timestamp":"2020. december. 20. 12:41","title":"Áll a bál a Győri Hulladékkezelőnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5d023fe-3e56-4066-8e04-ca810cdb314b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A BRFK Életvédelmi Osztálya nyomoz.","shortLead":"A BRFK Életvédelmi Osztálya nyomoz.","id":"20201221_holtan_talaltak_buntett_gyanuja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d5d023fe-3e56-4066-8e04-ca810cdb314b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"558b3d44-63d7-44cd-a951-d1e7d362fcc9","keywords":null,"link":"/itthon/20201221_holtan_talaltak_buntett_gyanuja","timestamp":"2020. december. 21. 05:12","title":"Holtan találtak egy nőt és fiát egy budapesti házban, bűntett történhetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99b2a56a-3fee-41fb-ae96-f0b881bb3fdf","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Semmit.","shortLead":"Semmit.","id":"20201219_A_brazil_elnok_azt_fejtegette_hogy_mit_lehet_tenni_ha_krokodilla_valtozunk_a_koronavirus_elleni_vakcinatol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=99b2a56a-3fee-41fb-ae96-f0b881bb3fdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80958001-ac6d-4b56-9ee6-12c66bb677f8","keywords":null,"link":"/kkv/20201219_A_brazil_elnok_azt_fejtegette_hogy_mit_lehet_tenni_ha_krokodilla_valtozunk_a_koronavirus_elleni_vakcinatol","timestamp":"2020. december. 19. 16:55","title":"A brazil elnök azt fejtegette, hogy mit lehet tenni, ha krokodillá változunk a koronavírus elleni vakcinától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"291547a7-ff9a-4286-81aa-2320e37208b2","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Az egyenesen a Windows otthonából érkezett notebook elképesztően könnyű és kicsi, prémium hatást kelt az emberben és az ígéretek szerint nem kerül horror összegekbe. Megvizsgáltuk, hogy akadnak-e hátulütői.","shortLead":"Az egyenesen a Windows otthonából érkezett notebook elképesztően könnyű és kicsi, prémium hatást kelt az emberben és...","id":"20201220_a_szepseg_ara_microsoft_surface_laptop_go_teszt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=291547a7-ff9a-4286-81aa-2320e37208b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce17351e-bcde-4d5e-a550-124b744fb4cd","keywords":null,"link":"/tudomany/20201220_a_szepseg_ara_microsoft_surface_laptop_go_teszt","timestamp":"2020. december. 20. 17:00","title":"A szépség ára: teszten a Microsoft új notebookja, a Surface Laptop Go","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a6292aa-9730-4ad1-ab30-f1cc03d2ea88","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az iparűzési adó csökkentését magyarázza az MKIK elnöke.","shortLead":"Az iparűzési adó csökkentését magyarázza az MKIK elnöke.","id":"20201220_Parragh_Laszlo_Senkinek_nem_erdeke_az_onkormanyzatok_ellehetetlenitese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0a6292aa-9730-4ad1-ab30-f1cc03d2ea88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01f49160-2506-4675-add0-446a8e8bfc57","keywords":null,"link":"/kkv/20201220_Parragh_Laszlo_Senkinek_nem_erdeke_az_onkormanyzatok_ellehetetlenitese","timestamp":"2020. december. 20. 16:13","title":"Parragh László: Senkinek nem érdeke az önkormányzatok ellehetetlenítése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77834283-a2eb-440b-ae4c-139e0f6a2d55","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sorra érkeznek a recesszióról szóló elemzések, az MNB-elnök szerint is komoly része van a kormány hibás döntéseinek abban, hogy ekkora a válság; bűnügyi felügyelet alá vették Bige Lászlót; a bankkártya-szolgáltatók egymás után hirdettek bojkottot a Pornhub ellen. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Sorra érkeznek a recesszióról szóló elemzések, az MNB-elnök szerint is komoly része van a kormány hibás döntéseinek...","id":"20201220_Es_akkor_Matolcsy_valsag_szijj_bige_karacsony_lakasok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=77834283-a2eb-440b-ae4c-139e0f6a2d55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73d4c777-4b06-4b3a-a6df-732998e96c0f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201220_Es_akkor_Matolcsy_valsag_szijj_bige_karacsony_lakasok","timestamp":"2020. december. 20. 07:00","title":"És akkor Matolcsy szerint félig a kormány a hibás a gazdasági válságért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]