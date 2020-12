Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"459a32a6-a732-486a-8879-32d36d25b1a2","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A szállópor-szennyezés az egyik legnagyobb gond Indiában, 1990 óta kétszeresére nőtt a mértéke. 2019-ben már 1,67 millió ember halt meg a légszennyezettség miatt.","shortLead":"A szállópor-szennyezés az egyik legnagyobb gond Indiában, 1990 óta kétszeresére nőtt a mértéke. 2019-ben már 1,67...","id":"20201222_legszennyezes_india_halalozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=459a32a6-a732-486a-8879-32d36d25b1a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bc133b3-0320-4e27-baac-efdee727dfda","keywords":null,"link":"/tudomany/20201222_legszennyezes_india_halalozas","timestamp":"2020. december. 22. 17:03","title":"Egyre többen halnak meg a légszennyezettség miatt Indiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3236c253-14c3-48f1-8dd5-f80bdc76ab0f","c_author":"Joó Hajnalka","category":"360","description":"A lélegeztetőgépek beszerzéséhez hasonlóan hatalmas üzlet üzembe helyezni azokat. A Külügyminisztérium megrendelésén nem több tucat, hanem csak két vállalkozás osztozott, meglehetősen furcsán. Az eszközök beüzemeléséről szóló, a hvg360 birtokába jutott szerződésekből az is kiderült, hogy Szijjártó Péter tárcája nemcsak irracionális mennyiségű lélegeztetőgépet vett feleslegesen százmilliárdokért, hanem a beérkezettek közül szintén észszerűtlenül sokat bontatott fel, nézetett át és raktároztat közülük – további súlyos milliárdokért. ","shortLead":"A lélegeztetőgépek beszerzéséhez hasonlóan hatalmas üzlet üzembe helyezni azokat. A Külügyminisztérium megrendelésén...","id":"20201222_lelegeztetogepek_beuzemelese_kulugyminiszterium","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3236c253-14c3-48f1-8dd5-f80bdc76ab0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69000208-eaf1-4ac4-b84d-3c629e83388c","keywords":null,"link":"/360/20201222_lelegeztetogepek_beuzemelese_kulugyminiszterium","timestamp":"2020. december. 22. 06:30","title":"Hetek alatt lett milliárdos forgalmú lélegeztetőgép-szerviz egy nulláról induló cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2780b0cc-0d81-447e-be62-baddae9bdb5a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A játékot a híres amerikai lap Instagram-oldalán lehet elérni. Mobil nélkül nem működik.","shortLead":"A játékot a híres amerikai lap Instagram-oldalán lehet elérni. Mobil nélkül nem működik.","id":"20201223_keresztrejtveny_new_york_times_kiterjesztett_valosag_instagram","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2780b0cc-0d81-447e-be62-baddae9bdb5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69c918ba-656d-485d-9b37-8eb452e97750","keywords":null,"link":"/tudomany/20201223_keresztrejtveny_new_york_times_kiterjesztett_valosag_instagram","timestamp":"2020. december. 23. 10:33","title":"Zseniális új rejtvényjátékot csinált a New York Times, ezt ön is ki akarja próbálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4e12e97-01bc-4330-8cd1-ef4bccc55148","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Novák Károly Eduárd nyolc éve, Londonban nyert pályakerékpárban.","shortLead":"Novák Károly Eduárd nyolc éve, Londonban nyert pályakerékpárban.","id":"20201222_novak_karoly_eduard_paralimpiai_bajnok_sportminiszter_jelolt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a4e12e97-01bc-4330-8cd1-ef4bccc55148&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4dc739f7-19dc-4b41-9e88-78b0be11c7c5","keywords":null,"link":"/vilag/20201222_novak_karoly_eduard_paralimpiai_bajnok_sportminiszter_jelolt","timestamp":"2020. december. 22. 13:44","title":"Paralimpiai bajnokot jelöl sportminiszternek az RMDSZ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"193bd84d-6c35-4ed8-9181-b9acf30fe251","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A rázós start ellenére hatalmas siker a CD Projekt RED újdonsága: már 13 millió példányt kelt el az utóbbi évek legjobban várt videojátékából.","shortLead":"A rázós start ellenére hatalmas siker a CD Projekt RED újdonsága: már 13 millió példányt kelt el az utóbbi évek...","id":"20201223_cyberpunk_2077_13_millio_eladott_peldany_videojatek_cd_projekt_red","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=193bd84d-6c35-4ed8-9181-b9acf30fe251&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e959052f-f3a2-4ee0-874c-60bd3b85a6bf","keywords":null,"link":"/tudomany/20201223_cyberpunk_2077_13_millio_eladott_peldany_videojatek_cd_projekt_red","timestamp":"2020. december. 23. 13:36","title":"Milyen botrány? 13 milliós eladásnál jár a Cyberpunk 2077","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"851df3e5-3b17-40f6-8a00-a3343ee24a00","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az augusztusban megmérgezett orosz ellenzéki politikus azt állítja, lebuktatta az életére törő különítmény egyik tagját, aki ezt ráadásul maga vallotta be. Az orosz nemzetbiztonság szerint erről szó sincs. ","shortLead":"Az augusztusban megmérgezett orosz ellenzéki politikus azt állítja, lebuktatta az életére törő különítmény egyik...","id":"20201222_navalnij_fszb_mergezes_provokacio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=851df3e5-3b17-40f6-8a00-a3343ee24a00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95df8088-0441-43ec-9a0f-11cf16850e31","keywords":null,"link":"/vilag/20201222_navalnij_fszb_mergezes_provokacio","timestamp":"2020. december. 22. 06:02","title":"Az FSZB szerint Navalnij senkit sem buktatott le, csak provokál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e594131a-3536-4cd8-8bf6-6d5994f53836","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A vállalatot nehéz helyzetbe hozta a koronavírus-járvány, most viszont majdnem mindenki 328 ezer euróval (118 millió forinttal) lesz gazdagabb.","shortLead":"A vállalatot nehéz helyzetbe hozta a koronavírus-járvány, most viszont majdnem mindenki 328 ezer euróval (118 millió...","id":"20201222_200_millio_euro_spanyol_ceg_karacsonyi_lotto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e594131a-3536-4cd8-8bf6-6d5994f53836&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e441474-b503-44d0-b8be-3038d6d42e0a","keywords":null,"link":"/elet/20201222_200_millio_euro_spanyol_ceg_karacsonyi_lotto","timestamp":"2020. december. 22. 18:11","title":"Közel 72 milliárd forintot nyertek a karácsonyi lottón egy spanyol cég dolgozói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9879b671-1985-4680-8c08-9306dcddfae7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az autók 2021-ben állnak szolgálatba.","shortLead":"Az autók 2021-ben állnak szolgálatba.","id":"20201223_beszerzes_Skoda_Volkswagen_rendorseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9879b671-1985-4680-8c08-9306dcddfae7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00e50559-3d2b-4cb2-86dc-8c83f1ae6e35","keywords":null,"link":"/cegauto/20201223_beszerzes_Skoda_Volkswagen_rendorseg","timestamp":"2020. december. 23. 09:14","title":"Közel egymilliárd forintért vett Skoda SUV-kat és Volkswageneket a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]