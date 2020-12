Elrendelte a tömeges koronavírus elleni oltást Vlagyimir Putyin orosz elnök szerdán – írja a Reuters. A részvétel önkéntes alapú, az oltások beadása jövő héten kezdődik.

A Szputnyik V nevű vakcinát alkalmazzák majd, amelyből a következő napokban 2 millió adag készül el Putyin szerint.

Az orosz vakcina hatásosságát november elején 90 százalékra tették orosz kutatók, a hónap végére már 95 százalékról beszéltek. Ugyanakkor olyan tudósok is vannak, akik szerint a közzétett számok alapján gyanús, hogy meghamisíthatták a vakcinakísérletek eredményeit. Az oltóanyagot kifejlesztő kutatóintézet szerint az önkéntesek közül senki nem mutatott még nem várt mellékhatást. Egy magyar virológus szerint azonban előfordulnak olyan erős mellékhatások is, mint hogy például oltás után egy ideig nem tudja az ember megmozdítani a karját.

A számos aggály ellenére a Szputnyik V-ből már megérkeztek az első minták Budapestre is, a kormány pedig azt tervezi, ha a hazai vizsgálatokon biztonságosnak és hatásosnak bizonyul, akkor importálni fog belőle, illetve licenc alapján gyártani is. Emiatt az Európai Bizottság is aggodalmát fejezte ki. Pénteken Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter és az orosz egészségügyi miniszter azt is bejelentette, hogy magyar kutatók mehetnek Ororszországba az oltóanyagokat tanulmányozni.

Putyin augusztusban közölte, hogy a lányát is beoltották a Szputnyik V-tel. Az orosz kormány több tagja is felvette már a vakcinát, illetve az egészségügyi dolgozók oltását is elkezdték már. Az orosz elnök arról is beszélt szeptemberben, hogy magát is beoltatja, ez azonban november végéig nem történt meg.

Oroszország pillanatnyilag a világ negyedik legfertőzöttebb országa pusztán az esetszámokat tekintve. Az elmúlt napon a Reuters szerint 589 új áldozatát regisztrálták a járványnak. A halottak száma összesen már 41 ezer felett van, a fertőzötteké több mint 2,47 millió.