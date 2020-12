Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fdf29c02-2363-4072-91e2-e4c7461f30d1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A praktikus családi autóként is használható modell bőven 3 másodperc alatt tudja le a 0–100-as sprintet. ","shortLead":"A praktikus családi autóként is használható modell bőven 3 másodperc alatt tudja le a 0–100-as sprintet. ","id":"20201229_igy_gyorsul_az_1001_loeros_audi_rs6_kombi__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fdf29c02-2363-4072-91e2-e4c7461f30d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb79f403-4d32-4fe8-bcb6-7df1d5df99e5","keywords":null,"link":"/cegauto/20201229_igy_gyorsul_az_1001_loeros_audi_rs6_kombi__video","timestamp":"2020. december. 29. 07:59","title":"Így gyorsul az 1001 lóerős Audi RS6 kombi – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c545cd6-3367-4dfb-bbe0-47391f8b695b","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Nem megijedni kell, de óvatosságra szükség van, mondja a Merkely Béla az új koronavírus-típusról. A Semmelweis Egyetem rektora szerint a koronavírust \"le fogjuk takarítani a Földről\".","shortLead":"Nem megijedni kell, de óvatosságra szükség van, mondja a Merkely Béla az új koronavírus-típusról. A Semmelweis Egyetem...","id":"20201230_Merkely_interju","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3c545cd6-3367-4dfb-bbe0-47391f8b695b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70ce23b9-d131-4cd5-848a-082f43e038ec","keywords":null,"link":"/360/20201230_Merkely_interju","timestamp":"2020. december. 30. 07:00","title":"Merkely: Biztos vagyok abban, hogy a koronavírus kiszorul a hétköznapokból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e60ba5dc-5a15-49c5-8bd0-213fdcd8c38a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megkezdődik a valaha készült legerősebb sorozatgyártású Peugeot európai forgalmazása.","shortLead":"Megkezdődik a valaha készült legerősebb sorozatgyártású Peugeot európai forgalmazása.","id":"20201230_bearaztak_a_360_loeros_zold_rendszamos_uj_peugeot_508at","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e60ba5dc-5a15-49c5-8bd0-213fdcd8c38a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a34de2d7-1093-4899-803f-6dc21cc5873c","keywords":null,"link":"/cegauto/20201230_bearaztak_a_360_loeros_zold_rendszamos_uj_peugeot_508at","timestamp":"2020. december. 30. 06:41","title":"Árat kapott a 360 lóerős, zöld rendszámos új Peugeot 508","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"198a990e-d5ff-46cc-bbfc-67db6007d269","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Legutóbb 902 embernél mutatták ki a fertőzést.","shortLead":"Legutóbb 902 embernél mutatták ki a fertőzést.","id":"20201229_koronavirus_elhunyt_aldozat_fertozott_magyarorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=198a990e-d5ff-46cc-bbfc-67db6007d269&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49dbfdd0-2ab0-481e-8c7c-d57048e81cb3","keywords":null,"link":"/itthon/20201229_koronavirus_elhunyt_aldozat_fertozott_magyarorszag","timestamp":"2020. december. 29. 08:49","title":"Koronavírus: 131 újabb elhunyt Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9d27618-b5f4-446b-b905-76d44eac7339","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Új szobrot állítanak a megrongált helyére, a pénz villámgyorsan összejött az alkotásra.","shortLead":"Új szobrot állítanak a megrongált helyére, a pénz villámgyorsan összejött az alkotásra.","id":"20201229_breonna_taylor_szobor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b9d27618-b5f4-446b-b905-76d44eac7339&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d76dcbf4-7180-4035-ae6f-c67b62323d37","keywords":null,"link":"/vilag/20201229_breonna_taylor_szobor","timestamp":"2020. december. 29. 17:39","title":"Két hét után szétverték Breonna Taylor szobrát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e48cfaf3-b31f-4143-ab95-d9eb927faec4","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Akár ingyen is oda lehet adni a gépeket a járvány elleni védekezés közfeladataira.","shortLead":"Akár ingyen is oda lehet adni a gépeket a járvány elleni védekezés közfeladataira.","id":"20201230_versenyeztetes_lelegeztetogep_veszelyhelyzet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e48cfaf3-b31f-4143-ab95-d9eb927faec4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17e25f4f-f32a-4efe-8e1b-06a157fd9922","keywords":null,"link":"/itthon/20201230_versenyeztetes_lelegeztetogep_veszelyhelyzet","timestamp":"2020. december. 30. 09:45","title":"Versenyeztetés nélkül adhatják el a felesleges lélegeztetőgépeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69fe9fe0-d3e6-4a06-baaf-0a7ca764fc9b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A brit hírközlési hatóság összesítése szerint mintegy 170 ezer óra kiesést okoztak az 5G-szolgáltatásban a konteóhívők.","shortLead":"A brit hírközlési hatóság összesítése szerint mintegy 170 ezer óra kiesést okoztak az 5G-szolgáltatásban a konteóhívők.","id":"20201228_5g_adotorony_osszeeskuves_elmelet_konspiracio_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=69fe9fe0-d3e6-4a06-baaf-0a7ca764fc9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d92c817-1706-4284-90ce-e2ed7dc4ec46","keywords":null,"link":"/tudomany/20201228_5g_adotorony_osszeeskuves_elmelet_konspiracio_koronavirus","timestamp":"2020. december. 28. 19:03","title":"Meglepődtek a szakemberek, milyen sok 5G-tornyot rongáltak meg 2020-ban a briteknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52160b1b-27f1-4c7a-95fa-81514a759270","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Váradi Kimberli Olga megtalálásához a lakosság segítségét kérik a rendőrök.","shortLead":"Váradi Kimberli Olga megtalálásához a lakosság segítségét kérik a rendőrök.","id":"20201228_eltunt_dunaujvarosi_lany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=52160b1b-27f1-4c7a-95fa-81514a759270&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14180ccb-e291-4853-8b2c-c4ba421b3d81","keywords":null,"link":"/itthon/20201228_eltunt_dunaujvarosi_lany","timestamp":"2020. december. 28. 15:41","title":"Eltűnt egy 15 éves dunaújvárosi lány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]