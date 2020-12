Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"84e56954-1a43-4b05-bd8d-107e662d2a3a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Már több mint 600 ezer embert beoltottak, az új oltóanyagból százmilliót rendelt a kormány.","shortLead":"Már több mint 600 ezer embert beoltottak, az új oltóanyagból százmilliót rendelt a kormány.","id":"20201230_astrazeneca_oxford_vakcina","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=84e56954-1a43-4b05-bd8d-107e662d2a3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b7c446e-e123-49aa-9ed4-2b454b09a20e","keywords":null,"link":"/vilag/20201230_astrazeneca_oxford_vakcina","timestamp":"2020. december. 30. 08:37","title":"Az oxfordi vakcinát is engedélyezték az Egyesült Királyságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92b22db8-bb3d-45bf-ae0a-a003defa6b99","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Vatikánban ideológiai harc folyik és a pénzügyekkel sincs minden rendben. Ősszel háború indult Karabahban, polgárháború Etiópiában, Franciaországban lefejeztek egy tanárt, mert a Mohamed-karikatúrákról tanított. Év végi összefoglaló.\r

","shortLead":"A Vatikánban ideológiai harc folyik és a pénzügyekkel sincs minden rendben. Ősszel háború indult Karabahban...","id":"202051_julius_12_duda_ismetel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=92b22db8-bb3d-45bf-ae0a-a003defa6b99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad4e6ca9-5561-4010-b6af-2581e72d9a71","keywords":null,"link":"/360/202051_julius_12_duda_ismetel","timestamp":"2020. december. 29. 15:00","title":"Varsóban előhúzták az abortuszkártyát, a pápa a melegekről beszél – Világ 2020, 3. rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6918347b-7560-475c-9112-15ead492cb79","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Safe-Inet nevű VPN-szolgáltatót azért kapcsolták le, hogy elzárjanak egy, a gyanú szerint kedvelt kommunikációs csatornát a bűnözők elől.","shortLead":"A Safe-Inet nevű VPN-szolgáltatót azért kapcsolták le, hogy elzárjanak egy, a gyanú szerint kedvelt kommunikációs...","id":"20201229_fbi_europol_safe_inet_insorg_vpn_szolgaltatas_bunozok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6918347b-7560-475c-9112-15ead492cb79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28b957a7-c51d-4ee3-adb3-b2b3a9d05412","keywords":null,"link":"/tudomany/20201229_fbi_europol_safe_inet_insorg_vpn_szolgaltatas_bunozok","timestamp":"2020. december. 29. 09:03","title":"Az FBI és az Europol összehangolt akcióban kapcsolt le egy online anonimitást biztosító szolgáltatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f127c1f-a2ac-49e9-907b-e161b9681149","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Idén is minden alkalmat megragadtak a politikusok, hogy szalagot vághassanak. A Duma Aktuál összegyűjtötte az év legmeghökkentőbb átadóit. ","shortLead":"Idén is minden alkalmat megragadtak a politikusok, hogy szalagot vághassanak. A Duma Aktuál összegyűjtötte az év...","id":"20201230_Duma_Aktual_Atadok_2020","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7f127c1f-a2ac-49e9-907b-e161b9681149&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"522dd754-583b-4430-8e92-e8c120875493","keywords":null,"link":"/360/20201230_Duma_Aktual_Atadok_2020","timestamp":"2020. december. 30. 19:00","title":"Duma Aktuál: Patakmeder vagy traktoros elkerülő átadása volt 2020 legjobbja?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8b4db7e-8579-4edc-864d-9daa09001691","c_author":"Michelin","category":"brandcontent","description":"Sokan igyekeznek spórolni a téli gumin, ez azonban nemcsak az autónak nem tesz jót, de potenciálisan életveszélyes is lehet.","shortLead":"Sokan igyekeznek spórolni a téli gumin, ez azonban nemcsak az autónak nem tesz jót, de potenciálisan életveszélyes is...","id":"20201117_Miert_nem_erdemes_elhanyagolni_a_teli_gumicseret","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f8b4db7e-8579-4edc-864d-9daa09001691&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1136f249-52ec-4f1a-9631-73783c6f41ae","keywords":null,"link":"/brandcontent/20201117_Miert_nem_erdemes_elhanyagolni_a_teli_gumicseret","timestamp":"2020. december. 29. 14:30","title":"Miért nem érdemes elhanyagolni a téli gumicserét?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A helyi polgármestert sokkolta az eset, vádemelést sürget az ügyben.","shortLead":"A helyi polgármestert sokkolta az eset, vádemelést sürget az ügyben.","id":"20201229_franciaorszag_temeto_horogkereszt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86a3f6fd-eab8-4abb-8ee8-2d2ff6c2ed28","keywords":null,"link":"/vilag/20201229_franciaorszag_temeto_horogkereszt","timestamp":"2020. december. 29. 05:05","title":"Csaknem 70 sírt firkáltak össze horogkeresztekkel Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9d27618-b5f4-446b-b905-76d44eac7339","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Új szobrot állítanak a megrongált helyére, a pénz villámgyorsan összejött az alkotásra.","shortLead":"Új szobrot állítanak a megrongált helyére, a pénz villámgyorsan összejött az alkotásra.","id":"20201229_breonna_taylor_szobor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b9d27618-b5f4-446b-b905-76d44eac7339&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d76dcbf4-7180-4035-ae6f-c67b62323d37","keywords":null,"link":"/vilag/20201229_breonna_taylor_szobor","timestamp":"2020. december. 29. 17:39","title":"Két hét után szétverték Breonna Taylor szobrát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e304ab9d-1a86-4345-b697-c9a066fea7cc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Beck Zsuzsanna 2006 óta vezette az intézményt.","shortLead":"Beck Zsuzsanna 2006 óta vezette az intézményt.","id":"20201229_Beck_Zsuzsanna_Vorosmarty_Mihaly_Gimnazium_igazgato","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e304ab9d-1a86-4345-b697-c9a066fea7cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30ccaa95-fb61-4ceb-a38d-03a6cf1f0f10","keywords":null,"link":"/itthon/20201229_Beck_Zsuzsanna_Vorosmarty_Mihaly_Gimnazium_igazgato","timestamp":"2020. december. 29. 15:54","title":"Váratlanul elhunyt a budapesti Vörösmarty Mihály Gimnázium igazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]