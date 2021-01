Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4f40e481-3d0d-4903-a3ab-04d34d25809e","c_author":"HVG","category":"360","description":"Karabahban és Etiópiában sem hallgattak a fegyverek, Romániában 20 év után jutott be a parlamentbe szélsőjobboldali párt. Sorozatunkban 2020 legfontosabb külföldi eseményeit idézzük fel, kronologikus sorrendben.","shortLead":"Karabahban és Etiópiában sem hallgattak a fegyverek, Romániában 20 év után jutott be a parlamentbe szélsőjobboldali...","id":"202051_szeptember_9_leegett_aleszboszi_moria_menekulttabor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4f40e481-3d0d-4903-a3ab-04d34d25809e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"776dcf5b-f260-4bbf-b874-24d79ac053ec","keywords":null,"link":"/360/202051_szeptember_9_leegett_aleszboszi_moria_menekulttabor","timestamp":"2020. december. 31. 15:00","title":"Háború, polgárháború, lefejezés, tűzvész – Világ 2020, 4. rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e17b062-8d75-44dd-a7b2-1400a1fbca4f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A gazdasági és a tudományos sikerekről beszélt Hszi Csin-ping az újévi köszöntőjében.","shortLead":"A gazdasági és a tudományos sikerekről beszélt Hszi Csin-ping az újévi köszöntőjében.","id":"20201231_kinai_elnok_szegenyseg_ujev_2021","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0e17b062-8d75-44dd-a7b2-1400a1fbca4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3cbb069-bfbc-4757-9ff8-a3b44f562b36","keywords":null,"link":"/vilag/20201231_kinai_elnok_szegenyseg_ujev_2021","timestamp":"2020. december. 31. 18:26","title":"A kínai elnök tavaly ilyenkor megígérte a szegénység felszámolását, és most bejelentette, megtörtént","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7afe7b1-cdff-4a86-854b-74f1291b71ad","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy ember meghalt ketten súlyosan megsérültek, amikor egy autó belehajtott egy útellenőrző teherkocsiba Győr irányában. Több órára lezárták az M1-est.","shortLead":"Egy ember meghalt ketten súlyosan megsérültek, amikor egy autó belehajtott egy útellenőrző teherkocsiba Győr irányában...","id":"20210101_Halalos_baleset_tortent_Babolnanal_teljes_utzar_az_M1esen_Gyor_fele","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a7afe7b1-cdff-4a86-854b-74f1291b71ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97bdd373-b4d4-42fa-b078-355ccfa16e42","keywords":null,"link":"/itthon/20210101_Halalos_baleset_tortent_Babolnanal_teljes_utzar_az_M1esen_Gyor_fele","timestamp":"2021. január. 01. 09:15","title":"Halálos baleset történt Bábolnánál, teljes útzár volt az M1-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72e9a698-e155-461b-9e9c-7fcd14c1befc","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A beoltottak nem tapasztaltak mellékhatást, ezért egyre többen kérik az oltást. ","shortLead":"A beoltottak nem tapasztaltak mellékhatást, ezért egyre többen kérik az oltást. ","id":"20210101_Merkely_koronavirus_oltas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=72e9a698-e155-461b-9e9c-7fcd14c1befc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6bd4e22-c616-4daf-9670-86334ff494d5","keywords":null,"link":"/itthon/20210101_Merkely_koronavirus_oltas","timestamp":"2021. január. 01. 21:51","title":"Merkely: Az első nap viszonylag kevesen akartak oltást, de egyre többen jelentkeznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"434158d2-c949-44fb-a73b-e1d76b3d4e57","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nem az előírt 3-4 hét után adják be a következő adag vakcinát. ","shortLead":"Nem az előírt 3-4 hét után adják be a következő adag vakcinát. ","id":"20210101_NagyBritanniaban_egymillio_oltast_adtak_be_es_uj_adagolasi_mentrendre_ternek_at","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=434158d2-c949-44fb-a73b-e1d76b3d4e57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"928d9589-a0d5-416c-b839-7dd987c489dd","keywords":null,"link":"/vilag/20210101_NagyBritanniaban_egymillio_oltast_adtak_be_es_uj_adagolasi_mentrendre_ternek_at","timestamp":"2021. január. 01. 21:26","title":"Nagy-Britanniában egymillió oltást adtak be és új adagolási mentrendre térnek át","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a00e470-b190-4962-a1e2-ccb30d67943d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az egészségügyi szabályok betartására kérte a németeket Angela Merkel az utolsó, kancellárként adott szilveszteri köszöntésében.","shortLead":"Az egészségügyi szabályok betartására kérte a németeket Angela Merkel az utolsó, kancellárként adott szilveszteri...","id":"20201231_Merkel_oltas_jarvany_ujev","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8a00e470-b190-4962-a1e2-ccb30d67943d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"567a5c6e-8581-49e9-a8f8-150df685b6bd","keywords":null,"link":"/vilag/20201231_Merkel_oltas_jarvany_ujev","timestamp":"2020. december. 31. 18:39","title":"Merkel: Az oltás reményt hoz, de addig is mindenki legyen szabálykövető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99e81b96-a2e6-4d55-9e76-7a4274bfd6ce","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A török Galatasarayban is játszó Elabdellaouit súlyos, de nem életveszélyes állapotban vitték kórházba Törökországban.","shortLead":"A török Galatasarayban is játszó Elabdellaouit súlyos, de nem életveszélyes állapotban vitték kórházba Törökországban.","id":"20210101_tuzijatek_serules_elabdellaoui_focista_futball_galatasaray","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=99e81b96-a2e6-4d55-9e76-7a4274bfd6ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fc7dd13-d13a-478f-981b-79e8a178e434","keywords":null,"link":"/sport/20210101_tuzijatek_serules_elabdellaoui_focista_futball_galatasaray","timestamp":"2021. január. 01. 13:53","title":"Tűzijáték sebesítette meg Omar Elabdellaoui norvég válogatott focista arcát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d72f0bed-040d-4b07-b5f2-7c9bbe3f6055","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Trump ugyan számos lassan gyógyuló sebet ejtett, az új amerikai elnök azonban jó pár dologban tehet azonnal pozitív lépéseket, írja Joseph Stiglitz, Nobel-díjas közgazdász.","shortLead":"Trump ugyan számos lassan gyógyuló sebet ejtett, az új amerikai elnök azonban jó pár dologban tehet azonnal pozitív...","id":"20210102_Stiglitz_Amit_Biden_azonnal_tehet_a_vilagert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d72f0bed-040d-4b07-b5f2-7c9bbe3f6055&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cb5dc6f-3897-422e-90c3-0ff439ca376a","keywords":null,"link":"/360/20210102_Stiglitz_Amit_Biden_azonnal_tehet_a_vilagert","timestamp":"2021. január. 02. 09:00","title":"Stiglitz: Amit Biden azonnal tehet a világért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]