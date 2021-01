Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az úton fekve találtak rá a súlyosan megsebesült férfira, akit ivócimborái megvertek és fegyverrel kirabolták.","shortLead":"Az úton fekve találtak rá a súlyosan megsebesült férfira, akit ivócimborái megvertek és fegyverrel kirabolták.","id":"20210103_Csunyan_elfajult_egy_szilveszteri_mulatozas_Sopronban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e8ee4ca-7b04-4622-8049-dba39d792778","keywords":null,"link":"/itthon/20210103_Csunyan_elfajult_egy_szilveszteri_mulatozas_Sopronban","timestamp":"2021. január. 03. 15:59","title":"Csúnyán elfajult egy szilveszteri mulatozás Sopronban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a030e6d0-e147-4b65-8407-da3db7c7e440","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20210103_hundub_kariko_biontech_oltas_osszetevoi_whatsapp_bill_gates","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a030e6d0-e147-4b65-8407-da3db7c7e440&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1e1a854-4cb7-435b-86db-310c3eb8bdf5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210103_hundub_kariko_biontech_oltas_osszetevoi_whatsapp_bill_gates","timestamp":"2021. január. 03. 12:03","title":"Ez történt: Megnéztük a Hundubot, hogy önnek már ne kelljen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ea97191-b459-41bc-9b2f-22b900f66f8e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Lezárult a New York-i NY1 hírcsatornát érintő életkori és nemi megkülönböztetéssel kapcsolatos per. ","shortLead":"Lezárult a New York-i NY1 hírcsatornát érintő életkori és nemi megkülönböztetéssel kapcsolatos per. ","id":"20210102_Tavozo_New_Yorki_tevesek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0ea97191-b459-41bc-9b2f-22b900f66f8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3cc959c-4016-490b-8397-3b2812bd64e8","keywords":null,"link":"/elet/20210102_Tavozo_New_Yorki_tevesek","timestamp":"2021. január. 02. 18:30","title":"Távoznak a diszkrimináció miatt pereskedő New York-i tévések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"593968e9-5518-46f8-97fa-85c765738a28","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Január elsejével öt magyarországi autópálya-szakasz használata vált díjkötelessé.","shortLead":"Január elsejével öt magyarországi autópálya-szakasz használata vált díjkötelessé.","id":"20210103_Tudtahogy_ezeken_az_utakon_2021ben_mar_fizetni_kell","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=593968e9-5518-46f8-97fa-85c765738a28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02faf579-b7dc-47de-af40-198d1a477331","keywords":null,"link":"/itthon/20210103_Tudtahogy_ezeken_az_utakon_2021ben_mar_fizetni_kell","timestamp":"2021. január. 03. 17:43","title":"Tudta, hogy ezeken az utakon már fizetni kell 2021-ben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e9f8dbb-4aa1-47f8-9f7e-c26899c59e01","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Csak egy szó változott, mégis fontos gesztus a 60 ezer éves kultúra felé.","shortLead":"Csak egy szó változott, mégis fontos gesztus a 60 ezer éves kultúra felé.","id":"20210102_Ausztralia_megvaltoztatta_himnuszat_mert_kirekeszteto_volt_az_oslakosokkal_szemben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6e9f8dbb-4aa1-47f8-9f7e-c26899c59e01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec488539-d205-4f40-9e21-f3f0a60b289f","keywords":null,"link":"/vilag/20210102_Ausztralia_megvaltoztatta_himnuszat_mert_kirekeszteto_volt_az_oslakosokkal_szemben","timestamp":"2021. január. 02. 19:02","title":"Ausztrália megváltoztatta himnuszát, mert kirekesztető volt az őslakosokkal szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53f94611-935e-48ff-8236-8fded4e85d36","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az egykor James Bond által is használt sportkocsiból ritka az ilyen keveset használt, nagyon megkímélt példány.","shortLead":"Az egykor James Bond által is használt sportkocsiból ritka az ilyen keveset használt, nagyon megkímélt példány.","id":"20210104_17_eves_de_csak_16_ezer_kilometert_futott_bmw_z8_varja_uj_gazdajat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=53f94611-935e-48ff-8236-8fded4e85d36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f200734e-74ce-4190-ad6b-5992a90e5991","keywords":null,"link":"/cegauto/20210104_17_eves_de_csak_16_ezer_kilometert_futott_bmw_z8_varja_uj_gazdajat","timestamp":"2021. január. 04. 06:41","title":"17 éves, de csak 16 ezer kilométert futott BMW Z8 várja új gazdáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c33fdf0a-997f-450c-85b5-e6d33f3a015d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha holnap jönne egymillió vakcina, akkor a miniszterelnök szerint lenne terv arra, hogy mindenkit gyorsan beoltsanak.","shortLead":"Ha holnap jönne egymillió vakcina, akkor a miniszterelnök szerint lenne terv arra, hogy mindenkit gyorsan beoltsanak.","id":"20210103_Orban_az_oltasokrol_nem_vagyok_elegedett_a_tempoval","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c33fdf0a-997f-450c-85b5-e6d33f3a015d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a5fe875-16a6-4a45-88f6-e74de5315001","keywords":null,"link":"/itthon/20210103_Orban_az_oltasokrol_nem_vagyok_elegedett_a_tempoval","timestamp":"2021. január. 03. 09:13","title":"Orbán az oltásokról: nem vagyok elégedett a tempóval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"007285b8-1268-4e90-8c8d-1da5ac934662","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ne ijedjen meg, ha hétfő délelőtt morgó szirénákat hall.","shortLead":"Ne ijedjen meg, ha hétfő délelőtt morgó szirénákat hall.","id":"20210103_Orszagos_szirenaprobaval_inditja_az_evet_a_katasztrofavedelem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=007285b8-1268-4e90-8c8d-1da5ac934662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f28918ae-064f-4ca0-bb0d-25bab95e9ca7","keywords":null,"link":"/itthon/20210103_Orszagos_szirenaprobaval_inditja_az_evet_a_katasztrofavedelem","timestamp":"2021. január. 03. 20:50","title":"\"Figyelem, ez próba!\" - országos szirénázással indítja az évet a katasztrófavédelem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]