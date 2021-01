Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bc5e30b4-c929-4afc-ab86-85b07492d8f8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ha 2019 szilveszterén hibernáltunk volna valakit, és most olvasztanánk ki, valószínűleg csodálkozna, hogy az első mondat, amit hallana, az volna: „Menj arrébb!” Egyszerre szürreális és tragikus év volt 2020, nem fogjuk egyhamar elfelejteni. Megnéztük, hogy önök mit tartottak a legfontosabbnak hónapról hónapra, és a gazdaság, valamint a vállalkozás rovatunk legolvasottabb cikkei alapján állítottuk össze az éves gazdasági összefoglalónkat.","shortLead":"Ha 2019 szilveszterén hibernáltunk volna valakit, és most olvasztanánk ki, valószínűleg csodálkozna, hogy az első...","id":"20210103_Es_akkor_megneztuk_onok_milyennek_lattak_2020at","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bc5e30b4-c929-4afc-ab86-85b07492d8f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a88e5718-6e9f-47b0-9444-8aa83a48c588","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210103_Es_akkor_megneztuk_onok_milyennek_lattak_2020at","timestamp":"2021. január. 03. 07:00","title":"És akkor megnéztük, önök milyennek látták 2020-at","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"098a27c7-feb9-49d3-a608-22b03efc1e5b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Cáfolta két magas rangú egészségügyi illetékes, köztük Anthony Fauci, a szövetségi kormány koronavírus elleni munkacsoportjának virológusa vasárnap este Donald Trump amerikai elnök nem sokkal korábbi állítását, miszerint a járvánnyal kapcsolatos terjedési és halálozási adatok túlzóak.","shortLead":"Cáfolta két magas rangú egészségügyi illetékes, köztük Anthony Fauci, a szövetségi kormány koronavírus elleni...","id":"20210103_Alig_par_ora_kellett_hogy_cafoljak_Trump_hangzatos_kijelenteset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=098a27c7-feb9-49d3-a608-22b03efc1e5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6c34114-5878-47f2-8df4-6033aa71d030","keywords":null,"link":"/vilag/20210103_Alig_par_ora_kellett_hogy_cafoljak_Trump_hangzatos_kijelenteset","timestamp":"2021. január. 03. 19:49","title":"Alig pár óra kellett, hogy cáfolják Trump hangzatos kijelentését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Van akinek szerencsésen indul az új év, Joker-telitaláltat már van a lottón.\r

