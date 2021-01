Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7cbfe1d2-df67-4f1d-b211-da01f5defaeb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor vasárnap úgy volt büszke az Egyesült Államokban dolgozó magyar professzorra, hogy az három női képviselőnél is kiverte a biztosítékot.","shortLead":"Orbán Viktor vasárnap úgy volt büszke az Egyesült Államokban dolgozó magyar professzorra, hogy az három női...","id":"20210104_kariko_katalin_asszonysag_ellenzek_orban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7cbfe1d2-df67-4f1d-b211-da01f5defaeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68f5bc5e-9f11-4d6e-9162-c8dbd447efcf","keywords":null,"link":"/itthon/20210104_kariko_katalin_asszonysag_ellenzek_orban","timestamp":"2021. január. 04. 07:26","title":"Vállalhatatlan vadkelet: reagált az ellenzék Karikó Katalin leasszonyságozására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9f8f746-f4c3-47dc-88e2-41e6f1bed81e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A 87 éves televíziós újságíró számos egészségügyi problémával küzd. ","shortLead":"A 87 éves televíziós újságíró számos egészségügyi problémával küzd. ","id":"20210103_Korhazba_kerult_koronavirus_miatt_a_legendas_amerikai_teves_Larry_King","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f9f8f746-f4c3-47dc-88e2-41e6f1bed81e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3ed0be6-31f8-4155-91b7-3d2e02033fe3","keywords":null,"link":"/vilag/20210103_Korhazba_kerult_koronavirus_miatt_a_legendas_amerikai_teves_Larry_King","timestamp":"2021. január. 03. 11:12","title":"Kórházba került a koronavírus miatt a legendás amerikai tévés, Larry King","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2c1e44d-5368-4a96-a3ef-53cdec7fcf7b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hatóság a járványügyi szabályok megsértése miatt 60 napra bezárta a Dózsa György úti gázolóhoz köthető éttermet. Kábítószert is találtak.","shortLead":"A hatóság a járványügyi szabályok megsértése miatt 60 napra bezárta a Dózsa György úti gázolóhoz köthető éttermet...","id":"20210104_Rendorseg_szilveszter_buli_M_Richard","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a2c1e44d-5368-4a96-a3ef-53cdec7fcf7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c101aa02-d206-4448-afb3-e0b27e5b9446","keywords":null,"link":"/itthon/20210104_Rendorseg_szilveszter_buli_M_Richard","timestamp":"2021. január. 04. 16:59","title":"ATV: M. Richárd szilveszteri bulijára lecsapott a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11e6f982-ab40-4895-8c21-4bcebbb29b46","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Arecibo Obszervatórium december elején teljesen összeomlott. Puerto Rico 8 millió dollárral segítené a tudományos műszer újjáépítését.","shortLead":"Az Arecibo Obszervatórium december elején teljesen összeomlott. Puerto Rico 8 millió dollárral segítené a tudományos...","id":"20210104_arecibo_obszervatorium_puerto_rico_ujjaepites","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=11e6f982-ab40-4895-8c21-4bcebbb29b46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9bf1500-c78a-4192-b73c-50d7a1c76e58","keywords":null,"link":"/tudomany/20210104_arecibo_obszervatorium_puerto_rico_ujjaepites","timestamp":"2021. január. 04. 12:30","title":"Újjáépítenék az egyik leghíresebb ufóvadász teleszkópot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1230fc6e-cd62-4fa8-aef4-4baa70dda934","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Televízió, robogó, bútorok és használati tárgyak gyulladtak meg a ház pincéjében. Senki sem sérült meg a tűz következtében.","shortLead":"Televízió, robogó, bútorok és használati tárgyak gyulladtak meg a ház pincéjében. Senki sem sérült meg a tűz...","id":"20210103_Kigyulladt_egy_haromszintes_tarsashaz_pinceje_Rajkan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1230fc6e-cd62-4fa8-aef4-4baa70dda934&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4af15f43-1383-407b-92fb-6f39e9f21f6e","keywords":null,"link":"/itthon/20210103_Kigyulladt_egy_haromszintes_tarsashaz_pinceje_Rajkan","timestamp":"2021. január. 03. 10:24","title":"Kigyulladt egy háromszintes társasház pincéje Rajkán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74374bc7-e184-409e-ac9e-ca52d6c84b89","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A kínai Henan tartományban fekvő Anjangban tárták fel a régészek azt az 1400 éves síremléket, amelyben a buddhizmusra és egy ősi perzsa vallásra utaló leleteket is találtak.","shortLead":"A kínai Henan tartományban fekvő Anjangban tárták fel a régészek azt az 1400 éves síremléket, amelyben a buddhizmusra...","id":"20210104_1400_eves_sir_kina_asatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=74374bc7-e184-409e-ac9e-ca52d6c84b89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e23f514-5182-44ba-9a25-be157219914e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210104_1400_eves_sir_kina_asatas","timestamp":"2021. január. 04. 17:03","title":"Fehér márványból készült ágyat is őrző, 1400 éves sírt tártak fel Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b254e1e9-7ccd-4de3-b5b4-3466fedf1194","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nagyjából egymilliós kárt okozott az autókban. ","shortLead":"Nagyjából egymilliós kárt okozott az autókban. ","id":"20210104_Ot_autot_karcolt_vegig_egy_17_eves_lany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b254e1e9-7ccd-4de3-b5b4-3466fedf1194&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee394caf-dda0-4a99-87ac-1e47519b7726","keywords":null,"link":"/cegauto/20210104_Ot_autot_karcolt_vegig_egy_17_eves_lany","timestamp":"2021. január. 04. 08:03","title":"Öt autót karcolt végig egy 17 éves lány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9b677e3-ae1a-4811-b4a0-79924455d8b3","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Január 4-8. között lehet pályázni támogatásra, ha pedelecet szeretne vásárolni. ","shortLead":"Január 4-8. között lehet pályázni támogatásra, ha pedelecet szeretne vásárolni. ","id":"20210103_Hetfotol_ujra_lehet_palyazni_elektromos_kerekparok_kedvezmenyes_vasarlasara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b9b677e3-ae1a-4811-b4a0-79924455d8b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7eaeed4b-ea8a-4bc9-90bb-3d0950cedff6","keywords":null,"link":"/itthon/20210103_Hetfotol_ujra_lehet_palyazni_elektromos_kerekparok_kedvezmenyes_vasarlasara","timestamp":"2021. január. 03. 14:18","title":"Hétfőtől újra lehet pályázni elektromos kerékpárok kedvezményes vásárlására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]