Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7c045f5d-5d04-4e13-b838-c708381ebca0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Január 4-től Orbán Anita tölti be a Vodafone Magyarország vállalati kapcsolatokért felelős vezérigazgató-helyettesi pozícióját, ő egyúttal az igazgatótanács tagja is lesz – közölte a vállalat. Az új vezérigazgató-helyettes a Tellurian LNG földgázipari vállalat londoni leányvállalatától érkezett a Vodafone-hoz.","shortLead":"Január 4-től Orbán Anita tölti be a Vodafone Magyarország vállalati kapcsolatokért felelős vezérigazgató-helyettesi...","id":"20210105_vodafone_vezerigazgato_helyettes_orban_anita_budai_j_gergo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7c045f5d-5d04-4e13-b838-c708381ebca0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1d87fb9-3295-4d1b-af42-2b68932a2fe6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210105_vodafone_vezerigazgato_helyettes_orban_anita_budai_j_gergo","timestamp":"2021. január. 05. 20:33","title":"Új vezérigazgató-helyettese van a Vodafone-nak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8b7e89a-a1c1-4bdd-828a-2fd88e2d435c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A német kancellár és az orosz elnök telefonon beszéltek egymással a szorosabb együttműködésről.","shortLead":"A német kancellár és az orosz elnök telefonon beszéltek egymással a szorosabb együttműködésről.","id":"20210105_nemet_orosz_vakcina_merkel_putyin","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a8b7e89a-a1c1-4bdd-828a-2fd88e2d435c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a91bebc7-c278-4c77-8719-39d87072f83b","keywords":null,"link":"/vilag/20210105_nemet_orosz_vakcina_merkel_putyin","timestamp":"2021. január. 05. 13:23","title":"Kreml: Közös vakcinaelőállításról egyeztetett Merkel és Putyin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcd6380a-e13a-4b4a-b863-2eed5a7d487f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Orvosi Kamara titkára szerint az oltásra jelentkezés rendkívül nehéz, a megadott telefonszámok gyakran elérhetetlenek és az online időpontkérés is csak helyenként működik.","shortLead":"A Magyar Orvosi Kamara titkára szerint az oltásra jelentkezés rendkívül nehéz, a megadott telefonszámok gyakran...","id":"20210106_oltas_egeszsegugyi_dolgozo_mok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fcd6380a-e13a-4b4a-b863-2eed5a7d487f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b12e6a62-386c-4fcc-a446-f1bcce5e852a","keywords":null,"link":"/itthon/20210106_oltas_egeszsegugyi_dolgozo_mok","timestamp":"2021. január. 06. 12:24","title":"MOK: Kaotikus az egészségügyi dolgozók oltása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88962a8e-0dce-42ef-9a3d-3e5579f686d1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy átlagos álláshirdetésből nem sok minden szűrhető le. Azonban ha a Microsoft tesz közzé ilyesmit, az egész más tészta: a redmondi óriás a Windows 10 megfiatalítására keres alkalmas munkavállalókat.","shortLead":"Egy átlagos álláshirdetésből nem sok minden szűrhető le. Azonban ha a Microsoft tesz közzé ilyesmit, az egész más...","id":"20210105_microsoft_allashirdetes_windows_10_felulet_atalakitasa_operacios_rendszer","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=88962a8e-0dce-42ef-9a3d-3e5579f686d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10dc1856-e4ef-431a-a97f-55c21e6bcf61","keywords":null,"link":"/tudomany/20210105_microsoft_allashirdetes_windows_10_felulet_atalakitasa_operacios_rendszer","timestamp":"2021. január. 05. 09:03","title":"Nagy változás jöhet a Windows 10-ben, a Microsoft teljes átalakításra készül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ce5b29a-f87c-473b-8e60-b09a674568e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikus novemberben fertőződött meg a koronavírussal, hetekig intenzív osztályon ápolták.\r

","shortLead":"A politikus novemberben fertőződött meg a koronavírussal, hetekig intenzív osztályon ápolták.\r

","id":"20210105_koronavirus_jarvany_fertozes_kdnp_aradszki_andras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1ce5b29a-f87c-473b-8e60-b09a674568e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76ae481a-f4b6-4cc6-83d4-4dc53a2919c3","keywords":null,"link":"/itthon/20210105_koronavirus_jarvany_fertozes_kdnp_aradszki_andras","timestamp":"2021. január. 05. 19:52","title":"Lekerült a lélegeztetőgépről a KDNP-s Aradszki András","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20be2d2c-4821-43fc-a9dc-f2088472f824","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Aki az ablakból felvette a pizzafutár megverését, nem is szólt a rendőrségnek.","shortLead":"Aki az ablakból felvette a pizzafutár megverését, nem is szólt a rendőrségnek.","id":"20210104_Napolyban_hatan_rugdostak_le_a_robogojarol_egy_pizzafutart_az_emberek_osszedobtak_neki_egy_ujra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=20be2d2c-4821-43fc-a9dc-f2088472f824&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2b712c6-7615-4f7e-ab82-608c44b99810","keywords":null,"link":"/vilag/20210104_Napolyban_hatan_rugdostak_le_a_robogojarol_egy_pizzafutart_az_emberek_osszedobtak_neki_egy_ujra","timestamp":"2021. január. 04. 17:20","title":"Nápolyban hatan rugdostak le a robogójáról egy pizzafutárt, az emberek összedobtak neki egy újra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb1219bf-f6d3-47b5-96a5-4f43a4d8d266","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A könnyű, otthon végezhető munka álcája alatt az internetes bűnözők úgynevezett pénzöszvéreket képeznek ki, akik általában tudtukon kívül segítenek az illegálisan szerzett pénzek tisztára mosásában – figyelmeztet a G Data kiberbiztonsági cég. ","shortLead":"A könnyű, otthon végezhető munka álcája alatt az internetes bűnözők úgynevezett pénzöszvéreket képeznek ki, akik...","id":"20210106_g_data_atveres_netes_konnyu_munka_penzoszver_penzmosas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fb1219bf-f6d3-47b5-96a5-4f43a4d8d266&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2280a69e-c6c9-4889-b416-f1010bca381c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210106_g_data_atveres_netes_konnyu_munka_penzoszver_penzmosas","timestamp":"2021. január. 06. 09:03","title":"Könnyű munkát ajánlanak a neten, csak pénzt kell fogadni? Ne dőljön be, csúnya vége lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3906b37a-d3d1-4607-9d19-a62d107fb576","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Koreai Munkapárt kongresszusán beszélt a diktátor az országban hivatalosan nem létező koronavírus-járványról is.","shortLead":"A Koreai Munkapárt kongresszusán beszélt a diktátor az országban hivatalosan nem létező koronavírus-járványról is.","id":"20210106_Kim_Dzsong_Un_oteves_terv","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3906b37a-d3d1-4607-9d19-a62d107fb576&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f97ad92-c201-4ade-b74a-436ed1e7ca36","keywords":null,"link":"/vilag/20210106_Kim_Dzsong_Un_oteves_terv","timestamp":"2021. január. 06. 05:39","title":"Kim Dzsong Un: Az ötéves terv eredményei iszonyatosan elmaradtak a célkitűzésektől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]