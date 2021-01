Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9710a502-6265-444a-82d3-71f21c20df10","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ez azonban még nem bizonyított. A Moderna vezérigazgatója szerint vállalata hamarosan azt is megmutatná, hogy oltásuk a koronavírus újabb variánsaival szemben is hatékony.","shortLead":"Ez azonban még nem bizonyított. A Moderna vezérigazgatója szerint vállalata hamarosan azt is megmutatná, hogy oltásuk...","id":"20210107_moderna_vakcina_evekig_vedhet_stephane_bancel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9710a502-6265-444a-82d3-71f21c20df10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f2301ed-40ec-4aea-87ee-ccb72c5fc39a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210107_moderna_vakcina_evekig_vedhet_stephane_bancel","timestamp":"2021. január. 07. 16:56","title":"Évekig is védhet a Moderna koronavírus-vakcinája a gyógyszergyártó szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6070fb39-3f47-4dc1-830a-c749d491eddd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pénz a káptalanfüredi gyermeküdülőre megy. Az ügyben két napja szócsatázik a fideszes frakcióvezető és a kerület polgármestere.","shortLead":"A pénz a káptalanfüredi gyermeküdülőre megy. Az ügyben két napja szócsatázik a fideszes frakcióvezető és a kerület...","id":"20210106_kocsis_mate_jozsefvaros_piko_andras_kaptalanfured_tabor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6070fb39-3f47-4dc1-830a-c749d491eddd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d9f7b22-db3d-4990-8e92-5ba31bdf8060","keywords":null,"link":"/itthon/20210106_kocsis_mate_jozsefvaros_piko_andras_kaptalanfured_tabor","timestamp":"2021. január. 06. 21:07","title":"Kocsis Máté szerint Józsefváros megkapja az 1,7 milliárdos támogatást a táborfejlesztésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4822479b-deba-4c01-bffa-d7718f83733a","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Mivel Trump még mindig azt hangoztatja, hogy ő nyert, a New York Times vezércikke arra figyelmeztet, hogy egy köztársaság csak akkor működik, ha a vesztesek elismerik az eredményt és az ellenfelek legitimitását. ","shortLead":"Mivel Trump még mindig azt hangoztatja, hogy ő nyert, a New York Times vezércikke arra figyelmeztet...","id":"20210106_New_York_Times_Trump_az_amerikai_demokraciat_jaratja_le","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4822479b-deba-4c01-bffa-d7718f83733a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e569af1-e22d-4622-b97e-20e7c219f2a4","keywords":null,"link":"/360/20210106_New_York_Times_Trump_az_amerikai_demokraciat_jaratja_le","timestamp":"2021. január. 06. 07:31","title":"New York Times: Trump az amerikai demokráciát járatja le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4586c489-8f5b-4b29-a734-812610f10790","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Bill Clinton is elítélte a washingtoni Capitoliumban és környékén történt zavargásokat. Melania Trump kabinetfőnöke azonnali hatállyal lemondott.\r

