[{"available":true,"c_guid":"1aa692f4-91dd-462f-ab0f-f2fbb2b6d70a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legilletékesebb, a Samsung jelentette be, mikor mutatja be újgenerációs csúcs-lapkakészletét, az Exynos 2100 áramkört.","shortLead":"A legilletékesebb, a Samsung jelentette be, mikor mutatja be újgenerációs csúcs-lapkakészletét, az Exynos 2100 áramkört.","id":"20210111_samsung_exynos_2100_processzor_lapka_bemutato","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1aa692f4-91dd-462f-ab0f-f2fbb2b6d70a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b28d23ab-f160-4c6b-8d30-1f3e53ebbf7e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210111_samsung_exynos_2100_processzor_lapka_bemutato","timestamp":"2021. január. 11. 00:03","title":"Holnap érkezik a Samsung processzora, amellyel mobilos fronton mindenkit lekörözhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"380249d0-1321-486a-b078-f0343b05d66d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A tisztség közel tíz éve, az észak-koreai diktátor apjának halála óta betöltetlen volt.\r

","shortLead":"A tisztség közel tíz éve, az észak-koreai diktátor apjának halála óta betöltetlen volt.\r

","id":"20210111_Kim_Dzsong_Un_Koreai_Munkapart_fotitkar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=380249d0-1321-486a-b078-f0343b05d66d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3db52b61-c7d7-4541-863f-77db8e45a0de","keywords":null,"link":"/vilag/20210111_Kim_Dzsong_Un_Koreai_Munkapart_fotitkar","timestamp":"2021. január. 11. 06:15","title":"Kim Dzsong Un lett a Koreai Munkapárt főtitkára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Újabb zavargásokra figyelmeztet az FBI, indulhat Trump alkotmányos felelősségre vonása, Szijjártó Péter szerint Obama volt amerikai elnök a magyarokat sértette meg, jön a Moderna és Szoboszlai diadala. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Újabb zavargásokra figyelmeztet az FBI, indulhat Trump alkotmányos felelősségre vonása, Szijjártó Péter szerint Obama...","id":"20210112_Radar360","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60ffc27e-5952-4178-ad43-aa48f1d61c4b","keywords":null,"link":"/360/20210112_Radar360","timestamp":"2021. január. 12. 08:00","title":"Radar360: Amerika-szerte fegyveresek védik a parlamenteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66d076b6-6741-437b-86e9-388a92f5b0b9","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Taroltak a focisták a gálán, díjazták a labdarúgó-válogatottat és a szövetségi kapitányt, Marco Rossit is.","shortLead":"Taroltak a focisták a gálán, díjazták a labdarúgó-válogatottat és a szövetségi kapitányt, Marco Rossit is.","id":"20210111_Szoboszlai_Dominik_Karakas_Hedvig_ev_sportoloja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=66d076b6-6741-437b-86e9-388a92f5b0b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbb06b0d-6c77-492d-a65a-b0d95b6f949d","keywords":null,"link":"/sport/20210111_Szoboszlai_Dominik_Karakas_Hedvig_ev_sportoloja","timestamp":"2021. január. 11. 21:19","title":"Az Év sportolója: Szoboszlai Dominik és Karakas Hedvig lett a győztes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"129cc18a-0c64-462a-9d29-038bebec34d9","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"vilag","description":"Sok furcsaságot hozott már Donald Trump elnöksége, de az, hogy komolyan felvetődik, hogy egy amerikai elnököt távolítsanak el a hatalomból másfél héttel az előtt, hogy lejárna a mandátuma, még így is váratlanul extrém lezárása ennek a négy évnek. Összegyűjtöttük, mik az alkotmányos lehetőségek Trump elmozdítására, milyenek ezeknek az esélyei, és mi várhat az Egyesült Államokra a következő napokban, ha Mike Pence lenne az elnök, vagy ha Trump maradna.","shortLead":"Sok furcsaságot hozott már Donald Trump elnöksége, de az, hogy komolyan felvetődik, hogy egy amerikai elnököt...","id":"20210111_trump_pence_usa_impeachment","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=129cc18a-0c64-462a-9d29-038bebec34d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ae0c083-e80d-4e8a-9666-8f5c352a136c","keywords":null,"link":"/vilag/20210111_trump_pence_usa_impeachment","timestamp":"2021. január. 11. 14:05","title":"Hogyan mozdíthatják el Trumpot, és mi történne, ha Mike Pence lenne az amerikai elnök?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17d9f853-2a90-4588-ba11-b02890adb7ee","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Alkotmányos felelősségre vonási eljárás (impeachment) megindítását javasolja a Demokrata Párt a nyolc nap múlva távozó amerikai elnök, Donald Trump ellen – adták hírül amerikai médiumok. ","shortLead":"Alkotmányos felelősségre vonási eljárás (impeachment) megindítását javasolja a Demokrata Párt a nyolc nap múlva távozó...","id":"20210111_impeachment_demokrata_part_nancy_pelosi_donald_trump_mike_pence","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=17d9f853-2a90-4588-ba11-b02890adb7ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dcc9af6-1e5c-418b-85f6-11ef8aa850c7","keywords":null,"link":"/vilag/20210111_impeachment_demokrata_part_nancy_pelosi_donald_trump_mike_pence","timestamp":"2021. január. 11. 18:24","title":"Léptek a demokraták: impeachment indulhat Trump ellen, ha nem távozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46e2db64-42ba-41d1-bdce-92d793c8852a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az embernél nagyobbak voltak az óriásfogú őscápák, vagyis megalodonok újszülött utódai. Amerikai kutatók röntgensugarakkal vizsgálták meg egy megkövesedett megalodon csigolyáját, és arra jutottak, hogy az mintegy kétméteres lehetett a születésekor.","shortLead":"Az embernél nagyobbak voltak az óriásfogú őscápák, vagyis megalodonok újszülött utódai. Amerikai kutatók...","id":"20210111_oscapa_megalodon_utodok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=46e2db64-42ba-41d1-bdce-92d793c8852a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfad4cde-9d75-4e6a-bdf2-cfa22f1b494a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210111_oscapa_megalodon_utodok","timestamp":"2021. január. 11. 15:03","title":"Az embernél is nagyobbak voltak az újszülött őscápák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d516d2c-79d4-433f-b280-a1944b9f26c3","c_author":"Németh Róbert","category":"360","description":"2016. január 8-án megjelent nagy érdeklődéssel várt új nagylemeze, a Blackstar, két nappal később meghalt a huszadik század kultúrtörténetének egyik meghatározó alakja, David Bowie. Nagy korszakainak fontos dalaival emlékezünk rá. \r

","shortLead":"2016. január 8-án megjelent nagy érdeklődéssel várt új nagylemeze, a Blackstar, két nappal később meghalt a huszadik...","id":"20210110_Allando_ujjaszuletes_egy_halal_5_eve_ment_el_David_Bowie","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5d516d2c-79d4-433f-b280-a1944b9f26c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0e03f69-d8db-417a-a05e-47ed685d92e4","keywords":null,"link":"/360/20210110_Allando_ujjaszuletes_egy_halal_5_eve_ment_el_David_Bowie","timestamp":"2021. január. 10. 14:00","title":"Állandó újjászületés, egy halál – 5 éve ment el David Bowie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]