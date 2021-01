Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0ed630ae-090d-4d0d-ab3b-0dcf76c0476e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Alig két hét telt el a januárból, amikor valaki máris bejelentkezett az év legpofátlanabb manőverének díjára.","shortLead":"Alig két hét telt el a januárból, amikor valaki máris bejelentkezett az év legpofátlanabb manőverének díjára.","id":"20210114_mento_bmw_buntetofek_m7","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0ed630ae-090d-4d0d-ab3b-0dcf76c0476e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"855e2d42-39db-4760-b867-03e62b232143","keywords":null,"link":"/cegauto/20210114_mento_bmw_buntetofek_m7","timestamp":"2021. január. 14. 19:06","title":"Mentőt előzött jobbról, majd büntetőfékezett egy BMW-s az autópályán - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6346df7c-616f-43df-9ccf-6a3921ab9991","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az újdonság egy kőkemény versenyautó, de hamarosan egy hozzá hasonló közúti sportkocsival is előrukkol majd a gyártó. ","shortLead":"Az újdonság egy kőkemény versenyautó, de hamarosan egy hozzá hasonló közúti sportkocsival is előrukkol majd a gyártó. ","id":"20210115_itt_a_680_loeros_legujabb_hibrid_toyota_gr010_le_mans","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6346df7c-616f-43df-9ccf-6a3921ab9991&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"443634d5-cd7f-4d30-bdd3-078da54f9d00","keywords":null,"link":"/cegauto/20210115_itt_a_680_loeros_legujabb_hibrid_toyota_gr010_le_mans","timestamp":"2021. január. 15. 07:59","title":"Itt a 680 lóerős legújabb hibrid Toyota","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f343d837-3cff-410a-8cd1-6db125a2ccef","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"2020 egészében 3,3 százalék volt az infláció, az élelmiszerek ára 7,2 százalékkal nőtt. Decemberben 2019 decemberéhez képest a dohányáruk voltak sokkal drágábbak, az üzemanyagok ára alacsonyabb volt. A járvány és a válság az inflációs folyamatokat is megrángatták 2020-ban, a korlátozások miatt pedig megkérdőjelezhető az adatok pontossága.","shortLead":"2020 egészében 3,3 százalék volt az infláció, az élelmiszerek ára 7,2 százalékkal nőtt. Decemberben 2019 decemberéhez...","id":"20210114_Inflacio_2020","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f343d837-3cff-410a-8cd1-6db125a2ccef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6756376a-e798-42b9-8346-7b0551bba53d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210114_Inflacio_2020","timestamp":"2021. január. 14. 09:00","title":"Messze az élelmiszerek drágultak legjobban 2020-ban, a december a dohányosoknak hozott nagy érvágást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3ddb642-15dd-46b8-b03d-67a507098fb9","c_author":"Domány András","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A Handó Tünde vezette tanács érdemi vizsgálat nélkül visszautasította az elítélt egykori VI. kerületi szocialista és szabaddemokrata önkormányzati képviselők panaszát.","shortLead":"A Handó Tünde vezette tanács érdemi vizsgálat nélkül visszautasította az elítélt egykori VI. kerületi szocialista és...","id":"20210115_terezvarosi_ingatlanugy_alkotmanybirosag_dontes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b3ddb642-15dd-46b8-b03d-67a507098fb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76449cbb-33f1-421d-9b50-88fea6547de7","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210115_terezvarosi_ingatlanugy_alkotmanybirosag_dontes","timestamp":"2021. január. 15. 12:34","title":"Nem foglalkozik az Alkotmánybíróság a 16 éve húzódó terézvárosi ingatlanüggyel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bedea4f-48f4-4492-aa17-3cf30171218f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az oltási bizonyítványokról is egyeztet a szakértői testület, amely ajánlásokat is tesz a tagállamok számára.","shortLead":"Az oltási bizonyítványokról is egyeztet a szakértői testület, amely ajánlásokat is tesz a tagállamok számára.","id":"20210114_koronavirus_jarvany_fertozes_who_veszhelyzeti_bizottsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3bedea4f-48f4-4492-aa17-3cf30171218f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2817ee9-3713-45d2-8f45-0edb50fa7f26","keywords":null,"link":"/vilag/20210114_koronavirus_jarvany_fertozes_who_veszhelyzeti_bizottsag","timestamp":"2021. január. 14. 05:12","title":"A vírusmutációk miatt összeül a WHO vészhelyzeti bizottsága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89f1543e-40e1-448b-9355-ccf68d6648e5","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Akkor lesz biztos a több mint 200 millió euró, amikor a kulcsfontosságú közreműködő megbízásáról is megállapodtak.","shortLead":"Akkor lesz biztos a több mint 200 millió euró, amikor a kulcsfontosságú közreműködő megbízásáról is megállapodtak.","id":"20210115_kihirdettek_norveg_alap","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=89f1543e-40e1-448b-9355-ccf68d6648e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c468bb8-5cf2-41f0-9c88-2b11e63f3426","keywords":null,"link":"/itthon/20210115_kihirdettek_norveg_alap","timestamp":"2021. január. 15. 09:46","title":"Kihirdették a Norvég Alap együttműködési megállapodását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee2c194c-8e42-414b-9ade-80dcf7c3cbb8","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Az indonéziai barlang falára 45 500 éve festette fel valaki egy vaddisznó képét.\r

","shortLead":"Az indonéziai barlang falára 45 500 éve festette fel valaki egy vaddisznó képét.\r

","id":"20210114_baralng_festmeny_allatabrazolas_vaddiszno_szulavezi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ee2c194c-8e42-414b-9ade-80dcf7c3cbb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b47f0203-f2ba-4b3a-a899-0e22c95ca657","keywords":null,"link":"/tudomany/20210114_baralng_festmeny_allatabrazolas_vaddiszno_szulavezi","timestamp":"2021. január. 14. 13:03","title":"Nem találtak még ennél ősibb, állatot ábrázoló barlangrajzot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6175f143-ad92-4463-b97f-965ae8ad4e4e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Új modellek bemutatása is szerepel a Dacia következő öt éves tervében.","shortLead":"Új modellek bemutatása is szerepel a Dacia következő öt éves tervében.","id":"20210114_Harom_uj_Dacia_erkezik_hamarosan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6175f143-ad92-4463-b97f-965ae8ad4e4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3004ecb-de8c-4353-a12e-ab06993dc019","keywords":null,"link":"/cegauto/20210114_Harom_uj_Dacia_erkezik_hamarosan","timestamp":"2021. január. 14. 11:52","title":"Három új Dacia érkezik hamarosan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]