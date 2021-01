Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ef2316eb-a499-4601-9952-9ae0f3de82d8","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Több vagon a sínekről a peronra csúszott. Hosszú ideig tarthat az elhárítás.","shortLead":"Több vagon a sínekről a peronra csúszott. Hosszú ideig tarthat az elhárítás.","id":"20210117_Kisiklott_es_reszben_az_oldalara_dolt_egy_tehervonat_Murakereszturon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ef2316eb-a499-4601-9952-9ae0f3de82d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"caa9c149-c493-4386-8be2-ad6ce322a022","keywords":null,"link":"/itthon/20210117_Kisiklott_es_reszben_az_oldalara_dolt_egy_tehervonat_Murakereszturon","timestamp":"2021. január. 17. 16:09","title":"Kisiklott és részben az oldalára dőlt egy tehervonat Murakeresztúron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f67ea98d-fc38-46e8-9f40-3c7c0695ca14","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az Egyesült Államokban visszaszorult a tekintélyelvűség, Lengyelországban viszont továbbra is megmaradt Duda elnök alatt, aki Orbán Viktor bűntársa, így Varsó a Brexit után a következő súlyos gondot jelenti az EU számára. Ezt a spanyol El Paisnak mondta Anne Applebaum, világhírű történész-publicista.","shortLead":"Az Egyesült Államokban visszaszorult a tekintélyelvűség, Lengyelországban viszont továbbra is megmaradt Duda elnök...","id":"20210117_Anne_ApplebaumTrump_elete_hatralevo_reszet_birosagokon_tolti","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f67ea98d-fc38-46e8-9f40-3c7c0695ca14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f94245d8-ef1f-441b-958e-9b92de5bd286","keywords":null,"link":"/360/20210117_Anne_ApplebaumTrump_elete_hatralevo_reszet_birosagokon_tolti","timestamp":"2021. január. 17. 09:00","title":"Anne Applebaum: Trump az élete hátralévő részét bíróságokon tölti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"010705bd-7bd1-4b68-a807-b826c1fdafbb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az orosz ellenzéki politikus vasárnap este érkezett vissza Moszkvába Berlinből, ahol megmérgezése óta lábadozott. Azonnal őrizetbe vették, egy rendőrörsre vitték, ahol megtartották a bírósági meghallgatását, és már el is ítélték.","shortLead":"Az orosz ellenzéki politikus vasárnap este érkezett vissza Moszkvába Berlinből, ahol megmérgezése óta lábadozott...","id":"20210118_navalnij_targyalas_mergezes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=010705bd-7bd1-4b68-a807-b826c1fdafbb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4197994-179b-4c85-9fd0-a0d95cc886a0","keywords":null,"link":"/vilag/20210118_navalnij_targyalas_mergezes","timestamp":"2021. január. 18. 14:50","title":"Harminc napra bezárják Alekszej Navalnijt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9d9c85d-4b8e-45a4-af17-713eb9dd9e25","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Két előzetes bírósági eljárás már folyamatban van Matteo Salvini ellen amiatt, hogy belügyminiszterként nem engedett kikötni menedékkérőket szállító hajókat.","shortLead":"Két előzetes bírósági eljárás már folyamatban van Matteo Salvini ellen amiatt, hogy belügyminiszterként nem engedett...","id":"20210118_salvini_per_ragalmazas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a9d9c85d-4b8e-45a4-af17-713eb9dd9e25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04bf03e9-67c6-4e52-8d22-eeba97e1cf77","keywords":null,"link":"/vilag/20210118_salvini_per_ragalmazas","timestamp":"2021. január. 18. 12:57","title":"Újabb bírósági eljárás indul Matteo Salvini ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Alekszej Navalnij szabadon bocsátása mellett szólaltak fel európai vezetők, futóversenyre hívott fideszeseket Fekete-Győr, Biden rögtön visszacsinálja Trump több intézkedését is. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Alekszej Navalnij szabadon bocsátása mellett szólaltak fel európai vezetők, futóversenyre hívott fideszeseket...","id":"20210118_Radar360","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c3d18c7-d156-4796-91ab-27144caddd5a","keywords":null,"link":"/360/20210118_Radar360","timestamp":"2021. január. 18. 08:00","title":"Radar360: Budapest plakátkampányba kezd, Szlovákia újra országos tesztelésbe ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7b87c70-763b-4952-9811-14ba115383ba","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szerencsétlen mondattal próbálta elhumorizálni az orosz ellenzéki letartóztatását Dmitrij Peskov.","shortLead":"Szerencsétlen mondattal próbálta elhumorizálni az orosz ellenzéki letartóztatását Dmitrij Peskov.","id":"20210117_Bagatell_ugynek_allitotta_be_Navalnijet_a_Kremlszovivo_de_kilog_a_lolab","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e7b87c70-763b-4952-9811-14ba115383ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71f02d18-905d-4632-885c-48bc7b9def6f","keywords":null,"link":"/vilag/20210117_Bagatell_ugynek_allitotta_be_Navalnijet_a_Kremlszovivo_de_kilog_a_lolab","timestamp":"2021. január. 17. 22:04","title":"Bagatell ügynek állította be Navalnijét a Kreml-szóvivő, de kilóg a lóláb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"671cb45d-dff6-4897-aa13-d5964b2478f5","c_author":"Kovács Bálint","category":"kultura","description":"Ódry Árpád dédunokája a harmincas évek támadásaihoz hasonlítja a Színház- és Filmművészeti Egyetem elleni intézkedéseket, és felszólítja az egyetem új vezetését, hogy adják át a tiltakozóknak Ódry mellszobrát az épületből.","shortLead":"Ódry Árpád dédunokája a harmincas évek támadásaihoz hasonlítja a Színház- és Filmművészeti Egyetem elleni...","id":"20210118_Felszolalt_az_SZFE_uj_urai_ellen_az_Odry_Szinpad_nevadojanak_orokose_odry_arpad_mellszobor_fischer_gabor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=671cb45d-dff6-4897-aa13-d5964b2478f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f70e3be-5147-40c8-98bd-43af1f51245f","keywords":null,"link":"/kultura/20210118_Felszolalt_az_SZFE_uj_urai_ellen_az_Odry_Szinpad_nevadojanak_orokose_odry_arpad_mellszobor_fischer_gabor","timestamp":"2021. január. 18. 16:40","title":"Felszólalt az SZFE új urai ellen az Ódry Színpad névadójának örököse","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"088d4e7d-252e-4335-a91a-4a78cb792f9a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az már egy ideje közismert, hogy kijelző alatti kameratechnológián dolgozik a Samsung. A legújabb hírek szerint és az elvárások dacára először nem okostelefonban mutatkozna be a dél-koreaiak megoldása.","shortLead":"Az már egy ideje közismert, hogy kijelző alatti kameratechnológián dolgozik a Samsung. A legújabb hírek szerint és...","id":"20210117_samsung_blade_bezel_notebook_kepernyo_alatti_kameraval","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=088d4e7d-252e-4335-a91a-4a78cb792f9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c7e5367-a1a5-4500-8617-d6e20a87c1b0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210117_samsung_blade_bezel_notebook_kepernyo_alatti_kameraval","timestamp":"2021. január. 17. 08:03","title":"Újítás a notebookoknál: láthatatlan kamerát tenne a képernyőbe a Samsung","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]