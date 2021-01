Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9a86c6c3-36ea-47dc-a4bf-03cc4f97e03a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Gáspár katonai kiképzése miatt van mindez.","shortLead":"Orbán Gáspár katonai kiképzése miatt van mindez.","id":"20210117_FeketeGyor_nemeth_budai_orban_gaspar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9a86c6c3-36ea-47dc-a4bf-03cc4f97e03a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"622cfe9c-87d3-4bf1-84bd-e51c5195eba8","keywords":null,"link":"/itthon/20210117_FeketeGyor_nemeth_budai_orban_gaspar","timestamp":"2021. január. 17. 18:10","title":"Fekete-Győr kihívta egy szigetkörre Németh Szilárdot és Budai Gyulát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e8e7250-9fbf-413c-99cc-31cde8c0e663","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világszerte zajló oltóprogramok közben már létre is jött az a társulás, amelynek célja, hogy az állampolgár digitálisan, a telefonjával is igazolni tudja, valóban megkapta a koronavírus elleni oltást.","shortLead":"A világszerte zajló oltóprogramok közben már létre is jött az a társulás, amelynek célja, hogy az állampolgár...","id":"20210118_oltas_kiskonyv_telefon_mobil_koronavirus_vakcina_igazolas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6e8e7250-9fbf-413c-99cc-31cde8c0e663&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dae343ca-50a6-4e77-a6c3-28db1ef9b8cf","keywords":null,"link":"/tudomany/20210118_oltas_kiskonyv_telefon_mobil_koronavirus_vakcina_igazolas","timestamp":"2021. január. 18. 08:33","title":"A mobilunkon bemutatott digitális oltási könyvvel is igazolható lehet, hogy kaptunk vakcinát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e13646bb-9948-40fb-85ae-f844e4ce8494","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szombat dél körül szúrtak meg egy embert a nagykörúti villamos Mester utcai megállójában.","shortLead":"Szombat dél körül szúrtak meg egy embert a nagykörúti villamos Mester utcai megállójában.","id":"20210117_Mar_el_is_fogtak_a_budapesti_villamosmegalloban_keseloket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e13646bb-9948-40fb-85ae-f844e4ce8494&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78bee759-dabe-4236-afbc-308a26379d99","keywords":null,"link":"/itthon/20210117_Mar_el_is_fogtak_a_budapesti_villamosmegalloban_keseloket","timestamp":"2021. január. 17. 20:24","title":"Már el is fogták a budapesti villamosmegállóban késelőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c335260f-e552-4313-8a8e-526f9d681514","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A külügyminisztert a kínai vakcináról kérdezték egy sajtótájékoztatón, mire azt mondta, nem a politikusok döntenek arról, hogy Magyarországon milyen oltóanyagot lehet használni.","shortLead":"A külügyminisztert a kínai vakcináról kérdezték egy sajtótájékoztatón, mire azt mondta, nem a politikusok döntenek...","id":"20210118_szijjarto_peter_kinai_vakcina_sinopharm","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c335260f-e552-4313-8a8e-526f9d681514&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7defae99-6dc5-4c9c-a4dd-89b26c1d4456","keywords":null,"link":"/itthon/20210118_szijjarto_peter_kinai_vakcina_sinopharm","timestamp":"2021. január. 18. 15:45","title":"Szijjártó: Kínában a vakcinát a 60 év fölöttieknél is engedélyezték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbe93847-f286-40c7-8306-c57b8df26319","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Csak negatív koronavírus-teszt felmutatásával lehet belépni az országba.","shortLead":"Csak negatív koronavírus-teszt felmutatásával lehet belépni az országba.","id":"20210118_Egyesult_Kiralysag_karantenkotelezettseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bbe93847-f286-40c7-8306-c57b8df26319&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62857ecf-b249-40f0-8214-b3bd99e902f0","keywords":null,"link":"/vilag/20210118_Egyesult_Kiralysag_karantenkotelezettseg","timestamp":"2021. január. 18. 06:57","title":"Hétfő hajnaltól él az Egyesült Királyságba utazók karanténkötelezettsége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"735283d8-72f2-41c6-bba4-48f86209b80e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az igazságügyi miniszter összehívja a Digitális Szabadság Bizottság rendkívüli ülését is, mert szerinte a közösségimédia-szolgáltatók politikai céllal korlátozzák bizonyos profilok láthatóságát.","shortLead":"Az igazságügyi miniszter összehívja a Digitális Szabadság Bizottság rendkívüli ülését is, mert szerinte...","id":"20210118_varga_judit_facebook_tiltas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=735283d8-72f2-41c6-bba4-48f86209b80e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb0d8f0c-46ff-42f8-99c6-47e3c21a0a7b","keywords":null,"link":"/itthon/20210118_varga_judit_facebook_tiltas","timestamp":"2021. január. 18. 15:32","title":"Varga Judit a Facebookon jelentette be, hogy megrendszabályozná a közösségi oldalakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ed1440d-556f-42ed-9234-738aa22d43b1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egymillió adag érkezett Szerbiába a kínai Sinopharm vakcinából, 250 ezret adagot várnak Oroszországból, 20 ezret pedig a Pfizer-BioNTechtől.","shortLead":"Egymillió adag érkezett Szerbiába a kínai Sinopharm vakcinából, 250 ezret adagot várnak Oroszországból, 20 ezret pedig...","id":"20210117_Szerbiaban_otvenszaz_embert_oltananak_be_orankent_a_koronavirus_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9ed1440d-556f-42ed-9234-738aa22d43b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bf07e30-74e2-4cd7-be10-ae6aeb41a1b4","keywords":null,"link":"/vilag/20210117_Szerbiaban_otvenszaz_embert_oltananak_be_orankent_a_koronavirus_ellen","timestamp":"2021. január. 17. 11:51","title":"Szerbiában ötven-száz embert oltanának be óránként a koronavírus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1f01c00-bc87-4aa9-bf2f-fe3e3a88d48e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A város polgármestere vizsgálatot rendelt el. ","shortLead":"A város polgármestere vizsgálatot rendelt el. ","id":"20210117_128_lakot_fertozott_meg_a_koronavirus_brit_mutacioja_egy_belga_idosotthonban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b1f01c00-bc87-4aa9-bf2f-fe3e3a88d48e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c3b3831-65aa-4705-97d0-6e05e2743483","keywords":null,"link":"/vilag/20210117_128_lakot_fertozott_meg_a_koronavirus_brit_mutacioja_egy_belga_idosotthonban","timestamp":"2021. január. 17. 21:00","title":"128 lakót fertőzött meg a koronavírus brit mutációja egy belga idősotthonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]