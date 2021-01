Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"101656a8-ee6a-43ca-aaa9-e7db40459838","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Összegyűjtötte a Tophotel.news a Marriott szállodalánc öt legizgalmasabb olyan egységét, amelyet idén terveznek megnyitni. A listára egy budapesti szálloda is felkerült. ","shortLead":"Összegyűjtötte a Tophotel.news a Marriott szállodalánc öt legizgalmasabb olyan egységét, amelyet idén terveznek...","id":"20210119_matild_palota_szalloda_marriott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=101656a8-ee6a-43ca-aaa9-e7db40459838&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0bf03a3-841d-4780-8558-f36512604910","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210119_matild_palota_szalloda_marriott","timestamp":"2021. január. 19. 16:20","title":"Márciusban nyílik az új budapesti luxushotel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ec1c686-b5a3-4211-8974-93bb16990be6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Már zajlanak a záróévad munkálatai. ","shortLead":"Már zajlanak a záróévad munkálatai. ","id":"20210119_Peaky_Blinders_hatodik_evad_sorozat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1ec1c686-b5a3-4211-8974-93bb16990be6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"075a55ff-72ee-4472-baca-268c9ad3e020","keywords":null,"link":"/kultura/20210119_Peaky_Blinders_hatodik_evad_sorozat","timestamp":"2021. január. 19. 11:07","title":"Véget ér a Peaky Blinders, a hatodik évad lesz az utolsó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d6fbaea-b2a4-4e1e-baa2-3684a359ff67","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"4 445 koronavírusos beteget ápolnak kórházban","shortLead":"4 445 koronavírusos beteget ápolnak kórházban","id":"20210118_koronavirus_magyarorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8d6fbaea-b2a4-4e1e-baa2-3684a359ff67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08d69fa2-75ce-4de5-a1e9-308e026a7447","keywords":null,"link":"/itthon/20210118_koronavirus_magyarorszag","timestamp":"2021. január. 18. 08:47","title":"Koronavírus: 68 beteg meghalt, 875 új fertőzöttet találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eeb28d77-ed05-435e-88ea-874b231f4b3e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az új vállalkozást január 11-én jegyezték be, légi, szárazföldi és vízi szállítást kiegészítő szolgáltatást is vállalnak.","shortLead":"Az új vállalkozást január 11-én jegyezték be, légi, szárazföldi és vízi szállítást kiegészítő szolgáltatást is...","id":"20210118_rogan_cecilia_szallitmanyozas_cegek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eeb28d77-ed05-435e-88ea-874b231f4b3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41e526ec-c785-405f-9f9f-5631594516a6","keywords":null,"link":"/kkv/20210118_rogan_cecilia_szallitmanyozas_cegek","timestamp":"2021. január. 18. 11:27","title":"Szállítmányozási céget alapított Rogán Cecília","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Múlt héten kétszer is drágultak az üzemanyagok.","shortLead":"Múlt héten kétszer is drágultak az üzemanyagok.","id":"20210118_uzemanyagarak_emelkednek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df9471d3-1149-4cda-b91c-3ccb14fbd441","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210118_uzemanyagarak_emelkednek","timestamp":"2021. január. 18. 17:17","title":"Négyszáz forint fölé kúszik a gázolaj átlagára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"270fcd40-ee2a-4de7-a913-4e2bdde04e0d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"14 megyében az országos átlag alatti volt a nettó kereset 2019-ben a GKI szerint.","shortLead":"14 megyében az országos átlag alatti volt a nettó kereset 2019-ben a GKI szerint.","id":"20210119_netto_kereset_megyek_berek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=270fcd40-ee2a-4de7-a913-4e2bdde04e0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22defbaf-2c07-4e34-85c1-65699905b1a2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210119_netto_kereset_megyek_berek","timestamp":"2021. január. 19. 05:05","title":"A Budán élők átlagosan 110 ezer forinttal kerestek többet a pestieknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"375701a8-2b32-4530-b04e-213c6dc1c743","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megint megtiltották amerikai cégeknek, hogy kereskedjenek a kínaiakkal.","shortLead":"Megint megtiltották amerikai cégeknek, hogy kereskedjenek a kínaiakkal.","id":"20210117_Trump_meg_egy_utolsot_rug_a_Huaweibe_es_partnereibe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=375701a8-2b32-4530-b04e-213c6dc1c743&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c2c87d6-0b2a-4a90-995d-2dd0fdd1fd5b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210117_Trump_meg_egy_utolsot_rug_a_Huaweibe_es_partnereibe","timestamp":"2021. január. 17. 21:27","title":"Trump még egy utolsót rúg a Huaweibe és partnereibe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c867cbb-1eb1-4aea-8cb4-bb90997d02b6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A csapatok egyik pirosban, a másik mélyzöldben léptek a pályára, ami összezavarta a nézőket.","shortLead":"A csapatok egyik pirosban, a másik mélyzöldben léptek a pályára, ami összezavarta a nézőket.","id":"20210119_liverpool_manchester_united_prermier_league_szintevesztes_szinteveszto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8c867cbb-1eb1-4aea-8cb4-bb90997d02b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a21ae78-ecbe-42a7-a133-7675a89ec8c0","keywords":null,"link":"/sport/20210119_liverpool_manchester_united_prermier_league_szintevesztes_szinteveszto","timestamp":"2021. január. 19. 13:07","title":"Több száz színtévesztő panaszkodik a legutóbbi Liverpool-meccs miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]