A listán szerepel Steve Bannon, akit csalással vádoltak, valamint Lil Wayne is, aki tiltott fegyverviselésért 10 évre is rács mögé kerülhetett volna.

Elnökségének utolsó óráiban 73 embernek kegyelmezett meg, további hetvennek pedig enyhítette büntetését Donald Trump. Az intézkedés nem volt váratlan, az amerikai elnökök hagyományosan mindig kegyelmeket adnak ki hivatali idejük utolsó napján – emlékeztetett a CNN. Trump esetében azonban különleges, hogy több olyan hű szövetségesének is megkegyelmezett, akiket korrupció, vagy a 2016-os választási kampányba való, feltételezett orosz beavatkozás ügyében ítéltek el.

A legismertebb elnöki kegyelemben részesített elítélt Steve Bannon, aki Trump fő kampánytanácsadója volt 2016-ban, majd fő stratégája csaknem egy évig. A csalással vádolt Bannont és három társát tavaly augusztusban tartóztatták le, mert a gyanú szerint 25 millió dollárnyi magánadományt gyűjtöttek az USA és Mexikó közötti fal felépítésére, amelyből egymillió dollárt kapott Bannon egy nonprofit szervezeten keresztül, majd az összeg egy részét személyi költségei fedezésére fordította.

A "We Build the Wall", azaz a mexikói határon épülő fal Trump egyik fontos választási kampányígérete volt. Az igazságügyi minisztérium szerint Bannon és három társa százezreket csapott be. A vádbeli bűncselekmények alapján a volt elnöki tanácsadót akár húszéves börtönbüntetéssel is sújthatták volna.

Steve Bannon egyébként két éve Budapesten is előadott, akkor húszezer dolláros, azaz csaknem hatmillió forintos jogdíjat kapott az előadásáért a Schmidt Mária féle Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítványtól.

Volt tanácsadóján kívül Trump utolsó hivatali napjaiban megkegyelmezett még egy tucatnyi más embernek, köztük rapsztároknak, volt kongresszusi tagoknak, saját és egyes családtagjai szövetségeseinek. Az utóbbi egy-két hónapban összesen több mint 140 embert részesített elnöki kegyelemben a hivatalából fakadó jogkörrel élve, majdnem teljesen kihasználva az erre szóló keretet.

© MTI / EPA / Fehér Ház

A Fehér Ház által kiadott listán - melyet ezen a linken lehet megnézni - szerepel Lil Wayne rapper, akit bűnösnek vallotta magát tiltott fegyverviselésért és 10 évet is kaphatott volna januári ítélethirdetésén, valamint egy másik rapper, Kodak Black is, akinek enyhítették hasonló okokból kiszabott büntetését. Teljes elnöki kegyelmet kapott a Google volt mérnöke Anthony Levandowski, akik titkos információkat lopott el a cégtől, valamint enyhítették 28 éves börtönbüntetését Kwame Kilpatrick egykori detroiti polgármesternek is, aki zsarolás és vesztegetés miatt ítéltek el.

Várakozásával ellentétben nem kapott viszont elnöki kegyemet a Netflixen futó Tiger King című reality show sztárja, Joe Exotic. A férfit 2019-ben 22 évre ítélték, mert bérgyilkost akart fogadni, hogy megölje riválisát, valamint állatkínzás miatt is felelnie kellett. Sajtóértesülések szerint Exotic annyira biztos volt Trump jóindulatában, hogy csapata még egy limuzint is rendelt a börtön elé, de hoppon maradtak.

A CNN összefoglalója hozzáteszi: az elnöki kegyelmek nagy részét olyanok kapták, akik mellett korábban az igazságügyi rendszer reformjáért kampányoló szervezetek is felszólaltak, sokakat közülük apróbb bűnügyekért ítéltek hosszú börtönbüntetésre.

Korábban elterjedt a pletyka, hogy Trump akár saját magát és családtagjait is kegyelemben részesíthetné, erre azonban nem került sor és jogi szakértők szerint egyébként is alkotmányellenes lenne.

Az amerikai képviselőház múlt szerdán megszavazta a Donald Trump felmentését célzó eljárás (impeachment) megindítását lázadás szításának vádjával a Capitolium január 6-i ostroma miatt. Az ügy ezzel a szenátus elé került. Amennyiben a felsőház is elítélné az elnököt, el is tilthatják attól, hogy 2024-ben újra elinduljon az elnöki tisztségért. Ehhez azonban legalább tizenhét republikánus szenátornak is arra kellene szavaznia, hogy vonják felelősségre a távozó elnököt.

(Címlapkép: Donald Trump és Steve Bannon.)