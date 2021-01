Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2420df55-ffa6-4f4b-82b4-de3c013776fb","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Dicsérni jött az EU-t, nem temetni a Spiegel hosszú esszéjének szerzője, Ullrich Fichtner, a lap volt főszerkesztője. ","shortLead":"Dicsérni jött az EU-t, nem temetni a Spiegel hosszú esszéjének szerzője, Ullrich Fichtner, a lap volt főszerkesztője. ","id":"20210124_Ullrich_Fichtner_Europa_a_legjobb_a_vilaghatalmak_kozul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2420df55-ffa6-4f4b-82b4-de3c013776fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"961154ee-1921-498c-88d9-883e94dffd73","keywords":null,"link":"/360/20210124_Ullrich_Fichtner_Europa_a_legjobb_a_vilaghatalmak_kozul","timestamp":"2021. január. 24. 09:40","title":"Volt Spiegel-főszerkesztő: Európa a legjobb a világhatalmak közül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecb9a387-6e0e-4527-8bdc-cae8c37dcf53","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egymillió embert oltottak be vele eddig.","shortLead":"Egymillió embert oltottak be vele eddig.","id":"20210124_OGYEIigazgato_a_Szputnyik_V_Europaba_jon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ecb9a387-6e0e-4527-8bdc-cae8c37dcf53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b0a6ffe-0084-4e28-a7ae-f65efd3da33c","keywords":null,"link":"/itthon/20210124_OGYEIigazgato_a_Szputnyik_V_Europaba_jon","timestamp":"2021. január. 24. 08:13","title":"OGYÉI-főigazgató: Nem csak Magyarország vehet Európában az orosz vakcinából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34d39dc3-582b-4f3e-ad8e-662e1507c2cc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mit akar és mit várhat a Fidesz a fiataloktól? Hatással lesz-e a magyar választásokra, hogy már Joe Biden az Egyesült Államok elnöke? És miből fogja lebonyolítani a nem túl jól eleresztett ellenzék az előválasztásokat? Bíró-Nagy András elemző a Fülkében.","shortLead":"Mit akar és mit várhat a Fidesz a fiataloktól? Hatással lesz-e a magyar választásokra, hogy már Joe Biden az Egyesült...","id":"20210123_Fulke_Meg_lephet_szintet_a_kampany_durvasaga","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=34d39dc3-582b-4f3e-ad8e-662e1507c2cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4131c581-a533-4b7f-8141-58724102de52","keywords":null,"link":"/itthon/20210123_Fulke_Meg_lephet_szintet_a_kampany_durvasaga","timestamp":"2021. január. 23. 14:00","title":"Fülke: \"Még léphet szintet a kampány durvasága\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6b8c40b-1c4a-4aee-8620-84e6804db6c9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A svájci hatóságok 9 milliárd svájci frankot találtak olyan bankszámlákon, amelyekre tulajdonosaik valószínűleg a Venezuelából kimenekített pénzt helyezték el.","shortLead":"A svájci hatóságok 9 milliárd svájci frankot találtak olyan bankszámlákon, amelyekre tulajdonosaik valószínűleg...","id":"20210123_Gyanus_venezuelai_dollarmilliardok_Svajcban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b6b8c40b-1c4a-4aee-8620-84e6804db6c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"211779ff-aa05-4fcd-a444-2b9bfd88d45b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210123_Gyanus_venezuelai_dollarmilliardok_Svajcban","timestamp":"2021. január. 23. 16:26","title":"Gyanús venezuelai dollármilliárdok Svájcban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"812cb728-7590-4204-9b49-040dd7169e6b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Népszava szerint még mindig a fagyasztóban vannak. Az eljárás azonban nem újdonság, az Európai Gyógyszerügynökség is dokumentáció alapján ad ki engedélyt. ","shortLead":"A Népszava szerint még mindig a fagyasztóban vannak. Az eljárás azonban nem újdonság, az Európai Gyógyszerügynökség is...","id":"20210123_Szputnyik_V_minta_oltoanyag_engedelyezes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=812cb728-7590-4204-9b49-040dd7169e6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5fd2ef6-7c86-472e-9093-4f7285bbfe2a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210123_Szputnyik_V_minta_oltoanyag_engedelyezes","timestamp":"2021. január. 23. 11:24","title":"Nem használták fel a Szputnyik V mintáit az oltóanyag magyarországi engedélyezéséhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c515779d-5159-41b7-8552-395d762fc0a4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az új elnök egyelőre nem hozta nyilvánosságra az üzenet tartalmát, előbb szeretne beszélni róla az elődjével.\r

","shortLead":"Az új elnök egyelőre nem hozta nyilvánosságra az üzenet tartalmát, előbb szeretne beszélni róla az elődjével.\r

","id":"20210122_donald_trump_joe_biden_ovalis_iroda_amerikai_elnok_level","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c515779d-5159-41b7-8552-395d762fc0a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62bc006b-ae80-4785-905d-88d88e8371a4","keywords":null,"link":"/vilag/20210122_donald_trump_joe_biden_ovalis_iroda_amerikai_elnok_level","timestamp":"2021. január. 22. 19:35","title":"Titkolja Biden, mit írt neki Trump, mielőtt elhagyta a Fehér Házat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19ffed81-0a2e-4939-9a02-ab3c2577a0ae","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A december 30-án elhunyt Frankó Endre a 101. Puma Honi Légvédelmi Vadászrepülő Osztály utolsó, harcban is bevetett pilótája volt. ","shortLead":"A december 30-án elhunyt Frankó Endre a 101. Puma Honi Légvédelmi Vadászrepülő Osztály utolsó, harcban is bevetett...","id":"20210123_Gripen_bucsuztatas_Budapest_Puma","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=19ffed81-0a2e-4939-9a02-ab3c2577a0ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccc2dfc4-ceea-47a9-8d84-4db2f2cccee5","keywords":null,"link":"/kultura/20210123_Gripen_bucsuztatas_Budapest_Puma","timestamp":"2021. január. 23. 08:57","title":"Gripenek búcsúztatják ma Budapest felett az utolsó Pumát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"950a586b-c8c9-4c8a-8190-fe162cbb5f0d","c_author":"Szabó Márta","category":"360","description":"Kormányválsághoz vezetett Olaszországban az uniós mentőalapból érkező pénz felhasználása ürügyén kirobbant vita. A koalíció helyzete mindenképp törékeny marad. ","shortLead":"Kormányválsághoz vezetett Olaszországban az uniós mentőalapból érkező pénz felhasználása ürügyén kirobbant vita...","id":"202103__kormanyvalsag_romaban__renzi_borit__conte_kitart__olasz_rulett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=950a586b-c8c9-4c8a-8190-fe162cbb5f0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63c7f6d1-bf57-4e08-b886-cc14d57990b3","keywords":null,"link":"/360/202103__kormanyvalsag_romaban__renzi_borit__conte_kitart__olasz_rulett","timestamp":"2021. január. 23. 13:30","title":"Hajba kaptak az olasz kormánypártok az uniós mentőpénzen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]