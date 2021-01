Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c13e97f9-1979-4a19-a646-57d8c25ebedf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 35 éves színésznő nem akar többet a férfitekintetnek játszani.","shortLead":"A 35 éves színésznő nem akar többet a férfitekintetnek játszani.","id":"20210125_Nincs_tobb_szexjelenet_ha_ferfi_a_rendezo__igeri_Keira_Knightley","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c13e97f9-1979-4a19-a646-57d8c25ebedf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ad770c7-fb83-49b7-a2a0-60d334f235a3","keywords":null,"link":"/elet/20210125_Nincs_tobb_szexjelenet_ha_ferfi_a_rendezo__igeri_Keira_Knightley","timestamp":"2021. január. 25. 13:19","title":"Nincs több szexjelenet, ha férfi a rendező – ígéri Keira Knightley","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5b02959-3bcb-485d-9029-9535732a0c88","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kaja Kallas személyében először van női miniszterelnöke az országnak.","shortLead":"Kaja Kallas személyében először van női miniszterelnöke az országnak.","id":"20210125_Esztorszag_kormanykoalicio_KajaKallas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d5b02959-3bcb-485d-9029-9535732a0c88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c59178e-e6fe-4c2d-9fdf-b9de5731ad85","keywords":null,"link":"/vilag/20210125_Esztorszag_kormanykoalicio_KajaKallas","timestamp":"2021. január. 25. 21:46","title":"Észtországban megalakult az új kormánykoalíció ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"becd1c26-060b-498b-98f1-e84770a14d49","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A svéd bútoráruházlánc azt szeretné, hogy minél tovább használják a termékeiket.","shortLead":"A svéd bútoráruházlánc azt szeretné, hogy minél tovább használják a termékeiket.","id":"20210125_Raerosit_az_alkatreszarusitasra_identol_az_IKEA","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=becd1c26-060b-498b-98f1-e84770a14d49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b56deca-9f8a-4a37-b095-ecdaaed7cf09","keywords":null,"link":"/kkv/20210125_Raerosit_az_alkatreszarusitasra_identol_az_IKEA","timestamp":"2021. január. 25. 17:10","title":"Alkatrészek árusításába kezd az IKEA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"079a501c-cf6f-404c-a2dc-a5453793e5cd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Különleges töltőtokot kínál a Samsung a nemrég bemutatott vezeték nélküli fülhallgatója mellé. A tok a 2000-es évek elejének kagylós mobiltelefonjait idézi.","shortLead":"Különleges töltőtokot kínál a Samsung a nemrég bemutatott vezeték nélküli fülhallgatója mellé. A tok a 2000-es évek...","id":"20210126_galaxy_buds_pro_toltotokok_kagylos_mobiltelefon_stilusban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=079a501c-cf6f-404c-a2dc-a5453793e5cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6069e943-f017-474c-8a4d-79ddfdc6c507","keywords":null,"link":"/tudomany/20210126_galaxy_buds_pro_toltotokok_kagylos_mobiltelefon_stilusban","timestamp":"2021. január. 26. 10:33","title":"Retró, kagylós mobiltelefon lehet a Galaxy Buds Próból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"946247af-2d71-4116-aeed-26b64c5315da","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ritka helyzet az, amikor egymás után hallgathatjuk a Galaxis útikalauz stopposoknak és Hszi Csin-ping jótanácsait a válságkezelésről, de a Magyar Nemzeti Bank Lámfalussy-konferenciáján ez is megtörtént. A rendezvény fő kérdése az volt, hogyan változnak a jegybankok feladatai a mostani válságban, és milyen tanulságokat lehet levonni a 2020-2021-es helyzetből a távolabbi jövőre.","shortLead":"Ritka helyzet az, amikor egymás után hallgathatjuk a Galaxis útikalauz stopposoknak és Hszi Csin-ping jótanácsait...","id":"20210125_jegybankok_mnb_lamfalussy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=946247af-2d71-4116-aeed-26b64c5315da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7c51083-f0c2-49ff-9718-f9be540c0455","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210125_jegybankok_mnb_lamfalussy","timestamp":"2021. január. 25. 17:20","title":"Mit tehetnek a jegybankok, hogy ne söpörjön el mindent a válság?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7378c33f-ba91-43ae-9ba4-9f24eb85f32a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Oliver Reese egy kerekasztal-beszélgetésen ismét elmondta a véleményét az Színház- és Filmművészeti Egyetem modellváltásával kapcsolatban, erre reagált most az egyetemet fenntartó kuratórium elnöke.","shortLead":"Oliver Reese egy kerekasztal-beszélgetésen ismét elmondta a véleményét az Színház- és Filmművészeti Egyetem...","id":"20210126_Oliver_Reese_Vidnyanszky_Attila_MITEM_SZFE","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7378c33f-ba91-43ae-9ba4-9f24eb85f32a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da13227d-46df-46e7-9b56-737d2e93821a","keywords":null,"link":"/kultura/20210126_Oliver_Reese_Vidnyanszky_Attila_MITEM_SZFE","timestamp":"2021. január. 26. 16:13","title":"Vidnyánszky a Berliner Ensemble igazgatójának: Te nem a megbékélést szolgálod, hanem a megosztottságot szítod","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5512594f-c4e8-462f-9814-2e1e5bdf2172","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Százszor olcsóbb azoknak a légcsavaros repülőgépeknek az óránkénti üzemeltetése, amiket a nigériai légierő vásárolt egy magyar cégtől, mint egy harci helikopteré.","shortLead":"Százszor olcsóbb azoknak a légcsavaros repülőgépeknek az óránkénti üzemeltetése, amiket a nigériai légierő vásárolt...","id":"20210125_Magyar_repulogepeket_vasarolt_Nigeria","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5512594f-c4e8-462f-9814-2e1e5bdf2172&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d9be69e-4c09-4112-bd45-008e41f67256","keywords":null,"link":"/kkv/20210125_Magyar_repulogepeket_vasarolt_Nigeria","timestamp":"2021. január. 25. 17:31","title":"Egy magyar cégtől vásárol repülőket Nigéria hadserege","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4134ace-bbdd-4c12-a3b5-46b19b2c6816","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy, a TikToknál történt kényelmetlen eset is csak megerősíti azt a gondolatot, hogy akkor érdemes szenzitív információkat megadni egy szolgáltatásnak, ha a regisztráció máskülönben nem megoldható.","shortLead":"Egy, a TikToknál történt kényelmetlen eset is csak megerősíti azt a gondolatot, hogy akkor érdemes szenzitív...","id":"20210126_tiktok_hiba_serulekenyseg_telefonszam_zaklatas_adatvedelem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b4134ace-bbdd-4c12-a3b5-46b19b2c6816&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b7e8b21-cdd0-424b-b4df-70a1f926412b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210126_tiktok_hiba_serulekenyseg_telefonszam_zaklatas_adatvedelem","timestamp":"2021. január. 26. 14:03","title":"Egy hiba miatt telefonszámokat lehetett kiszipkázni a TikTok rendszeréből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]