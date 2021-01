Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Az elmúlt években rengeteg zsarolóvírusos támadást indítottak a kiberbűnözők az Emotet segítségével, 2020-ban a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos teendőkre hivatkozó levelekkel a magyar egészségügyi intézmények infrastruktúráit is támadás alá vették vele. Egy nemzetközi rajtaütés során most sikerült lekapcsolni a rendszert. Lekapcsolták a világ egyik legveszélyesebb hálózatát, amivel magyar kórházakat is támadtak koronavírus-vakcinájából Az oltóanyaghoz szükséges hozzávaló rövidesen három üzemben készülhet. Felpörgetik a gyártást, több készülhet a Moderna Biden az első rendeleteit, amelyekkel az olajipar útjába állna Nagy változásokat ígért Joe Biden a klímapolitikában, és most meg is tette az első fontos lépéseit. Aláírta segíti A korábbi sajtóhíreknek megfelelően Thomas Tuchelt nevezték ki vezetőedzőnek a Chelsea-nél, magyar szakember segíti a munkáját. Már Tuchel irányítja a Chelsea-t, Lőw Zsolt segíti szintjén. Maradt az alapkamat a 0,6 százalékos szintjén. Nem változtattak Matolcsyék a rekordalacsony alapkamaton összefüggő makuladegeneráció (AMD) azok között, akik szennyezettebb helyen laknak – állapította meg egy új kutatás. A rossz levegő visszafordíthatatlanul roncsolhatja a látást Gyakrabban fordul elő az életkorral koronavírussal járó bolti többletterhelés az idei alapfizetésekben is megjelenjen. A munkavállalók azt szeretnék, hogy a

Kiéleződhet a bértárgyalás a Tescónál