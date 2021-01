Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6e84b00c-b5be-4a1a-9f5d-b2e1b8b83d23","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A szakértők szerint ahhoz, hogy a vizeket megtisztítsuk a műanyagoktól, tudnunk kell, hogy a hulladék miként jut oda.","shortLead":"A szakértők szerint ahhoz, hogy a vizeket megtisztítsuk a műanyagoktól, tudnunk kell, hogy a hulladék miként jut oda.","id":"20210129_bodrog_jelado_gps_palack_muanyag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6e84b00c-b5be-4a1a-9f5d-b2e1b8b83d23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9febbe4-3002-4de6-8e15-45e029be6734","keywords":null,"link":"/zhvg/20210129_bodrog_jelado_gps_palack_muanyag","timestamp":"2021. január. 29. 11:23","title":"Jeladós palackot engedtek el a Bodrogon, hogy kiderüljön, merre úsznak a hulladékok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00d83106-6680-4e56-ace4-66f1dc61a868","c_author":"HVG Konferencia","category":"brandchannel","description":"Az Innovációs- és Technológiai Minisztérium 2020-as hatállyal jelentősen átalakította a magyar szak- és felnőttképzés rendszerét. A cégek nagy része egy csapásra felnőttképzővé vált, és gyakorlatilag minden képzés jellegű folyamatról adatot kellett nyilvántartani és szolgáltatni, amely óriási adminisztratív terhet jelentett a cégeknek. ","shortLead":"Az Innovációs- és Technológiai Minisztérium 2020-as hatállyal jelentősen átalakította a magyar szak- és felnőttképzés...","id":"20210129_Felnlottkepzesi_torvenyevolucio_hogy_lett_minden_cegbol_felnottkepzo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=00d83106-6680-4e56-ace4-66f1dc61a868&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b28660e-a409-4f14-87ae-3dfc236d93ac","keywords":null,"link":"/brandchannel/20210129_Felnlottkepzesi_torvenyevolucio_hogy_lett_minden_cegbol_felnottkepzo","timestamp":"2021. január. 29. 15:30","title":"Felnőttképzési törvényevolúció: hogy lett minden cégből felnőttképző?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"HVG Szemináriumok & Konferenciák","c_partnerlogo":"927cfc1c-8bf2-4cd3-8642-3d52d05d0bdd","c_partnertag":"HVG konferencia"},{"available":true,"c_guid":"e49f815e-3385-48ae-986d-d3b09d1928f0","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"A kínai \"tüzes víz\" a világ legnépszerűbb itala lett.","shortLead":"A kínai \"tüzes víz\" a világ legnépszerűbb itala lett.","id":"20210128_Egy_kinai_ital_taszitotta_le_a_tronjarol_a_CocaColat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e49f815e-3385-48ae-986d-d3b09d1928f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc7eb10a-10a6-4b55-8af0-aeafce95b7d8","keywords":null,"link":"/kkv/20210128_Egy_kinai_ital_taszitotta_le_a_tronjarol_a_CocaColat","timestamp":"2021. január. 28. 17:07","title":"Egy kínai ital taszította le a trónjáról a Coca-Colát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bdc78b0-4b15-477e-97c4-38916436f7c7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőröknek azt mondta a hölgy, hogy a 11 éves fiát óvodás kora óta alkalomszerűen hagyta vezetni.","shortLead":"A rendőröknek azt mondta a hölgy, hogy a 11 éves fiát óvodás kora óta alkalomszerűen hagyta vezetni.","id":"20210129_ferihegyi_ut_kiskoru_vezetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0bdc78b0-4b15-477e-97c4-38916436f7c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abfc90a8-eac2-44cd-b448-ee0cc4c1c097","keywords":null,"link":"/cegauto/20210129_ferihegyi_ut_kiskoru_vezetes","timestamp":"2021. január. 29. 07:51","title":"Megtalálták a nőt, aki hagyta a gyerekét autót vezetni a Ferihegyi úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3722ce81-d1fc-49d6-b26e-173509ec2183","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Megérkezett Magyarországra az ősszel leleplezett Logan, Sandero és Sandero Stepway, melyekből a későbbiekben hibrid változat is készülni fog.","shortLead":"Megérkezett Magyarországra az ősszel leleplezett Logan, Sandero és Sandero Stepway, melyekből a későbbiekben hibrid...","id":"20210129_magyarorszagon_az_uj_daciak_kiderult_mennyibe_kerulnek_sandero_stepway_logan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3722ce81-d1fc-49d6-b26e-173509ec2183&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45e7ffe6-b018-45e2-8cf7-d7faaf4d3e69","keywords":null,"link":"/cegauto/20210129_magyarorszagon_az_uj_daciak_kiderult_mennyibe_kerulnek_sandero_stepway_logan","timestamp":"2021. január. 29. 12:31","title":"Magyarországon az árbajnok új Daciák – kiderült, pontosan mennyibe kerülnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b452979d-1acb-4217-bad5-85f7f439b404","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Sandhurst brit katonai akadémia képzési költségei akár a 34 millió forintot is elérhetik. A miniszterelnök fia itt végzett, csakúgy, mint néhány másik magyar. De őróluk semmit nem tudni.","shortLead":"A Sandhurst brit katonai akadémia képzési költségei akár a 34 millió forintot is elérhetik. A miniszterelnök fia itt...","id":"20210128_honvedelmi_miniszterium_vadai_agnes_sandhurst_akademia_orban_gaspar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b452979d-1acb-4217-bad5-85f7f439b404&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f4236f7-ab0c-43a5-8c35-e95078403359","keywords":null,"link":"/itthon/20210128_honvedelmi_miniszterium_vadai_agnes_sandhurst_akademia_orban_gaspar","timestamp":"2021. január. 28. 19:29","title":"Nem árulja el a Honvédelmi Minisztérium, kik tanultak Orbán fia mellett a méregdrága akadémián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47251f15-8376-4c50-93e3-375395c485fc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jelenlegi országgyűlési képviselők, volt polgármesterek, ismert roma politikusok is szerepelnek azok között, akiket a Márki-Zay Péter vezette Mindenki Magyarországért Mozgalom támogatni fog a majdani ellenzéki előválasztáson.","shortLead":"Jelenlegi országgyűlési képviselők, volt polgármesterek, ismert roma politikusok is szerepelnek azok között, akiket...","id":"20210128_markizay_ellenzeki_elovalasztas_jeloltek_mindeki_magyarorszagert_mozgalom","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=47251f15-8376-4c50-93e3-375395c485fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a632194-5694-41eb-bee2-b55bc8fb4c08","keywords":null,"link":"/itthon/20210128_markizay_ellenzeki_elovalasztas_jeloltek_mindeki_magyarorszagert_mozgalom","timestamp":"2021. január. 28. 14:55","title":"Mellár Tamástól Szél Bernadettig – itt van Márki-Zayék első 17 jelöltje 2022-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e1d04b3-25e2-4c66-bf51-b5f4d57f6d95","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A kerületi polgármester szerint a sajtóból tudták meg, hogy Soós Péter főállású oktató lesz az SZFE-n. Miközben 2023-ig szerződés köti a Pinceszínházhoz.","shortLead":"A kerületi polgármester szerint a sajtóból tudták meg, hogy Soós Péter főállású oktató lesz az SZFE-n. Miközben 2023-ig...","id":"20210128_baranyi_krisztina_pinceszinhaz_soos_peter_szfe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2e1d04b3-25e2-4c66-bf51-b5f4d57f6d95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37ea5366-10f0-4c4c-ac64-1dad6471a5a7","keywords":null,"link":"/kultura/20210128_baranyi_krisztina_pinceszinhaz_soos_peter_szfe","timestamp":"2021. január. 28. 21:11","title":"Baranyi kirúgta a Pinceszínház igazgatóját, amiért az jelzés nélkül munkát vállalt a Színművészetin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]