Február elsején, hétfőn indulhat meg a kivándorlási hullám az egykori brit gyarmatról. Nagy-Britannia 1997-ben adta át az irányítást Pekingnek, de azzal a szerződésben kikötött feltétellel, hogy Hongkong megtarthatja saját polgári jogrendjét. Ezt Pekingben "az egy ország két rendszer elvnek" nevezték el.

A Brexit okozta zűrzavart a kínai vezetés arra használta fel, hogy megszavaztassa Pekingben a nemzetbiztonsági törvényt, amely egyértelműen alárendelte Hongkongot is a kommunista párt akaratának. Emiatt sokáig tüntettek Hongkongban, de a vezetőket lecsukták vagy menekülésre késztették. A helyzet láttán döntött úgy a brit parlament, hogy "a régi barátság és a mélységes történelmi kapcsolatok" alapján lehetővé teszi a hongkongi polgárok egy részének, hogy áttelepüljenek Nagy-Britanniába.

Akinek ilyen személyi igazolványa van, az családtagjaival együtt jogosult az áttelepülésre a szigetországba. A londoni belügy az első évben arra számít, hogy számuk az első évben 123-153 ezer lesz. A program ötéves. Ennek végén számít Boris Johnson miniszterelnök összesen 300 ezer érkezőre Hongkongból.

Miért csak ennyien a 3 millió jogosultból? Kínában és Hongkongban dinamikusan növekedett az életszínvonal az 1997 óta eltelt időszakban, míg Nagy Britanniában stagnált. A Brexit és a vírusválság miatt ez még csökkenhet is, miközben Kínában idén több mint 8%-os GDP-növekedésre számítanak. Van azonban egy másik indok is, ami eltántoríthatja az áttelepüléstől a hongkongiakat: a Nagy-Britanniába érkezőknek fejenként 250 fontos vízumdíjat kell fizetniük, és még évente 624 fontos "egészségügyi bevándorlási adót". Szembe kell nézniük a hongkongi bevándorlóknak azzal is, hogy a briteknél igen magas a munkanélküliség és továbbra is tombol a Covid-19-járvány, melynek immár több mint 100 ezer halottja van az Egyesült Királyságban.

"Érezzük a történelmi felelősségünket Hongkong népe iránt és megtartjuk ígéreteinket" - hangsúlyozta Dominic Raab brit külügyminiszter. London és Peking viszonya a mélyponton - írja az eset kapcsán a Bloomberg, amely hozzáteszi, hogy sokban motiválja ezt a világjárvány, amely Kínából indult el, és az utóbbi 200 év legnagyobb gazdasági válságát idézte elő Nagy Britanniában.