[{"available":true,"c_guid":"431ff58a-2187-491d-a1c3-686ae2f4f2a7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eredményes az orosz védekezés, egyre kevesebb a fertőzött az országban – mondta Vlagyimir Putyin. Az is elhangzott, hogy hamarosan bejegyzésre kész a harmadik orosz vakcina.","shortLead":"Eredményes az orosz védekezés, egyre kevesebb a fertőzött az országban – mondta Vlagyimir Putyin. Az is elhangzott...","id":"20210128_vlagyimir_putyin_oroszorszag_orosz_vakcina_koronavirus_arcmaszk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=431ff58a-2187-491d-a1c3-686ae2f4f2a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"370d288d-2515-4f5c-b326-259920f7d007","keywords":null,"link":"/tudomany/20210128_vlagyimir_putyin_oroszorszag_orosz_vakcina_koronavirus_arcmaszk","timestamp":"2021. január. 28. 19:03","title":"Putyinék szerint Oroszországban még idén elbúcsúznak az arcmaszkoktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bdc78b0-4b15-477e-97c4-38916436f7c7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőröknek azt mondta a hölgy, hogy a 11 éves fiát óvodás kora óta alkalomszerűen hagyta vezetni.","shortLead":"A rendőröknek azt mondta a hölgy, hogy a 11 éves fiát óvodás kora óta alkalomszerűen hagyta vezetni.","id":"20210129_ferihegyi_ut_kiskoru_vezetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0bdc78b0-4b15-477e-97c4-38916436f7c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abfc90a8-eac2-44cd-b448-ee0cc4c1c097","keywords":null,"link":"/cegauto/20210129_ferihegyi_ut_kiskoru_vezetes","timestamp":"2021. január. 29. 07:51","title":"Megtalálták a nőt, aki hagyta a gyerekét autót vezetni a Ferihegyi úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c67c2d34-77b0-437f-9834-eec3516c8711","c_author":"Marabu","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20210129_Marabu_Feknyuz_Minimalber__minimal_emeles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c67c2d34-77b0-437f-9834-eec3516c8711&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00c7c082-f5ee-4b26-95a4-7e40cad69cdf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210129_Marabu_Feknyuz_Minimalber__minimal_emeles","timestamp":"2021. január. 29. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Minimálbér - minimál emelés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e369568-ca4a-447a-a7e0-87e9defa74f4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a több millió dal mellett egyéb tartalmak (például podcastek) is megtalálhatók a Spotifyon, úgy tűnik, a jövőben nagyobb jelentőségűvé válik a platform hangoskönyvkínálata.","shortLead":"Bár a több millió dal mellett egyéb tartalmak (például podcastek) is megtalálhatók a Spotifyon, úgy tűnik, a jövőben...","id":"20210129_spotify_hangoskonyvek_kinalata","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4e369568-ca4a-447a-a7e0-87e9defa74f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d69acdc-c688-44c4-a4b7-ca5f4cca4f7d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210129_spotify_hangoskonyvek_kinalata","timestamp":"2021. január. 29. 10:33","title":"Rástartol a hangoskönyvekre a Spotify","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf174f00-9bd6-4de4-b058-f3a34cff136b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az orosz ellenzéki politikus öccse és a Pussy Riot punkzenekar tagja is házi őrizetbe kerül a moszkvai bíróság döntése szerint.\r

","shortLead":"Az orosz ellenzéki politikus öccse és a Pussy Riot punkzenekar tagja is házi őrizetbe kerül a moszkvai bíróság döntése...","id":"20210129_Korozes_Navalnij_tuntetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bf174f00-9bd6-4de4-b058-f3a34cff136b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdf58d65-c559-43e8-9582-f91af06a79ea","keywords":null,"link":"/vilag/20210129_Korozes_Navalnij_tuntetes","timestamp":"2021. január. 29. 21:17","title":"Körözést adtak ki a Navalnij melletti tüntetés szervezője ellen ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b452979d-1acb-4217-bad5-85f7f439b404","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Sandhurst brit katonai akadémia képzési költségei akár a 34 millió forintot is elérhetik. A miniszterelnök fia itt végzett, csakúgy, mint néhány másik magyar. De őróluk semmit nem tudni.","shortLead":"A Sandhurst brit katonai akadémia képzési költségei akár a 34 millió forintot is elérhetik. A miniszterelnök fia itt...","id":"20210128_honvedelmi_miniszterium_vadai_agnes_sandhurst_akademia_orban_gaspar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b452979d-1acb-4217-bad5-85f7f439b404&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f4236f7-ab0c-43a5-8c35-e95078403359","keywords":null,"link":"/itthon/20210128_honvedelmi_miniszterium_vadai_agnes_sandhurst_akademia_orban_gaspar","timestamp":"2021. január. 28. 19:29","title":"Nem árulja el a Honvédelmi Minisztérium, kik tanultak Orbán fia mellett a méregdrága akadémián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee661062-6c0f-447f-89e2-6576c2d99ba4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fideszes képviselő a DTV-nek fejtegette a géntechnológián alapuló vakcinákat és eljutott a DNS-ig.","shortLead":"A fideszes képviselő a DTV-nek fejtegette a géntechnológián alapuló vakcinákat és eljutott a DNS-ig.","id":"20210129_Kosa_Lajos_DNS","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ee661062-6c0f-447f-89e2-6576c2d99ba4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34f114d6-b0f8-42c3-ad35-a45f3de3f037","keywords":null,"link":"/itthon/20210129_Kosa_Lajos_DNS","timestamp":"2021. január. 29. 12:52","title":"Kósa Lajos kicsit belekeveredett a DNS-be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b378f1bb-d9a7-4103-a917-701bdf346de0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Meg a keselyűket, héjákat és egyéb nagy madarakat. Egy új amerikai fejlesztés azonosítja a közeledő madarat, és ha kell lefékezi a turbinalapátokat.","shortLead":"Meg a keselyűket, héjákat és egyéb nagy madarakat. Egy új amerikai fejlesztés azonosítja a közeledő madarat, és ha kell...","id":"20210130_szelturbina_ragadozo_madar_sas_kamerarendszer_szelenergia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b378f1bb-d9a7-4103-a917-701bdf346de0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9078c699-e3e8-4db9-ac13-a0cad40a0f0e","keywords":null,"link":"/zhvg/20210130_szelturbina_ragadozo_madar_sas_kamerarendszer_szelenergia","timestamp":"2021. január. 30. 13:10","title":"Okoskamerákkal óvnák a sasokat a szélturbináktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]