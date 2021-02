Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"762aafca-bec6-432f-a84a-8b186afae718","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ahmed Harist életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték Bangladesben politikai gyilkosság miatt, de elszökött. A Direkt36 és az Al Jazeera közös nyomozása szerint a férfi Budapesten talált menedéket 2015-ben, és azóta is itt él. ","shortLead":"Ahmed Harist életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték Bangladesben politikai gyilkosság miatt, de elszökött. A Direkt36...","id":"20210201_budapest_ahmed_haris_interpol_banglades_bunozo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=762aafca-bec6-432f-a84a-8b186afae718&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cb3e09c-d703-485c-ae05-a9345764cdd3","keywords":null,"link":"/kkv/20210201_budapest_ahmed_haris_interpol_banglades_bunozo","timestamp":"2021. február. 01. 14:35","title":"Álnéven, Budapesten üzletel tovább egy toplistás bangladesi bűnöző – állítják oknyomozó újságírók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76e656eb-5c1f-41ad-9e94-02bc2a3c818c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Roatex Zrt. 300 millió dolláros beruházást valósíthat meg.","shortLead":"A Roatex Zrt. 300 millió dolláros beruházást valósíthat meg.","id":"20210131_indonezia_utdijhalozat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=76e656eb-5c1f-41ad-9e94-02bc2a3c818c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf835edd-431a-4e99-b093-0b83bdce0e30","keywords":null,"link":"/cegauto/20210131_indonezia_utdijhalozat","timestamp":"2021. január. 31. 13:07","title":"Magyar cég lesz az építője és üzemeltetője az indonéz elektronikus útdíjhálózatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c78ac70-fd82-4431-9213-01d5a677f44b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egy brit cég arra hívja fel a figyelmet, hogy sok élelmiszer a szavatossági idő után is még tökéletesen fogyasztható.","shortLead":"Egy brit cég arra hívja fel a figyelmet, hogy sok élelmiszer a szavatossági idő után is még tökéletesen fogyasztható.","id":"20210201_Csupa_lejarat_utani_elelmiszereket_es_italokat_arusito_szupermarket_nyilt_Angliaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5c78ac70-fd82-4431-9213-01d5a677f44b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdf1f560-88a9-4b7f-9a3e-b4f11ffbafd6","keywords":null,"link":"/zhvg/20210201_Csupa_lejarat_utani_elelmiszereket_es_italokat_arusito_szupermarket_nyilt_Angliaban","timestamp":"2021. február. 01. 17:14","title":"70 százalékkal olcsóbb minden élelmiszer egy brit szupermarketben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec12ef7a-f922-4f35-b6da-fd285747d0b0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Mintegy másfél-kétezer ezer ember tüntetett vasárnap délután Prágában a közéletet korlátozó kormányzati intézkedések ellen. Lengyelországban egy klub nyitott ki a szabályozás ellenére, ott a vendégek a rendőröket kezdték dobálni. ","shortLead":"Mintegy másfél-kétezer ezer ember tüntetett vasárnap délután Prágában a közéletet korlátozó kormányzati intézkedések...","id":"20210131_Pragaban_tuntettek_Varsoban_a_rendorokkel_verekedtek_a_korlatpzasok_ellen_tiltakozok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ec12ef7a-f922-4f35-b6da-fd285747d0b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c2b8ee7-0185-449b-ac01-44cb948dc510","keywords":null,"link":"/vilag/20210131_Pragaban_tuntettek_Varsoban_a_rendorokkel_verekedtek_a_korlatpzasok_ellen_tiltakozok","timestamp":"2021. január. 31. 18:35","title":"Prágában tüntettek, Varsóban a rendőrök ellen fordultak a korlátozások ellen tiltakozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc7f44a4-85b5-4764-a5c7-0f763524921a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszter azt írja, még arról sem tudott, hogy a fideszes képviselőnőnek megromlott a kapcsolata a férjével.","shortLead":"A miniszter azt írja, még arról sem tudott, hogy a fideszes képviselőnőnek megromlott a kapcsolata a férjével.","id":"20210201_Gulyas_Gergely_feljelentes_viszony_Koncz_Zsofia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fc7f44a4-85b5-4764-a5c7-0f763524921a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc1f98d9-70ef-4fa5-b7f0-31f69024bebb","keywords":null,"link":"/itthon/20210201_Gulyas_Gergely_feljelentes_viszony_Koncz_Zsofia","timestamp":"2021. február. 01. 11:24","title":"Gulyás Gergely feljelenti a lapokat, amelyek azt írták, hogy Koncz Zsófiával van viszonya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e6cea76-fbdf-430d-8483-90df7988097e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Méltatlan az egész – mondta a neve elhallgatását kérő tolmács, akiről a hvg.hu is ellenőrizetlenül vett át egy hírt.","shortLead":"Méltatlan az egész – mondta a neve elhallgatását kérő tolmács, akiről a hvg.hu is ellenőrizetlenül vett át egy hírt.","id":"20210201_tolmacs_szijjarto_peter_szergej_lavrov","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5e6cea76-fbdf-430d-8483-90df7988097e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1c21bc6-c5bc-4e5e-84ae-a8f99996d6c8","keywords":null,"link":"/itthon/20210201_tolmacs_szijjarto_peter_szergej_lavrov","timestamp":"2021. február. 01. 20:38","title":"Toll-lopással gyanúsított tolmács a Telexnek: Végig ott volt a toll a kezemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d917fed-cef0-4622-a73c-f146554f2710","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A maszkhasználati szabályok ellen vétettek a vasárnapi tiltakozáson.","shortLead":"A maszkhasználati szabályok ellen vétettek a vasárnapi tiltakozáson.","id":"20210131_birsagolt_Hosok_teren_a_rendorseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6d917fed-cef0-4622-a73c-f146554f2710&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce2012a9-2105-4f96-82e1-b43639e808fb","keywords":null,"link":"/itthon/20210131_birsagolt_Hosok_teren_a_rendorseg","timestamp":"2021. január. 31. 18:02","title":"Hat embert bírságolt meg a vendéglátósok tüntetésén a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27928839-d7d4-44c8-83bd-77ef75a7d2fe","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A miniszter szerint tömegével védik meg a munkahelyeket.","shortLead":"A miniszter szerint tömegével védik meg a munkahelyeket.","id":"20210201_szijjarto_gyartamogatas_falco_zrt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=27928839-d7d4-44c8-83bd-77ef75a7d2fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c883fa4f-8c58-4b3d-9ba0-f0f4a93f93b5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210201_szijjarto_gyartamogatas_falco_zrt","timestamp":"2021. február. 01. 13:50","title":"Szijjártó: 1,2 milliárddal támogatja egy faipari cég beruházását a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]