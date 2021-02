Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c4a8559d-4fdd-42b6-9132-b5c6b05d4480","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A VaccineGuard esetében nagy hangsúlyt fektettek a személyes adatok védelmére.","shortLead":"A VaccineGuard esetében nagy hangsúlyt fektettek a személyes adatok védelmére.","id":"20210205_Digitalis_vakcinaigazolas_Magyarorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c4a8559d-4fdd-42b6-9132-b5c6b05d4480&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbecbf27-f31b-4eca-8236-439f5d043b1d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210205_Digitalis_vakcinaigazolas_Magyarorszag","timestamp":"2021. február. 05. 09:32","title":"Márciusban vezethetik be a digitális vakcinaigazolást Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc57f60c-b435-4ef4-8733-a0dc52deb3c6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Itt a megoldás azoknak, akik túl gyengének találják a 600 lóerős RS Q8-at.","shortLead":"Itt a megoldás azoknak, akik túl gyengének találják a 600 lóerős RS Q8-at.","id":"20210205_34_masodperc_alatt_0rol_100ra_ezt_tudja_az_uj_audi_rsq8r_divatterepjaro","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dc57f60c-b435-4ef4-8733-a0dc52deb3c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14914e2f-863c-4e78-b073-7e080ad02a3d","keywords":null,"link":"/cegauto/20210205_34_masodperc_alatt_0rol_100ra_ezt_tudja_az_uj_audi_rsq8r_divatterepjaro","timestamp":"2021. február. 05. 09:21","title":"3,4 másodperc alatt 0-ról 100-ra, ezt tudja az új Audi RSQ8-R divatterepjáró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aeda7bcc-9716-4f40-8227-aed8d1651b78","c_author":"Marabu","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20210204_Marabu_Feknyuz_Orban_allasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aeda7bcc-9716-4f40-8227-aed8d1651b78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4dee754-3618-4c5d-8d19-de69f33a9eae","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210204_Marabu_Feknyuz_Orban_allasa","timestamp":"2021. február. 04. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Orbán állása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6984bacf-1a60-467d-8bce-8d2fc6845a52","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kormány kérése után elérhetetlenné vált Mianmarban a Facebook, valamint a cég különböző szolgáltatásai, miután a katonai puccs hatására a felhasználók az ellenállás jelképét kezdték el terjeszteni a közösségi oldalon. A döntés jelen állás szerint vasárnapig marad érvényben.","shortLead":"A kormány kérése után elérhetetlenné vált Mianmarban a Facebook, valamint a cég különböző szolgáltatásai, miután...","id":"20210204_mianmar_puccs_facebook_messenger_instagram_whatsapp_betiltasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6984bacf-1a60-467d-8bce-8d2fc6845a52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb3b4ffa-af45-479a-9f6f-807aa28337c8","keywords":null,"link":"/tudomany/20210204_mianmar_puccs_facebook_messenger_instagram_whatsapp_betiltasa","timestamp":"2021. február. 04. 15:50","title":"Betiltották a Facebookot, a Messengert, az Instagramot és a WhatsAppot Mianmarban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e287fe8c-d418-4bfd-9255-0af3b69027ce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mattias Buelens kiberbiztonsági szakértő olyan hibát talált a Chrome böngészőben, amiről már a hackerek is tudomást szereztek.","shortLead":"Mattias Buelens kiberbiztonsági szakértő olyan hibát talált a Chrome böngészőben, amiről már a hackerek is tudomást...","id":"20210205_google_chrome_bongeszo_veszfrissites_sebezhetoseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e287fe8c-d418-4bfd-9255-0af3b69027ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ded884b1-587a-49f7-af81-d27d87a8f429","keywords":null,"link":"/tudomany/20210205_google_chrome_bongeszo_veszfrissites_sebezhetoseg","timestamp":"2021. február. 05. 08:33","title":"Vészfrissítést kapott a Google Chrome, azonnal telepítse","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9f95c8c-e923-4497-a2e0-3708a31d08b0","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Hegyi Lászlót az év végéig tartó megbízatással nevezte ki Palkovics László.","shortLead":"Hegyi Lászlót az év végéig tartó megbízatással nevezte ki Palkovics László.","id":"20210205_Miniszteri_biztost_kapott_az_egyhazi_felsooktatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d9f95c8c-e923-4497-a2e0-3708a31d08b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87704409-982f-471b-9c9b-a204fd1ceca2","keywords":null,"link":"/itthon/20210205_Miniszteri_biztost_kapott_az_egyhazi_felsooktatas","timestamp":"2021. február. 05. 10:49","title":"Miniszteri biztost kapott az egyházi felsőoktatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c801a7b-54d7-42c3-856a-f1141e10d93b","c_author":"Fekő Ádám","category":"itthon","description":"Az eddigiekből ítélve nem csak a nyitás menetrendje van eldöntve, hanem az is, milyen feltételekhez kötik. Ehhez biztosítanak kiváló díszletet majd a februári nemzeti konzultáció eredményei.","shortLead":"Az eddigiekből ítélve nem csak a nyitás menetrendje van eldöntve, hanem az is, milyen feltételekhez kötik. Ehhez...","id":"20210205_nemzeti_konzultacio_eredmenyek_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9c801a7b-54d7-42c3-856a-f1141e10d93b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7fc38fa-f0c6-4de6-9d70-7a2082792579","keywords":null,"link":"/itthon/20210205_nemzeti_konzultacio_eredmenyek_koronavirus","timestamp":"2021. február. 05. 15:50","title":"A konzultáció csak arra jó, hogy azt higgyük, mi döntöttünk ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cbd9ae9-92bb-4d3f-bc40-62ce61f4f570","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több mint 20 ezer embert tudnak beoltani a brit vakcinával.","shortLead":"Több mint 20 ezer embert tudnak beoltani a brit vakcinával.","id":"20210205_Operativ_torzs_AstraZenecavakcina_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9cbd9ae9-92bb-4d3f-bc40-62ce61f4f570&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bb248fa-5639-464a-b38e-288c37533d0a","keywords":null,"link":"/itthon/20210205_Operativ_torzs_AstraZenecavakcina_koronavirus","timestamp":"2021. február. 05. 13:39","title":"Operatív törzs: A 60 éven aluli, krónikus betegeket oltják be az érkező AstraZeneca-vakcinákkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]