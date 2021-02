Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fa6080f3-85b1-42da-a198-4d28d0ddd11b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök egy német lapnak beszélt hosszasan egyebek közt a bevándorlásról, az EU-ról és a Meseország mindenkié című könyvről. A kormányfő szerint a kötet célja a gyermekek személyiségének befolyásolása.","shortLead":"A miniszterelnök egy német lapnak beszélt hosszasan egyebek közt a bevándorlásról, az EU-ról és a Meseország mindenkié...","id":"20210204_orban_viktor_meseorszag_mindenkie_bevandorlas_europai_unio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fa6080f3-85b1-42da-a198-4d28d0ddd11b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed8e4ce5-5a26-4067-bff0-9ce0e92b85f4","keywords":null,"link":"/itthon/20210204_orban_viktor_meseorszag_mindenkie_bevandorlas_europai_unio","timestamp":"2021. február. 04. 08:16","title":"Orbán: Szeretjük a sokszínűséget, de ami kívülről jön, azzal nagyon óvatosak vagyunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a009a81-b45a-4f3b-94c6-a2503cb12b4e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Tőrbe ejtve című film sztárja 22 éve tiszta, és erről egy régi fotóval meg is emlékezett Instagramon. ","shortLead":"A Tőrbe ejtve című film sztárja 22 éve tiszta, és erről egy régi fotóval meg is emlékezett Instagramon. ","id":"20210204_Egykori_alkohol_es_drogfuggosegerol_posztolt_Jamie_Lee_Curtis","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a009a81-b45a-4f3b-94c6-a2503cb12b4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4fab828-36de-4f97-9c4a-57dd9c52d0f6","keywords":null,"link":"/elet/20210204_Egykori_alkohol_es_drogfuggosegerol_posztolt_Jamie_Lee_Curtis","timestamp":"2021. február. 04. 10:15","title":"Egykori alkohol- és drogfüggőségéről posztolt Jamie Lee Curtis","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e26bdd6-0f5f-4683-9665-9eac791e1b6b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az emberierőforrás-miniszter döntését Müller Cecília jelentette be az operatív törzs tájékoztatóján.","shortLead":"Az emberierőforrás-miniszter döntését Müller Cecília jelentette be az operatív törzs tájékoztatóján.","id":"20210203_operativ_torzs_kasler_miklos_egynapos_sebeszet_muller_cecilia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9e26bdd6-0f5f-4683-9665-9eac791e1b6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59186c06-8d9a-4ac4-b261-a0c1fb0355d3","keywords":null,"link":"/itthon/20210203_operativ_torzs_kasler_miklos_egynapos_sebeszet_muller_cecilia","timestamp":"2021. február. 03. 13:32","title":"Két kivétellel újra engedélyezte az egynapos ellátásokat Kásler Miklós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f7a245b-8304-4df4-a1aa-c6fefa4a847a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szombattól esténként csak 10 percenként jár a metró, 20 percenként indul a 2-es villamos és a 7-es busz.","shortLead":"Szombattól esténként csak 10 percenként jár a metró, 20 percenként indul a 2-es villamos és a 7-es busz.","id":"20210203_kijarasi_tilalom_menetrend_bkk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8f7a245b-8304-4df4-a1aa-c6fefa4a847a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73f7c1bd-40a0-41f7-bcc2-d235f6910512","keywords":null,"link":"/cegauto/20210203_kijarasi_tilalom_menetrend_bkk","timestamp":"2021. február. 03. 16:24","title":"Ritkítja esti járatait a BKK","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95ce27e0-52ed-4382-a2e8-6e99c42aa1e9","c_author":"Balla István","category":"kultura","description":"Mindössze hat évet élt, de máig legendás híre van a Tilos az Á-nak. A 90-es évek első felének legfontosabb helye volt, ahol együtt bulizott az akkori belügyminiszter a Fidesz tagjaival, ahol rendszeresen fellépett a még ismeretlen Quimby vagy Kispál és Borz, ahonnan a Tilos Rádió indult. A hely alapításában nagy szerepe volt holland házfoglalóknak, egy lakásnyeremény-betétnek, a jószerencsének és mindenekelőtt a rendszerváltás utáni bizakodó légkörnek. Az egykori alapító szerint nem jó ötlet ugyanezzel a névvel most újranyitni, Interjú Németh Vladimirrel, vagy ahogy mindenki ismeri, Vovával.","shortLead":"Mindössze hat évet élt, de máig legendás híre van a Tilos az Á-nak. A 90-es évek első felének legfontosabb helye volt...","id":"20210204_A_rendszervaltas_euforiaja_nelkul_nem_lett_volna_Tilos_az_A","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=95ce27e0-52ed-4382-a2e8-6e99c42aa1e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc1d6b2f-319f-42db-86f2-841bc90a146b","keywords":null,"link":"/kultura/20210204_A_rendszervaltas_euforiaja_nelkul_nem_lett_volna_Tilos_az_A","timestamp":"2021. február. 04. 20:00","title":"A rendszerváltás eufóriája nélkül nem lett volna Tilos az Á – interjú az alapító Németh Vladimirrel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d558985-b50a-41e4-81fa-a4e8389bb431","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A buszon utazók közül hatan sérültek meg.","shortLead":"A buszon utazók közül hatan sérültek meg.","id":"20210204_halalos_baleset_busz_cibakhaza","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8d558985-b50a-41e4-81fa-a4e8389bb431&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f44ca84-b0f2-42df-a2af-aaf499467e8c","keywords":null,"link":"/cegauto/20210204_halalos_baleset_busz_cibakhaza","timestamp":"2021. február. 04. 17:44","title":"Busszal ütközött egy autó Nagyrévnél, ketten meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0077f43-dc62-47da-bb2e-0cd4f7a84cd3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az érintettek hathavi járulékkal tartoznak. Az államtitkár szerint február 12-ig lehet befizetni az elmaradt összegeket.","shortLead":"Az érintettek hathavi járulékkal tartoznak. Az államtitkár szerint február 12-ig lehet befizetni az elmaradt összegeket.","id":"20210203_tajszam_tajkartya_egeszsegugyi_ellatas_tb_torveny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d0077f43-dc62-47da-bb2e-0cd4f7a84cd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a48d3e97-86ae-4fef-9634-c25271d8f48e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210203_tajszam_tajkartya_egeszsegugyi_ellatas_tb_torveny","timestamp":"2021. február. 03. 11:56","title":"70 ezer ember bukhatja a tajszámát, vele az ingyenes egészségügyi ellátást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a63b09d-6b94-43ce-bc12-a790db405875","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Parler nevű alkalmazást korábban az Apple és a Google is eltávolította áruházából, mert a felhasználók olyan tartalmakat osztottak meg a felületen, amely egyik cégnek sem fért bele.","shortLead":"A Parler nevű alkalmazást korábban az Apple és a Google is eltávolította áruházából, mert a felhasználók olyan...","id":"20210204_parler_alkalmazas_kozossegi_oldal_vezerigazgato","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5a63b09d-6b94-43ce-bc12-a790db405875&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f068a85-9e8b-49b1-ab18-b4eed2d47a4d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210204_parler_alkalmazas_kozossegi_oldal_vezerigazgato","timestamp":"2021. február. 04. 13:03","title":"Kirúgták a Trump-párti közösségi oldal egyik alapítóját és vezérigazgatóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]