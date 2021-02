Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"56389889-a353-400c-a15d-a33e4818f29a","c_author":"HVG","category":"360","description":"Azt eddig is tudni lehetett, hogy a következő években a napi fogyasztási cikkek irányába terjeszkednének, most újabb részleteket árultak el a HVG-nek. ","shortLead":"Azt eddig is tudni lehetett, hogy a következő években a napi fogyasztási cikkek irányába terjeszkednének, most újabb...","id":"202105_mol_boltokban_gondolkozik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=56389889-a353-400c-a15d-a33e4818f29a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d778b60f-ad8b-4257-a2bd-d684a1a3b729","keywords":null,"link":"/360/202105_mol_boltokban_gondolkozik","timestamp":"2021. február. 05. 14:00","title":"Tovább mozgolódna az élelmiszerpiacon a Mol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4b9376a-5c3b-44ab-b3e4-ab08092ba02a","c_author":"Jakus Ibolya","category":"itthon","description":"Ez a HVG hetilap ajánlója.","shortLead":"Ez a HVG hetilap ajánlója.","id":"202105_mese_hogy_azorszag_mindenkie","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f4b9376a-5c3b-44ab-b3e4-ab08092ba02a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"051cde8f-5118-417e-b2f9-a0650abce99c","keywords":null,"link":"/itthon/202105_mese_hogy_azorszag_mindenkie","timestamp":"2021. február. 04. 09:44","title":"Jakus Ibolya: Mese, hogy az ország mindenkié","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2dbc444-5157-4e90-b658-379ba16e0b42","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Hollywoodban akkreditált külföldi újságírók szövetsége után az Amerikai Filmszínészek Céhe is jelölte a legjobb női főszereplő díjára Vanessa Kirbyt, Mundruczó Kornél Pieces of a Woman című filmjének főszereplőjét.","shortLead":"A Hollywoodban akkreditált külföldi újságírók szövetsége után az Amerikai Filmszínészek Céhe is jelölte a legjobb női...","id":"20210205_Ujabb_rangos_fontos_dijra_jeloltek_Vanessa_Kirbyt_Mundruczo_Kornel_filmjenek_foszereplojet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a2dbc444-5157-4e90-b658-379ba16e0b42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b21ecda-7e8a-4fe0-841c-d1224d88b702","keywords":null,"link":"/kultura/20210205_Ujabb_rangos_fontos_dijra_jeloltek_Vanessa_Kirbyt_Mundruczo_Kornel_filmjenek_foszereplojet","timestamp":"2021. február. 05. 09:15","title":"Újabb fontos díjra jelölték Vanessa Kirbyt, Mundruczó Kornél filmjének főszereplőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"319e909b-3443-4adc-8418-9908ffc501a1","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"360","description":"Ma kora reggel óra óta házkutatás zajlik Szász János rendező otthonában - értesült a hvg.hu. Ügyvédje szerint Szász művészeti tevékenységével kapcsolatos a rendőri intézkedés, ami még délután fél 2-kor is zajlott. Néhány hete a HVG portréinterjút készített a rendezővel.","shortLead":"Ma kora reggel óra óta házkutatás zajlik Szász János rendező otthonában - értesült a hvg.hu. Ügyvédje szerint Szász...","id":"202103_szasz_janos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=319e909b-3443-4adc-8418-9908ffc501a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a8811dd-057b-49eb-bcd1-60f5ee16cc82","keywords":null,"link":"/360/202103_szasz_janos","timestamp":"2021. február. 05. 14:15","title":"Szász János: \"Mintha katonai junta szállta volna meg az SZFE-t\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1618b80-fc76-4425-96d2-b74c2d52060b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ez a negyedik negyedév adata, és majdnem 10 százalékkal magasabb, mint a korábbi.","shortLead":"Ez a negyedik negyedév adata, és majdnem 10 százalékkal magasabb, mint a korábbi.","id":"20210204_szakmunkas_brutto_oraber_2020","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d1618b80-fc76-4425-96d2-b74c2d52060b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4c791c6-efe2-4eae-9d2d-ef7f11fefd89","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210204_szakmunkas_brutto_oraber_2020","timestamp":"2021. február. 04. 06:18","title":"Bruttó 1322 forintot keresett óránként egy magyar munkás tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b45d3d2-7ca1-4dee-ad7c-d338c36036ad","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az újdonság jelentősen nagyobb, mint a közelmúltban debütált ID.3, illetve ID.4.","shortLead":"Az újdonság jelentősen nagyobb, mint a közelmúltban debütált ID.3, illetve ID.4.","id":"20210205_volkswagen_id6_ime_a_7_szemelyes_uj_villanyauto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9b45d3d2-7ca1-4dee-ad7c-d338c36036ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebcbe6a8-0f39-4135-a862-0dbf7bc52cbc","keywords":null,"link":"/cegauto/20210205_volkswagen_id6_ime_a_7_szemelyes_uj_villanyauto","timestamp":"2021. február. 05. 07:59","title":"Volkswagen ID.6, íme a 7 személyes új villanyautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff1faba4-d7bc-4a0e-a881-140362d2cab1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az olasz gyártó hamarosan leleplezi a modernizált technikával támadó sportos SUV-t.","shortLead":"Az olasz gyártó hamarosan leleplezi a modernizált technikával támadó sportos SUV-t.","id":"20210204_kemfotokon_a_megujult_lamborghini_urus_divatterepjaro","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ff1faba4-d7bc-4a0e-a881-140362d2cab1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43d01e4e-5680-4756-9242-786dfd3218ce","keywords":null,"link":"/cegauto/20210204_kemfotokon_a_megujult_lamborghini_urus_divatterepjaro","timestamp":"2021. február. 04. 06:41","title":"Kémfotókon a megújult Lamborghini Urus divatterepjáró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c68fb6dc-8090-4d57-8dac-84344fc1ef25","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Számottevő filmes karrierje okán volt tag már több mint harminc éve.","shortLead":"Számottevő filmes karrierje okán volt tag már több mint harminc éve.","id":"20210205_Donald_Trump_inkabb_kilepett_a_filmszineszek_cehebol_mint_hogy_kirugjak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c68fb6dc-8090-4d57-8dac-84344fc1ef25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42db739c-660b-4c07-a3e8-a4cd6179a02f","keywords":null,"link":"/elet/20210205_Donald_Trump_inkabb_kilepett_a_filmszineszek_cehebol_mint_hogy_kirugjak","timestamp":"2021. február. 05. 09:28","title":"Donald Trump inkább kilépett a filmszínészek céhéből, mint hogy kirúgják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]