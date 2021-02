Magyar idő szerint hétfő hajnalban rendezik az 55. Super Bowlt, azaz az Egyesült Államok amerikai foci bajnokságának (NFL) nagydöntőjét: a floridai Tampa Bay Buccaneers csapata lesz a történelemben első, amely hazai pályán fogadhatja ellenfelét, a címvédő Kansas City Chiefst.

A meccs mind sporttörténelmileg, mind gazdaságilag kulcsfontosságú. Egyfelől egymásnak feszül a történelem, illetve feltehetőleg a jelen és egyben a jövő legjobb játékosa: a két irányító,

Tom Brady és Patrick Mahomes összecsapása nagyjából ahhoz fogható, mint amikor a kétezres évek elején egymás ellen kosárlabdázott Michael Jordan és Kobe Bryant, vagy amikor a 2010-es években Michael Schumacher és Lewis Hamilton fej-fej mellett versenyzett a Forma-1-ben.

Másfelől az idei Super Bowl – csakúgy, mint máskor – várhatóan az év legnézettebb eseménye lesz Amerikában, és ennek megfelelően még egy Covid sújtotta évben is fontos gazdasági hatásai lehetnek, aminek legjobban a házigazda Tampa városa örülhet.

© AFP / ANGELA WEISS

A kecske és a béka

Bár ellenszurkolói akadnak jó számmal, azt még a legelvetemültebbek is be szokták látni, hogy Tom Brady minden idők legjobb amerikai futball játékosa. A sportrajongók körében csak GOAT-státuszként ismert jelzőt (az angol greatest of all time kifejezésből képzett, magyarul kecskét jelölő mozaikszó) nem túlzás a 43 éves Bradyre aggatni: az irányító 20 éve kezdő az NFL-ben, ez idő alatt tíz alkalommal jutott el a nagydöntőig, vasárnap pedig a hetedik bajnoki címéért küzdhet. A nevéhez köthető rekordok sorával talán egy teljes HVG hetilapot meg lehetne tölteni, de egy azért van, amit kiemelnénk:

Brady több mérkőzést nyert az NFL rájátszásában, mióta betöltötte a 35-öt, mint bármely másik irányító a teljes karrierje alatt.

Egy dologban merőben más lesz Bradynek a tizedik Super Bowlja, mint az előző kilenc. Az irányító a 2020-2021-es szezonra csapatot váltott, és húsz New England-i év után a Tampa Bay Buccaneerst vezette a nagydöntőbe. Brady átlagosnál jobb szezont futott, ami nagyban köszönhető az őt körülvevő, kiemelkedően jó támadójátékosoknak; a védelem teljesítménye pedig mindezt kiegészítve 5 vereség mellett 11 győzelemhez juttatta az alapszakaszban a floridai csapatot, a rájátszás eddig három mérkőzésén pedig viszonylag szorosan, de minden alkalommal magabiztosan győztek a Kalózok.

Tom Brady © AFP / ANGELA WEISS

Hiába azonban a Brady-hatás, a fogadóirodák szerint sokkal valószínűbb, hogy a Patrick Mahomes vezette Kansas City Chiefs viszi haza az NFL győztesének járó Lombardi-trófeát. A mindössze 25 éves irányító harmadik éve kezdő a ligában, és így is hajmeresztő sikereket tudhat magáénak: 2018-ban ő lett az NFL legértékesebb játékosa (ekkor pont Brady állta az útját a rájátszás elődöntőjében), a 2019-es szezonban hátrányból fordította meg a Super Bowlt a San Francisco 49ers ellen, most pedig címvédésre készülhet a Kansas Cityvel. Mahomes sikereiben is kulcsszerepet vállaltak a csapattársai: azon kívül, hogy folyamatosan cukkolják az irányítót a Muppets Show Brekijét idéző hangja miatt, az elkapó Tyreek Hill és a tight end Travis Kelce együtt 29 touchdownt jegyeztek a szezonban, a legbiztosabb kezeket biztosítva Mahomesnak a passzjáték során.

Arról, hogy Mahomes mennyit jelent a Kansas City csapatának, nem csak a statisztikák tudnak mesélni: a tavalyi Super Bowl-győzelem után az irányító a liga történetének legnagyobb pénzösszegű szerződését írta alá, amikor 10 évre elköteleződött a csapattal 503 millió dollár (átszámítva közel 150 milliárd forint) ellenében. A befektetés azonnal kifizetődött: a csapat 14 győzelemmel és 2 vereséggel első kiemeltként zárta az alapszakaszt, így a rájátszásban csak két meccset kellett játszaniuk, mindkettőt viszonylag simán behúzva. A Chiefs a tizenkettedik játékhéten már legyőzte egyszer a Buccaneerst, és ha vasárnap éjjel is nyernek, könnyen lehet, hogy új sportdinasztia épül Missouri államban (ugyanis Kansas City itt található, hiába gratulált tavaly Donald Trump Kansas állam győzelméhez Mahomesék sikere után).

Patrick Mahomes © AFP / TIMOTHY A. CLARY

Nem lehetne a Puskás Arénában Super Bowlt tartani?

NFL-nagydöntőt rendezni a hülyének is megéri Amerikában. A stadionok adottak, a szurkolók nem sajnálják a pénzt a szórakozásra, a csapatstábok és a médiapereputty önmagukban versenyeznek egy turisztikai szezon számaival, a helyi gazdaság pedig ezeknek köszönhetően egy-két éjszaka alatt kitermeli több hónap bevételeit. A rendezési jogokért 4-5 évre előre kell licitálni, a földrajzilag vonzóbb helyszínek pedig dörzsölhetik a markukat, hiszen az ország jó részén tomboló hideg tél közepén egy-egy délibb fekvésű városban rendezett Super Bowl nyaralással is felérhet sokaknak.

Nem volt ez másképp a tavalyi döntőnek otthont adó Miamival sem: a floridai város gazdaságának 572 millió dolláros, nagyjából 171 milliárd forintnyi bevételt jelentett a Super Bowl. A meccsre utazók összesen 368 ezer éjszakányi szállást foglaltak, és átlagosan 3 napig maradtak a helyszínen, napi 1800 dollárt (körülbelül félmillió forintot) költve szállodára, utazásra és szórakozásra. A meccs és az azt körülvevő rendezvények és szolgáltatások együtt közel 5000 embernek adtak munkát, a különböző adókból befolyó összegek pedig több tíz millió dollárral meghaladták a város saját anyagi ráfordítását az eseményre.

© AFP / ANGELA WEISS

Miami jól járt, hiszen a szeptembertől februárig tartó futballszezon fináléja még a világjárvány beköszönte előtt volt esedékes. A 2021-es döntőt rendező Tampa városa tavaly márciusban – amikor Brady aláírt náluk – viszont nem sejthette, hogy az akkor még csak súlyos influenzának ítélt Covid miatt nem lesz felhőtlen az öröm még akkor sem, ha véletlen döntőbe jut a csapat.

Az NFL-szezon második felében egyes csapatok elkezdtek kísérletezni a szurkolók visszaengedésével a stadionokba: mivel kevés olyan sport van, ahol annyit számít a hazai pálya előnye, mint az amerikai futballban, összefonódtak a játékosok érdekei a tulajdonosokéval, egyes államokban pedig törvényi akadálya sem volt annak, hogy fokozatosan kinyissák a lelátókat. A liga beszámolói szerint a 116 így megtartott meccse egyike sem lett járványügyi gócpont, így zöld utat adtak a Super Bowlnak is: a vasárnapi mérkőzést 25 ezren nézhetik meg élőben (a 65 ezer férőhelyes Raymond James Stadionban), közülük 7500-an ingyenesen meghívott, már beoltott egészségügyi dolgozók lesznek.

A liga hasonló intézkedésekkel készül a döntőre, mint anno az UEFA a budapesti Európai Szuperkupára: szigorú ültetési rendet vezettek be, valamint minden szurkoló KN95 minősítésű maszkot és kézfertőtlenítőt kap a jegye mellé. Szakértők szerint azonban így sem lehet biztonságról beszélni: a szurkolók érintkezése a stadion más területein, illetve a tailgate-en (az NFL-meccseket megelőző, egész napos ráhangolódó programokon) és a döntő utáni ünneplés alatt ugyanúgy hatalmas járványügyi rizikófaktornak számítanak.

Értelemszerűen nemcsak a stadionbeli nézők, de a hangulatért a helyszínre utazók és a médiastábok is kevesebben lesznek Tampában. Nem tartanak privát bulikat a nagyvállalatok és az összes többi nagyszabású rendezvény, meccs utáni banzáj is elmarad. Ráadásul azzal, hogy a város saját csapata játszik, az ide utazó és szállást foglaló rajongók száma is elméletben felére csökken.

Ez viszont nem jelenti azt, hogy Tampának nem jönne a legjobbkor még egy ilyen csökevényes Super Bowl is. A Tampa Bay Times például egy rendezvénysátrakkal foglalkozó helyi cég vezetőjével beszélgetett: a járvány kezdete előtt még számos szerződés volt előttük az asztalon és hatalmas bevételekkel, valamint extra munkaerő bevonásával számoltak. A döntő szervezése azonban tavaly év közepén befagyott, azóta pedig az alkalmazottjaik háromnegyedét el kellett bocsátaniuk, és mindössze a helyi Covid-teszt-sátrak építése és az állami kölcsönök miatt tudtak fennmaradni. Amint azonban kiderült, hogy Bradyék a döntőig menetelnek, elkezdett csörögni a telefon: a helyiek alkalmazkodtak a járványhelyzethez, és kisebb körű kertipartikat kezdtek el szervezni, ezzel, ugyan alig érezhetően, de felpörgetve a város gazdaságát. Ahogy a cégvezető Brandon Ahlgren fogalmaz,

nincs ebben semmi rossz, hiszen munkát ad a munkavállalóinknak. Viszont így is csak a minimumot tudjuk összehozni ahhoz képest, mint ha normális körülmények között lenne döntős a Buccaneers.

Tavaly nyári számítások az 55. Super Bowl teljes gazdasági hatását Tampára nézve 60 millió dollárra tették, ami alig több, mint 10 százaléka az egy évvel korábbi rendező bevételeinek. Egy Covid sújtotta évben azonban még ez is hatalmas bevétel lenne a tengerparti Tampa városának, ráadásul a nyári turistaszezon és megannyi más nagyszabású sportesemény kiesése után a Super Bowl vonzó megjelenést és egyúttal reklámot biztosít a városnak a jövőre nézve.

A reklámok is megsínylik a járványt, de a szuperkoncert nem marad el

Köztudott, hogy a Super Bowl alatti reklámszpotok a legdrágább hirdetési felületek a világon: tavaly a hirdetők 448 millió dollárt (130 milliárd forint) költöttek az átlagosan 30 másodperces, és ezért az időért 5,5 millió dollárba kerülő idősávokra. Az árért cserébe legalább kellő mennyiségű tekintet is jár: csak Amerikában átlagosan 100 millió nézője van az NFL-nagydöntőnek, ez a szám a streamelőkkel és külföldi nézőkkel kiegészülve pedig a 150 milliót is meghaladja.

A járvány erősen betett azoknak a cégeknek is, amelyek megengedhetik maguknak a hirdetés luxusát. 37 év után először nem lesz Super Bowl reklámja a Budweiser sörgyártónak, amely inkább egy vakcinakampánynak adományoz, és csak egy figyelemfelhívó YouTube-videót tett közzé. A mozik bezárása miatt visszaestek egy másik rendszeres reklámozó, a Coca-Cola bevételei is, valamint a PepsiCo sem jelentkezett be saját kólájával idén.

A visszafogottságnak morális okai is vannak. Abban az időszakban, amikor emberek milliói válnak munkanélkülivé – többek közt olyanok is, akik az egyébként reklámozó cégeknél dolgoztak –, elég nehéz megindokolni egy 5 és fél millió dolláros reklámot, pláne egy kisebb vásárlóerőt produkáló közönség előtt.

Akik ennek ellenére is hirdetnek, szintén nagy kihívásokkal kellett szembenézzenek. A gyártási folyamatot jelentősen lelassította a járványügyi készültség és a stábok biztonságban tartása; több cég éppen ezért inkább animációs megoldásokat választott, elkerülve a rendezési nehézségeket. A másik nagy feladat a tökéletes üzenet megtalálása lesz: bár a közönséggel rezonálni mindig kihívást jelent, 2020-at követően csak azok a reklámok lehetnek sikeresek, amelyek telibe találják a lakosság hangulatát és érzelmeit egy ilyen nehéz időszakban.

A szórakozás ettől függetlenül garantált: a járvány ellenére sem marad el a Halftime Show, azaz a Super Bowl-ok hagyományos, félidei koncertje. Az idei sztárfellépő a 2022-ben Budapesten is turnézó The Weeknd lesz: a 31 éves kanadai énekes dalai széles zenei skálán mozognak, és várhatóan Bruno Mars 2014-es koncertjéhez hasonló, eklektikus bulit fog tartani, ahol legnagyobb slágerei, mint a Blinding Lights és a Can’t Feel My Face is felcsendülnek majd.