[{"available":true,"c_guid":"f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az albertirsai palackozóüzemben elsősorban ásványvizekre vannak berendezkedve, de olyan gépek is akadnak, amelyeket kimondottan üdítőitalok miatt szerzett be a korábbi tulajdonos.","shortLead":"Az albertirsai palackozóüzemben elsősorban ásványvizekre vannak berendezkedve, de olyan gépek is akadnak, amelyeket...","id":"20210208_pepsi_meszaros_lorinc_asvanyviz_palackouzem_aqua_lorenzo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cd7e1be-895f-4e71-a6b9-e533c11a96e8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210208_pepsi_meszaros_lorinc_asvanyviz_palackouzem_aqua_lorenzo","timestamp":"2021. február. 08. 11:35","title":"G7: Még az is lehet, hogy Mészárosék a Pepsit fogják dobozolni a legújabb üzemükben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fbe412b-7598-4d0a-8f39-d5e29061e8a2","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Kíváncsiak voltunk, hogyan muzsikál a gyakorlatban egy modern Jeep, így nemcsak aszfalton, hanem sárban és homokban is vallatóra fogtuk a komoly múlttal rendelkező Wrangler Rubicon új változatát.","shortLead":"Kíváncsiak voltunk, hogyan muzsikál a gyakorlatban egy modern Jeep, így nemcsak aszfalton, hanem sárban és homokban is...","id":"20210207_jeep_wrangler_rubicon_dzsip_teszt_velemeny_menetproba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9fbe412b-7598-4d0a-8f39-d5e29061e8a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0b87fc2-3d03-4d3f-8a53-244cc685cd20","keywords":null,"link":"/cegauto/20210207_jeep_wrangler_rubicon_dzsip_teszt_velemeny_menetproba","timestamp":"2021. február. 07. 17:00","title":"Nem divatterepjáró, hanem dzsip: teszten a legkeményebb Jeep Wrangler Rubicon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5efa4a07-f233-4335-b262-83f94e2fce46","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A floridai csapat lemosta a címvédő Kansas City Chiefst az NFL nagydöntőjében.","shortLead":"A floridai csapat lemosta a címvédő Kansas City Chiefst az NFL nagydöntőjében.","id":"20210208_A_Tampa_Bay_Buccaneers_nyerte_a_Super_Bowlt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5efa4a07-f233-4335-b262-83f94e2fce46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d5f7bfe-3360-4e17-935a-3c56571f799b","keywords":null,"link":"/sport/20210208_A_Tampa_Bay_Buccaneers_nyerte_a_Super_Bowlt","timestamp":"2021. február. 08. 07:29","title":"A Tampa Bay nyerte a Super Bowlt, Tom Brady hetedszer bajnok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d558985-b50a-41e4-81fa-a4e8389bb431","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20210207_Legpuskaval_lott_le_egy_kutyat_egy_ferfi_Mohacson","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8d558985-b50a-41e4-81fa-a4e8389bb431&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2d80843-784f-4fe9-8d21-910d57a31284","keywords":null,"link":"/itthon/20210207_Legpuskaval_lott_le_egy_kutyat_egy_ferfi_Mohacson","timestamp":"2021. február. 07. 11:25","title":"Légpuskával lőtt le egy kutyát egy férfi Mohácson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3e5b3f7-c9ed-481c-8be0-4bdeb1eebef0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy hidegbetörés miatt lesz nagyon hideg, a Balaton várhatóan be fog fagyni.","shortLead":"Egy hidegbetörés miatt lesz nagyon hideg, a Balaton várhatóan be fog fagyni.","id":"20210207_hideg_fagy_sziberia_sarkvidek_idojaras","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d3e5b3f7-c9ed-481c-8be0-4bdeb1eebef0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dde2f9b6-ad54-478e-9300-90bf0f74a865","keywords":null,"link":"/itthon/20210207_hideg_fagy_sziberia_sarkvidek_idojaras","timestamp":"2021. február. 07. 13:18","title":"Sarkvidéki hideg jön a jövő héten, mínusz 20 fok is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8ab1553-de64-43e8-bc8e-a2d9a7befa1e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Űrkutatás szempontjából több mint izgalmas hónap lesz a február.","shortLead":"Űrkutatás szempontjából több mint izgalmas hónap lesz a február.","id":"20210208_mars_ureszkoz_urkutatas_urszonda","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f8ab1553-de64-43e8-bc8e-a2d9a7befa1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"291cd8d6-f97a-4a18-a749-18aefac74646","keywords":null,"link":"/tudomany/20210208_mars_ureszkoz_urkutatas_urszonda","timestamp":"2021. február. 08. 11:03","title":"Rövid időn belül három űreszköz is eléri a Marsot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fee0f7f-caa9-494f-96fc-94083a290f92","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A gép lefagyását ököllel torolta volna meg. A végeredmény: egy törött kéz, a számítógép pedig nem indult újra.","shortLead":"A gép lefagyását ököllel torolta volna meg. A végeredmény: egy törött kéz, a számítógép pedig nem indult újra.","id":"20210208_jogaoktato_mento_keztores_szamitogep","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8fee0f7f-caa9-494f-96fc-94083a290f92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33283683-14a1-4e13-a81a-ea760f243f4a","keywords":null,"link":"/elet/20210208_jogaoktato_mento_keztores_szamitogep","timestamp":"2021. február. 08. 18:40","title":"Nem indult a számítógépen az online meditáció, a jógaoktatót a mentők vitték el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b854c5e3-3377-4fbd-9afe-a4ca50db72b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ikrek szétválasztását szervező alapítvány közölte, hogy a felvételekhez fűződő jogokért valóban jogvitában állnak Szász Jánossal, de azt írták, nem emiatt nyomoz a rendőrség.","shortLead":"Az ikrek szétválasztását szervező alapítvány közölte, hogy a felvételekhez fűződő jogokért valóban jogvitában állnak...","id":"20210207_RTL_A_szetvalasztott_ikrek_szulei_tilthattak_le_Szasz_Janos_filmjet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b854c5e3-3377-4fbd-9afe-a4ca50db72b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e20a1d1c-fcf0-4359-a98a-06e30653d884","keywords":null,"link":"/itthon/20210207_RTL_A_szetvalasztott_ikrek_szulei_tilthattak_le_Szasz_Janos_filmjet","timestamp":"2021. február. 07. 20:54","title":"RTL: A szétválasztott ikrek szülei tilthatták le Szász János filmjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]