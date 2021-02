Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"72e97548-23fc-47f9-83ee-01635d8feca7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A baszk kormány jelezte, fellebbez a döntés ellen.","shortLead":"A baszk kormány jelezte, fellebbez a döntés ellen.","id":"20210209_Baszkfold_birosag_vendeglatohely_baszk_kormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=72e97548-23fc-47f9-83ee-01635d8feca7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"299e0657-7175-4f71-8615-1d982b9e849c","keywords":null,"link":"/vilag/20210209_Baszkfold_birosag_vendeglatohely_baszk_kormany","timestamp":"2021. február. 09. 21:17","title":"Engedélyezte a bíróság a vendéglátóhelyek újranyitását Baszkföldön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8d6a86f-24c1-4204-a6ff-a13d422eb91b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Kétezer ember vesz részt a mentésben.","shortLead":"Kétezer ember vesz részt a mentésben.","id":"20210208_india_gleccserszakadas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d8d6a86f-24c1-4204-a6ff-a13d422eb91b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32b2506d-e63b-4e32-b7bc-81e663701b35","keywords":null,"link":"/vilag/20210208_india_gleccserszakadas","timestamp":"2021. február. 08. 14:52","title":"Már 20 halálos áldozata van az indiai gleccserszakadásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Új befektető érkezett a felcsúti dollármilliárdos nehézgépes cégébe, Mészáros tulajdonrésze 20 százalékra olvadt. A cégben a Mészáros gyerekeknek is van érdekeltségük.","shortLead":"Új befektető érkezett a felcsúti dollármilliárdos nehézgépes cégébe, Mészáros tulajdonrésze 20 százalékra olvadt...","id":"20210209_Meszaros_Lorinc_kicsit_kihigult_az_egyik_cegebol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ea42fb3-92f7-424e-866f-2ea599844bca","keywords":null,"link":"/kkv/20210209_Meszaros_Lorinc_kicsit_kihigult_az_egyik_cegebol","timestamp":"2021. február. 09. 15:44","title":"Mészáros Lőrinc kicsit kihígult az egyik cégéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f52bdeab-b4fc-4320-9e41-04c3ec63ddec","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már ősz táján látni lehetett, nagyon jól megy a laptopszektornak. Az utolsó negyedév rekordeladást jelző adatai megerősítették ezt a tendenciát.","shortLead":"Már ősz táján látni lehetett, nagyon jól megy a laptopszektornak. Az utolsó negyedév rekordeladást jelző adatai...","id":"20210208_laptopeladasi_statisztikak_2020_es_2021_q1","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f52bdeab-b4fc-4320-9e41-04c3ec63ddec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3878fd9-26b1-48ed-ac03-3f200909ccb6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210208_laptopeladasi_statisztikak_2020_es_2021_q1","timestamp":"2021. február. 08. 06:03","title":"Szárnyalnak a laptopok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"113562cf-c754-4d86-abca-c1ad821bff20","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Az egyik dolog, amire szülőként leginkább vágyunk, hogy képesek legyünk mindent rendbe hozni, ha valami nehézség éri a gyerekeinket. A Hallgasd meg! című könyv – amelyből most egy szerkesztett részletet közlünk – egyszerűen követhető módszereket ígér a gyereknevelés olyan mindennapos kihívásaihoz, mint amilyen például a hiszti, vagy a sírás.\r

","shortLead":"Az egyik dolog, amire szülőként leginkább vágyunk, hogy képesek legyünk mindent rendbe hozni, ha valami nehézség éri...","id":"20210208_Szidas_kiabalas_buntetes_Van_egy_jobb_modszer_a_hisztizo_gyerek_lenyugtatasara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=113562cf-c754-4d86-abca-c1ad821bff20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef2b482c-8c09-4cc2-b785-773b53a38d89","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20210208_Szidas_kiabalas_buntetes_Van_egy_jobb_modszer_a_hisztizo_gyerek_lenyugtatasara","timestamp":"2021. február. 08. 13:18","title":"Szidás, kiabálás, büntetés? Van egy jobb módszer a hisztiző gyerek lenyugtatására!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7dd007a-71dd-491a-a6b1-6ae2f20bbbbd","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Már most veszélyeztetettként vannak besorolva az Egyesült Államokban a Rice-bálnák, melyeket nemrég fedeztek fel a Mexikói-öbölben.","shortLead":"Már most veszélyeztetettként vannak besorolva az Egyesült Államokban a Rice-bálnák, melyeket nemrég fedeztek fel...","id":"20210208_rice_balna_felfedezes_egyesult_allamok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a7dd007a-71dd-491a-a6b1-6ae2f20bbbbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b70f583-3e3c-4fce-86f3-c8126e640721","keywords":null,"link":"/tudomany/20210208_rice_balna_felfedezes_egyesult_allamok","timestamp":"2021. február. 08. 17:03","title":"Új bálnafajt találtak, máris veszélyeztetettnek nyilvánították","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e418e5a-2930-499a-a6e2-4dfcedea7618","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az IPI igazgatóhelyettese szerint a Klubrádió-ügy jól jellemzi a magyar kormány médiastratégiáját.","shortLead":"Az IPI igazgatóhelyettese szerint a Klubrádió-ügy jól jellemzi a magyar kormány médiastratégiáját.","id":"20210209_Nemzetkozi_Sajtointezet_Egyes_politikai_erok_egy_evtizede_el_akarjak_tuntetni_a_Klubradiot_az_eterbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9e418e5a-2930-499a-a6e2-4dfcedea7618&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8804e67a-31fc-45b8-88e6-ab0faab4aebf","keywords":null,"link":"/itthon/20210209_Nemzetkozi_Sajtointezet_Egyes_politikai_erok_egy_evtizede_el_akarjak_tuntetni_a_Klubradiot_az_eterbol","timestamp":"2021. február. 09. 19:21","title":"Nemzetközi Sajtóintézet: Egyes politikai erők egy évtizede el akarják tüntetni a Klubrádiót az éterből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddcfd050-956a-450d-883e-f4cc39c4f526","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sajtótájékoztatójukon a csatorna vezetői elmondták: ugyanazzal a tartalommal akarják folytatni.","shortLead":"Sajtótájékoztatójukon a csatorna vezetői elmondták: ugyanazzal a tartalommal akarják folytatni.","id":"20210209_klubradio_itelet_arato_andras_stock_richard","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ddcfd050-956a-450d-883e-f4cc39c4f526&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29f768fe-a97c-49df-9d1b-f63cdd580175","keywords":null,"link":"/itthon/20210209_klubradio_itelet_arato_andras_stock_richard","timestamp":"2021. február. 09. 18:21","title":"A Klubrádió vezérigazgatója szerint nem szűnnek meg, hiába ez a célja a hatalomnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]