Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"72e97548-23fc-47f9-83ee-01635d8feca7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A baszk kormány jelezte, fellebbez a döntés ellen.","shortLead":"A baszk kormány jelezte, fellebbez a döntés ellen.","id":"20210209_Baszkfold_birosag_vendeglatohely_baszk_kormany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=72e97548-23fc-47f9-83ee-01635d8feca7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"299e0657-7175-4f71-8615-1d982b9e849c","keywords":null,"link":"/vilag/20210209_Baszkfold_birosag_vendeglatohely_baszk_kormany","timestamp":"2021. február. 09. 21:17","title":"Engedélyezte a bíróság a vendéglátóhelyek újranyitását Baszkföldön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bfef1d9-466f-40f2-9855-826e16659516","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Elszabadultak az indulatok Oroszországban, miután egy moszkvai bíróság múlt kedden letöltendőre változtatta a legismertebb orosz ellenzékire, Alekszej Navalnijra 2014-ben kirótt feltételes szabadságvesztést. Nemcsak a rendőrök vadultak be, hanem a közösségi oldalakon posztolók is. Nem tudni, megnyugvást hoz-e, hogy Navalnij munkatársa, a Németországban élő Leonyid Volkov bejelentette, a következő hetekben nem lesznek tüntetések, legközelebb tavasszal rendeznek demonstrációt. Közben a hatalom mindent megtesz Navalnij lejáratása érdekében. ","shortLead":"Elszabadultak az indulatok Oroszországban, miután egy moszkvai bíróság múlt kedden letöltendőre változtatta...","id":"20210209_A_megosztott_tarsadalom__Oroszorszag_a_Navalnij_itelet_utan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8bfef1d9-466f-40f2-9855-826e16659516&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0b41f91-7457-4f40-a293-f684e7de913f","keywords":null,"link":"/vilag/20210209_A_megosztott_tarsadalom__Oroszorszag_a_Navalnij_itelet_utan","timestamp":"2021. február. 09. 18:00","title":"Megfélemlítés, bosszú és lejáratás követi a Navalnij-ítéletet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea6bf6dc-9ab7-4e3a-8a0f-01cff533e314","c_author":"Kovács Bálint","category":"kultura","description":"Nagy-Britanniában az egyik legnépszerűbb író sem riad vissza attól, hogy a szerelmesregénye ne csak egy fekete srác és egy fehér nő kapcsolatáról szóljon, de arról is, hogy ki undorodik Boris Johnsontól, és ki nem. Elolvastunk két angol „Brexit-regényt”.","shortLead":"Nagy-Britanniában az egyik legnépszerűbb író sem riad vissza attól, hogy a szerelmesregénye ne csak egy fekete srác és...","id":"20210208_brexit_regenyek_nick_hornby_olyan_mint_te_ali_smith_osz_kritika_boris_johnson_irodalom","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ea6bf6dc-9ab7-4e3a-8a0f-01cff533e314&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"876cf91a-d9ce-4e93-a43d-a22238384edf","keywords":null,"link":"/kultura/20210208_brexit_regenyek_nick_hornby_olyan_mint_te_ali_smith_osz_kritika_boris_johnson_irodalom","timestamp":"2021. február. 08. 20:00","title":"Európában nem lehet nem Európához tartozni, bármiben is állapodjanak meg a politikusok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39c80523-d496-423e-95ad-06a447890178","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy 48 éves ózdi nőt öltek meg Kaiserslauternben decemberben, keresik a gyilkosát.","shortLead":"Egy 48 éves ózdi nőt öltek meg Kaiserslauternben decemberben, keresik a gyilkosát.","id":"20210209_gyilkossag_ozd_kaiserslautern","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=39c80523-d496-423e-95ad-06a447890178&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3e098c3-9f6f-4b9d-9640-d1325a41885c","keywords":null,"link":"/vilag/20210209_gyilkossag_ozd_kaiserslautern","timestamp":"2021. február. 09. 15:25","title":"Magyar nő gyilkosát keresi a német rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b41cd58e-581e-402f-9b8c-f77578a1ed85","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A felvétel készítőjének és csapatának nem esett baja.","shortLead":"A felvétel készítőjének és csapatának nem esett baja.","id":"20210208_lavina_ho_utah_usa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b41cd58e-581e-402f-9b8c-f77578a1ed85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c286d702-67f6-4307-a5c8-89718d716aa6","keywords":null,"link":"/elet/20210208_lavina_ho_utah_usa","timestamp":"2021. február. 08. 17:41","title":"Videóra vette egy hómobilos, ahogy betemeti a lavina a társaságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e418e5a-2930-499a-a6e2-4dfcedea7618","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Agnes von der Mühll szerint a rádiónak a tájékozódási szabadság, a médiafüggetlenség vagy a pluralizmus szempontjából is tovább kellene működnie.","shortLead":"Agnes von der Mühll szerint a rádiónak a tájékozódási szabadság, a médiafüggetlenség vagy a pluralizmus szempontjából...","id":"20210209_Nyugtalanito_Klubradio_felfuggesztes_francia_kulugyi_szovivo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9e418e5a-2930-499a-a6e2-4dfcedea7618&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfecb270-4f13-43d3-b134-dcbd627b2d7d","keywords":null,"link":"/kultura/20210209_Nyugtalanito_Klubradio_felfuggesztes_francia_kulugyi_szovivo","timestamp":"2021. február. 09. 19:42","title":"A francia külügyi szóvivő szerint nyugtalanító jel lenne a Klubrádió felfüggesztése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0006aa5e-7559-4d28-83bd-c0e493e0b435","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője szerint komoly bizalomvesztés tapasztalható Moszkva és az Európai Unió között. ","shortLead":"Az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője szerint komoly bizalomvesztés tapasztalható Moszkva és az Európai Unió...","id":"20210209_Borrell_Oroszorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0006aa5e-7559-4d28-83bd-c0e493e0b435&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a86adb9-9ae5-41fc-8c58-a0633252f73a","keywords":null,"link":"/vilag/20210209_Borrell_Oroszorszag","timestamp":"2021. február. 09. 16:57","title":"Borrell szerint nincs konstruktív párbeszéd Oroszországgal az emberi és szabadságjogok terén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73caf023-4e20-4755-bd84-6f611f3865d5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A képen látható autó vélhetően az egyetlen ilyen szokatlan ajtós Volkswagen Golf a milliónyi wolfsburgi kompakt autó között. ","shortLead":"A képen látható autó vélhetően az egyetlen ilyen szokatlan ajtós Volkswagen Golf a milliónyi wolfsburgi kompakt autó...","id":"20210207_Egyetlen_a_negyvenmilliobol_a_toloajtos_Volkswagen_Golf","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=73caf023-4e20-4755-bd84-6f611f3865d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8947b84-c517-45e8-9821-b3b86595b0cd","keywords":null,"link":"/cegauto/20210207_Egyetlen_a_negyvenmilliobol_a_toloajtos_Volkswagen_Golf","timestamp":"2021. február. 08. 04:23","title":"Egyetlen a negyvenmillióból a tolóajtós Volkswagen Golf","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]