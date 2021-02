Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e3ebaee1-9d46-4977-8fde-792389988305","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A főváros abban bízik, hogy a Belügyminisztérium átveszi a Fővárosi Kéményseprőipari Nonprofit Kft.-t, és tovább foglalkoztatják a dolgozókat.","shortLead":"A főváros abban bízik, hogy a Belügyminisztérium átveszi a Fővárosi Kéményseprőipari Nonprofit Kft.-t, és tovább...","id":"20210209_Budapest_kemenyseprok_elbocsatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e3ebaee1-9d46-4977-8fde-792389988305&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fdac4d2-c193-42da-a53f-ff1edabea248","keywords":null,"link":"/itthon/20210209_Budapest_kemenyseprok_elbocsatas","timestamp":"2021. február. 09. 16:01","title":"Kirúgnak 283 embert a budapesti kéményseprőktől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6eca97d2-28b8-4b7f-aeea-bfa2853b656e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A koronavírus-járvány alatt különösen fontos, hogy betartsunk néhány alapvető szabályt.","shortLead":"A koronavírus-járvány alatt különösen fontos, hogy betartsunk néhány alapvető szabályt.","id":"20210209_mikrobiologiai_tanulmany_nyilvanos_mosdok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6eca97d2-28b8-4b7f-aeea-bfa2853b656e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07547f7f-b65d-4e05-bdf7-54066adf533e","keywords":null,"link":"/elet/20210209_mikrobiologiai_tanulmany_nyilvanos_mosdok","timestamp":"2021. február. 09. 18:29","title":"Így használja a nyilvános mosdót, ha nem akarja elkapni a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da097223-8cf1-416f-9fef-efea5b3684f4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Bezárják a nem létszükségleti cikkeket árusító boltokat és az iskolákat március végéig.","shortLead":"Bezárják a nem létszükségleti cikkeket árusító boltokat és az iskolákat március végéig.","id":"20210209_Athen_karanten_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da097223-8cf1-416f-9fef-efea5b3684f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc0db6be-812d-477c-ba2f-9d2248689023","keywords":null,"link":"/vilag/20210209_Athen_karanten_koronavirus","timestamp":"2021. február. 09. 20:38","title":"Athén térségét teljes karantén alá helyezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86b5f2d1-0c20-4d61-a678-9fb6f103bdf3","c_author":"Sedacur forte","category":"brandchannel","description":"Egy 2009-es felmérés szerint a magyarok 70 százalékánál jelentkezik valamilyen alvászavar, és az érintetteknek mintegy egyharmada folyamatosan szenved a rossz alvás, vagy éppen az álmatlanság kellemetlen tüneteitől. Az alvászavarral kapcsolatban számos tévhit tartja magát a köztudatban, amelyeket csokorba gyűjtöttünk. \r

","shortLead":"Egy 2009-es felmérés szerint a magyarok 70 százalékánál jelentkezik valamilyen alvászavar, és az érintetteknek mintegy...","id":"sedacurforte_20210208_alvaszavar_tevhitek_tunetek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=86b5f2d1-0c20-4d61-a678-9fb6f103bdf3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f66effe3-602c-49a5-a844-56f07582123e","keywords":null,"link":"/brandchannel/sedacurforte_20210208_alvaszavar_tevhitek_tunetek","timestamp":"2021. február. 08. 07:30","title":"\"Iszom egy pohár bort, és beájulok a tévé előtt\" – 10 tévhit az alvászavarról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Sedacur forte","c_partnerlogo":"719519f9-f95e-485d-858b-a56e105992a3","c_partnertag":"sedacurforte"},{"available":true,"c_guid":"40e9a37d-4301-4139-ad58-395d743acc91","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A független képviselő szerint a tiszti főorvos visszaél a veszélyhelyzet adta lehetőséggel, amikor késlelteti a közérdekű adatok kiadását.","shortLead":"A független képviselő szerint a tiszti főorvos visszaél a veszélyhelyzet adta lehetőséggel, amikor késlelteti...","id":"20210208_hivatali_visszaeles_feljelentes_szel_bernadett_muller_cecilia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=40e9a37d-4301-4139-ad58-395d743acc91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb7483b6-7968-4d15-8d44-4aae6619112c","keywords":null,"link":"/itthon/20210208_hivatali_visszaeles_feljelentes_szel_bernadett_muller_cecilia","timestamp":"2021. február. 08. 15:05","title":"Feljelentik Müller Cecíliát hivatali visszaélés miatt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e3749d7-132e-4cd7-b7d9-46d0d3c91e37","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Az Európai Unióban csak az emberek 2,5%-a kapott védőoltást míg az USA-ban 10%. A különbségre várják a magyarázatot a brüsszeli bizottságtól - hiányolva a transzparenciát.","shortLead":"Az Európai Unióban csak az emberek 2,5%-a kapott védőoltást míg az USA-ban 10%. A különbségre várják a magyarázatot...","id":"20210208_Az_europai_zoldek_az_Europai_Birosag_ele_vinnek_a_vakcinaugyet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1e3749d7-132e-4cd7-b7d9-46d0d3c91e37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"148924f2-11e9-4a47-a1f3-d6ef424f69c4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210208_Az_europai_zoldek_az_Europai_Birosag_ele_vinnek_a_vakcinaugyet","timestamp":"2021. február. 08. 16:50","title":"Az európai zöldek az Európai Bíróság elé vinnék a vakcinaügyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90b5732e-bb07-44dc-8a5d-23a615ce28d0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Az RB Leipzig adta az első három helyezettet a szavazáson.","shortLead":"Az RB Leipzig adta az első három helyezettet a szavazáson.","id":"20210208_szoboszlai_magyar_aranylabda","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=90b5732e-bb07-44dc-8a5d-23a615ce28d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2d6119f-db3d-4f93-9d28-914242ae005e","keywords":null,"link":"/sport/20210208_szoboszlai_magyar_aranylabda","timestamp":"2021. február. 08. 20:42","title":"Szoboszlai nyerte a Magyar Aranylabdát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3805a805-946a-4618-94b0-5ad70afeff0f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint a kinézet és a funkciók tekintetében is változtat a Google az Androidon. Az ősszel érkező Android 12-ben a felhasználók védelme is hangsúlyosabb lesz.","shortLead":"A jelek szerint a kinézet és a funkciók tekintetében is változtat a Google az Androidon. Az ősszel érkező Android...","id":"20210209_google_android_12_mobil_operacios_rendszer_kepernyokepek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3805a805-946a-4618-94b0-5ad70afeff0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e951d2c-b0d0-4d9a-a9ae-955a370e3430","keywords":null,"link":"/tudomany/20210209_google_android_12_mobil_operacios_rendszer_kepernyokepek","timestamp":"2021. február. 09. 14:03","title":"Kiszivárgott képeken látni, milyen lesz az Android 12","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]