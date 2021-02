Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8d558985-b50a-41e4-81fa-a4e8389bb431","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A buszon utazók közül hatan sérültek meg.","shortLead":"A buszon utazók közül hatan sérültek meg.","id":"20210204_halalos_baleset_busz_cibakhaza","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8d558985-b50a-41e4-81fa-a4e8389bb431&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f44ca84-b0f2-42df-a2af-aaf499467e8c","keywords":null,"link":"/cegauto/20210204_halalos_baleset_busz_cibakhaza","timestamp":"2021. február. 04. 17:44","title":"Busszal ütközött egy autó Nagyrévnél, ketten meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a09d38b6-2311-4a2f-bd72-7a24cb99a3bf","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Járóka Lívia arról beszélt: a kiszolgáltatott csoportok tagjainak meg kell adni a lehetőséget, hogy elmondják gondolataikat, és ezekhez a párbeszédekhez teret kell biztosítani. A roma származású politikus saját népe mellett ide sorolta többek között a melegeket és a leszbikusokat is.","shortLead":"Járóka Lívia arról beszélt: a kiszolgáltatott csoportok tagjainak meg kell adni a lehetőséget, hogy elmondják...","id":"20210204_A_Fidesz_politkusa_vedelmebe_vette_a_szexualis_kisebbsegeket_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a09d38b6-2311-4a2f-bd72-7a24cb99a3bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb627a4e-54ab-4dbc-b6f3-a73b9a59154c","keywords":null,"link":"/eurologus/20210204_A_Fidesz_politkusa_vedelmebe_vette_a_szexualis_kisebbsegeket_is","timestamp":"2021. február. 04. 20:08","title":"A Fidesz politikusa védelmébe vette a szexuális kisebbségeket is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f408df4a-ed69-4b22-9667-ab6e9bf5905c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A regnáló kormánypárt 2020-ban összesen 67,1 milliárd forintot adott a nagy cégeknek.","shortLead":"A regnáló kormánypárt 2020-ban összesen 67,1 milliárd forintot adott a nagy cégeknek.","id":"20210204_Fidesz_baloldal_multi_tamogatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f408df4a-ed69-4b22-9667-ab6e9bf5905c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe3c4734-0724-4f9c-9a07-01965d2c3295","keywords":null,"link":"/kkv/20210204_Fidesz_baloldal_multi_tamogatas","timestamp":"2021. február. 04. 17:07","title":"A Fidesz háromszor annyi pénzt adott a multiknak, mint a baloldali kormányok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf7e1626-173a-48bc-9334-37ad3fcf84e5","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Svájci kutatók olyan mesterséges verőeret, vagyis aortát fejlesztettek, mely segítségével a szív kevesebb energiával pumpálhat vért a szervezetbe.\r

\r

","shortLead":"Svájci kutatók olyan mesterséges verőeret, vagyis aortát fejlesztettek, mely segítségével a szív kevesebb energiával...","id":"20210204_mesterseges_veroer_aorta_sziv_szivsebeszet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bf7e1626-173a-48bc-9334-37ad3fcf84e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb1c58f4-424c-492b-a0b9-bd9d9e5bc02d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210204_mesterseges_veroer_aorta_sziv_szivsebeszet","timestamp":"2021. február. 04. 17:03","title":"Mesterséges verőér tehermentesítheti a szívet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"670dbb4f-8aac-4605-9afc-f6d5145dca00","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Ahogy sok más ország autógyáraiban, most a romániai Dacia-gyárban is fel kellett függeszteni a munkát, annyira nincsenek félvezetők.","shortLead":"Ahogy sok más ország autógyáraiban, most a romániai Dacia-gyárban is fel kellett függeszteni a munkát, annyira...","id":"20210203_dacia_alapanyag_felvezeto_auto_gyar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=670dbb4f-8aac-4605-9afc-f6d5145dca00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"050d25f3-a053-49e1-812d-dabc4180822e","keywords":null,"link":"/kkv/20210203_dacia_alapanyag_felvezeto_auto_gyar","timestamp":"2021. február. 03. 18:25","title":"A Dacia-gyárat is elérte az alapanyaghiány, leállították a munkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66048d41-4846-4897-89a4-61add6e82e53","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A fővárosnak, a kormánynak és az ingatlanok bérbeadóinak is volna dolguk a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara szerint.","shortLead":"A fővárosnak, a kormánynak és az ingatlanok bérbeadóinak is volna dolguk a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara szerint.","id":"20210203_bkik_kamara_vendeglatas_turizmus_valsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=66048d41-4846-4897-89a4-61add6e82e53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30a68f8d-859a-47a8-8eac-eb06ea57dfdd","keywords":null,"link":"/kkv/20210203_bkik_kamara_vendeglatas_turizmus_valsag","timestamp":"2021. február. 03. 17:01","title":"13 javaslatot írt a kamara, hogyan lehetne megúszni a vendéglátós cégek tömeges bezárását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aab70470-db9d-4bbd-a749-481d8dc85d08","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az ausztrál RMIT Egyetem kutatói szerint már az is jelentős mértékben csökkentené az arcmaszkok miatt keletező hulladék mennyiségét, ha az utak és járdák alapját jelentő törmelékhez 1 százalékban maszkokat kevernének.","shortLead":"Az ausztrál RMIT Egyetem kutatói szerint már az is jelentős mértékben csökkentené az arcmaszkok miatt keletező hulladék...","id":"20210203_eldobhato_arcmaszk_kornyezetszennyezes_ujrahasznositas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aab70470-db9d-4bbd-a749-481d8dc85d08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f4eeffd-69d0-44d5-9213-375cf35ff0d8","keywords":null,"link":"/tudomany/20210203_eldobhato_arcmaszk_kornyezetszennyezes_ujrahasznositas","timestamp":"2021. február. 03. 20:03","title":"Utak építéséhez hasznosíthatók újra a használt arcmaszkok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad6c1e55-598a-46f1-b5bd-d40459e602e6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Ha már van autó-, robogó- és biciklimegosztás, miért is ne lehetne ugyanezt csinálni télen a síeléssel is? – gondolta egy finn város, Lahti.","shortLead":"Ha már van autó-, robogó- és biciklimegosztás, miért is ne lehetne ugyanezt csinálni télen a síeléssel is? – gondolta...","id":"20210204_lahti_finnorszag_sieles_megosztas_kibocsatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ad6c1e55-598a-46f1-b5bd-d40459e602e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"add57c1b-3b79-4472-a9df-d508afba1b50","keywords":null,"link":"/zhvg/20210204_lahti_finnorszag_sieles_megosztas_kibocsatas","timestamp":"2021. február. 04. 15:35","title":"Városi símegosztó programmal rukkolt elő egy finn város","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]