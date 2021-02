Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cd126587-6438-44b5-8735-a39c4ad0daff","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Washington szigorúan ellenőrzi majd az országba irányuló exportot, de további intézkedéseket is kilátásba helyeztek.","shortLead":"Washington szigorúan ellenőrzi majd az országba irányuló exportot, de további intézkedéseket is kilátásba helyeztek.","id":"20210210_Egyesult_Allamok_szankcio_Mianmar_puccs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cd126587-6438-44b5-8735-a39c4ad0daff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bc977f8-e47d-4c3b-947f-b0318233429f","keywords":null,"link":"/vilag/20210210_Egyesult_Allamok_szankcio_Mianmar_puccs","timestamp":"2021. február. 10. 20:31","title":"Az Egyesült Államok szankciókat vezet be a mianmari puccs elkövetőivel szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74be90b5-ce6c-4b96-909c-d5711c3ac0da","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A meteorológiai szolgálat kilenc megyére adott ki figyelmeztetést a hófúvás miatt.\r

","shortLead":"A meteorológiai szolgálat kilenc megyére adott ki figyelmeztetést a hófúvás miatt.\r

","id":"20210212_Minusz_20_voros_kod_idojaras","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=74be90b5-ce6c-4b96-909c-d5711c3ac0da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ca19973-7a62-45f0-8526-e91430f9d2f7","keywords":null,"link":"/itthon/20210212_Minusz_20_voros_kod_idojaras","timestamp":"2021. február. 12. 05:43","title":"Két megyében mínusz 20 foknál is hidegebb lehet, országszerte életbe lép a vörös kód","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c4be1d8-9269-4b74-a167-6d1d7e7e90fd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Új alapokra helyezné a járványkezelést az Új Világ Néppárt. Az ingyenes tesztelés, a megnövelt kontaktkutatás és karantén lenne a legfontosabb javaslatuk, így szerintük fokozatosan újranyithatnának a meghatározott fertőzöttségi adatok alá eső megyék.\r

","shortLead":"Új alapokra helyezné a járványkezelést az Új Világ Néppárt. Az ingyenes tesztelés, a megnövelt kontaktkutatás és...","id":"20210211_koronavirus_lantos_gabriella_ujranyitas_uj_vilag_neppart","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7c4be1d8-9269-4b74-a167-6d1d7e7e90fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7eb3feb3-2c5a-4ade-9cb6-f076d5b29117","keywords":null,"link":"/itthon/20210211_koronavirus_lantos_gabriella_ujranyitas_uj_vilag_neppart","timestamp":"2021. február. 11. 18:20","title":"Zónákra osztaná az országot az újranyitáshoz Lantos Gabriella","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e35efc5-53b2-4103-a02b-538a2cc4f3b2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy Dél-Franciaországban talált csigaház régészek szerint a legrégebbi ismert fúvós hangszer.","shortLead":"Egy Dél-Franciaországban talált csigaház régészek szerint a legrégebbi ismert fúvós hangszer.","id":"20210211_kagylo_hangszer_regeszek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0e35efc5-53b2-4103-a02b-538a2cc4f3b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99469229-2d5a-410e-a28c-d3884f52fd2f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210211_kagylo_hangszer_regeszek","timestamp":"2021. február. 11. 12:03","title":"17 ezer éves hangszerre bukkantak kutatók, még ma is működik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"267b825c-844e-400b-b6b9-64a666372825","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nehéz éven van túl a sörágazat.","shortLead":"Nehéz éven van túl a sörágazat.","id":"20210211_Heineken_Hungaria_elbocsatasok_reakcio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=267b825c-844e-400b-b6b9-64a666372825&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6768e01d-d3ce-42cf-a98e-3b37fcc18bbc","keywords":null,"link":"/kkv/20210211_Heineken_Hungaria_elbocsatasok_reakcio","timestamp":"2021. február. 11. 09:57","title":"Reagált a Heineken Hungária a globális elbocsátásokról szóló hírekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18af92ad-ac7c-4876-9b69-e518f5400f81","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyarországon még nem jelent meg a koronavírus dél-afrikai vagy brazil verziója. ","shortLead":"Magyarországon még nem jelent meg a koronavírus dél-afrikai vagy brazil verziója. ","id":"20210211_Muller_Cecilia_opreatv_torzs_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=18af92ad-ac7c-4876-9b69-e518f5400f81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f12c3bb7-5a8a-410f-94dc-2b39ec36c4ce","keywords":null,"link":"/itthon/20210211_Muller_Cecilia_opreatv_torzs_koronavirus","timestamp":"2021. február. 11. 14:20","title":"Müller Cecília: Már azok között is terjed a brit mutáció, akik nem jártak külföldön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed4efeff-cd44-4f35-971c-9f85f4eb3a3c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ellenzék közös jelöltje várhatóan Szél Bernadett lesz a körzetben.\r

","id":"20210212_TMenczer_Tamas_Fidesz_Budakeszi_Budaors","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed4efeff-cd44-4f35-971c-9f85f4eb3a3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"580ccfc0-a136-4131-a98a-a8af746e7177","keywords":null,"link":"/itthon/20210212_TMenczer_Tamas_Fidesz_Budakeszi_Budaors","timestamp":"2021. február. 12. 06:45","title":"Telex: Menczer Tamást indíthatja a Fidesz a Budakeszi-Budaörs választókerületben 2022-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff383fb6-c4a7-4079-91d4-5cf842b3dc1d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gulyás Gergely bejelentette, már biztosan lesz koronavírus elleni védettséget igazoló kártya, de még mindig nem tudni, ez mire lesz jó.","shortLead":"Gulyás Gergely bejelentette, már biztosan lesz koronavírus elleni védettséget igazoló kártya, de még mindig nem tudni...","id":"20210211_Kormanyinfo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ff383fb6-c4a7-4079-91d4-5cf842b3dc1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb1a3797-1cdb-4df4-a4df-5174d03f4d81","keywords":null,"link":"/itthon/20210211_Kormanyinfo","timestamp":"2021. február. 11. 11:00","title":"Kormányinfó: 200 ezer orosz, 500 ezer kínai vakcinára várunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]