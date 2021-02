2021. január. 13. 00:00 HVG HVG Hetilap

Bár egyre több országban indulnak be a koronavírus elleni oltási programok, 2021 végéig nem sikerülhet elérni a nyájimmunitást, így még hosszú ideig szükség lesz a megelőző intézkedésekre, azok közül is elsősorban a maszkviselésre – jelentette be Soumya Swaminathan, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) vezető kutatója. Szerinte ennek három fő oka van: a fejlődő országokba lassabban jut el a vakcina, sokan tartanak az oltóanyag esetleges mellékhatásaitól, és gondot okozhatnak a közben megjelenő mutációk is. Annak ellenére is viszonylag lassan nő a beoltottak száma, hogy a világ országai sorra hagyják jóvá a különféle gyógyszeripari cégek által kifejlesztett vakcinákat, a gyártók pedig növelik kapacitásukat. Az amerikai Pfizerrel együttműködő német BioNTech például bejelentette, hogy 1,3 milliárdról kétmilliárdra növeli az idén gyártani tervezett dózisok számát. Világszerte eddig közel 30 millió adag oltást adtak be, a legtöbbet – közel 10 milliót – Kínában és az USA-ban. Európában Nagy-Britannia áll az élen 2,7 millióval, utána Oroszország és Olaszország következik 800, illetve 700 ezerrel. Több országban, például Olaszországban gondot okoz, hogy egyenetlenül érkeznek a szállítmányok, így az első oltáson átesettek esetleg túl későn kapják meg a második adagot, így nem alakul ki a kilencvenszázalékosnál magasabb védettségi arány. A beoltottak összlakossághoz mért aránya Izraelben a legmagasabb, ahol a több mint nyolcmillió állampolgár ötöde már megkapta a vakcinát. Izrael részben annak köszönheti a nagy mennyiségben kapott oltóanyagot, hogy a hatóságok vállalták: részletes és átfogó adatokat bocsátanak a gyártók rendelkezésére, ami segítheti a további kutatásokat.