[{"available":true,"c_guid":"57106d48-0a02-4286-93af-5ade80684b9b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Szegedi kutatók kísérletei alapján szemléletváltásra van szükség az epilepsziarohamok kezelésében, és erre ki is dolgoztak egy új módszert.","shortLead":"Szegedi kutatók kísérletei alapján szemléletváltásra van szükség az epilepsziarohamok kezelésében, és erre ki is...","id":"20210217_kutatas_agy_epileipszia_roham_szegedi_tudomanyegyetem_berenyi_antal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=57106d48-0a02-4286-93af-5ade80684b9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18a10213-e0a9-428f-8bad-4c5e83389c85","keywords":null,"link":"/tudomany/20210217_kutatas_agy_epileipszia_roham_szegedi_tudomanyegyetem_berenyi_antal","timestamp":"2021. február. 17. 14:03","title":"Új módszert fejlesztettek az epilepsziarohamok kezelésére szegedi kutatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69632b18-8748-4a17-a757-9c70484cea0a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerda este felkerült a kormányzati oldalakra az új nemzeti konzultáció, amelyből az olvasható ki, hogy a kijárási tilalom enyhítése nem csak a védettségi igazolvánnyal rendelkezőkre vonatkozna. Koncertre, fesztiválra, meccsre viszont vagy csak ők mehetnek, vagy senki, amíg nincs vége a járványnak - legalábbis a kormány ebből a kettőből enged választani. ","shortLead":"Szerda este felkerült a kormányzati oldalakra az új nemzeti konzultáció, amelyből az olvasható ki, hogy a kijárási...","id":"20210217_nemzeti_konzultacio_nyitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=69632b18-8748-4a17-a757-9c70484cea0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31add50f-4e08-4e90-8a2c-93aa3546f112","keywords":null,"link":"/itthon/20210217_nemzeti_konzultacio_nyitas","timestamp":"2021. február. 17. 22:42","title":"Első körben nyitnának az éttermek, szállodák, konditermek, koncertre csak igazolvánnyal lehetne menni - íme a konzultációs kérdések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ca867f3-a4ed-4212-9fcb-994a67adbb9d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bíróság úgy ítélte meg, nem általános rendezvényen, hanem politikai gyűlésen vett részt a politikus, amit már nem lehet rajta számon kérni. ","shortLead":"A bíróság úgy ítélte meg, nem általános rendezvényen, hanem politikai gyűlésen vett részt a politikus, amit már nem...","id":"20210218_kassai_daniel_buntetes_itelet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6ca867f3-a4ed-4212-9fcb-994a67adbb9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c78a9bd6-2ade-4e1f-97f2-f8e8b4637f88","keywords":null,"link":"/itthon/20210218_kassai_daniel_buntetes_itelet","timestamp":"2021. február. 18. 20:22","title":"Elengedték az ellenzéki képviselő büntetését, amit a dudálós tüntetésen kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"896ad55a-1d33-4515-9496-6d540bdf313f","c_author":"Bálint Judit","category":"360","description":"A fene akart hősködni meg harcolni. Mi csak műsorokat akartunk készíteni a legjobb tudásunk és a szakmánk szabályai szerint, írja szerzőnk, a Klubrádió munkatársa.","shortLead":"A fene akart hősködni meg harcolni. Mi csak műsorokat akartunk készíteni a legjobb tudásunk és a szakmánk szabályai...","id":"202107_klubradio_tuske_akorom_alatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=896ad55a-1d33-4515-9496-6d540bdf313f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a74b8447-5c9a-4bd5-8007-7e76bd5a2724","keywords":null,"link":"/360/202107_klubradio_tuske_akorom_alatt","timestamp":"2021. február. 18. 19:00","title":"Bálint Judit: Klubrádió - tüske a köröm alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1f4289e-5763-4eb9-92c4-41b7bc182a90","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gajdics eddig a Karc FM főszerkesztője volt.","shortLead":"Gajdics eddig a Karc FM főszerkesztője volt.","id":"20210218_gajdics_otto_hirtv_karc_fm","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f1f4289e-5763-4eb9-92c4-41b7bc182a90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5534a3f4-759d-4782-ba12-6b2354de6d6e","keywords":null,"link":"/itthon/20210218_gajdics_otto_hirtv_karc_fm","timestamp":"2021. február. 18. 18:07","title":"Gajdics Ottó lett a HírTV tartalmi igazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0ec7279-381e-4b66-a1c2-63db94258ed3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hajdú Eszter Siess haza, vár a mama című dokumentumfilmjét Barta Tamás halálának évfordulója alkalmából ingyenesen hozzáférhetővé tették az alkotók.



","shortLead":"Hajdú Eszter Siess haza, vár a mama című dokumentumfilmjét Barta Tamás halálának évfordulója alkalmából ingyenesen...","id":"20210217_Tobb_mint_100_ezren_neztek_meg_egy_het_alatt_az_LGTgitarosrol_szolo_filmet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c0ec7279-381e-4b66-a1c2-63db94258ed3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccd08f16-a58b-4be4-ab06-7bd28b5b06b7","keywords":null,"link":"/elet/20210217_Tobb_mint_100_ezren_neztek_meg_egy_het_alatt_az_LGTgitarosrol_szolo_filmet","timestamp":"2021. február. 17. 09:36","title":"Több mint 100 ezren nézték meg egy hét alatt az LGT-gitárosról szóló filmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7a00cae-137d-4c69-9cb3-efdbc407ddd5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hiába az iPhone 12 mini sikertelenségéről szóló pletyka, egy másik is felröppent: az Apple a kiszivárgott információk szerint 2021 őszén bemutatná a folytatást, az iPhone 13 minit. De lesz itt még más is.","shortLead":"Hiába az iPhone 12 mini sikertelenségéről szóló pletyka, egy másik is felröppent: az Apple a kiszivárgott információk...","id":"20210218_apple_iphone_13_mini_iphone_13_se_plus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d7a00cae-137d-4c69-9cb3-efdbc407ddd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"107122de-5c4b-4c2e-a8f3-b7aabf266bec","keywords":null,"link":"/tudomany/20210218_apple_iphone_13_mini_iphone_13_se_plus","timestamp":"2021. február. 18. 08:33","title":"Két olcsóbb iPhone is megjelenhet idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0992b05c-8f5e-4a01-a8e8-7694c019c780","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Hazai pályán kaptak ki nagyon Lionel Messiék. A francia világbajnok mesterhármast szerzett.","shortLead":"Hazai pályán kaptak ki nagyon Lionel Messiék. A francia világbajnok mesterhármast szerzett.","id":"20210216_kylian_mbappe_paris_saint_germain_barcelona_bajnokok_ligaja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0992b05c-8f5e-4a01-a8e8-7694c019c780&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c5d056f-5493-4c3b-9d6e-9dc0d75937e8","keywords":null,"link":"/sport/20210216_kylian_mbappe_paris_saint_germain_barcelona_bajnokok_ligaja","timestamp":"2021. február. 16. 23:02","title":"Mbappéék átgázoltak a Barcelonán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]