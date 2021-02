Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fa3ba5c9-5ac7-478e-9106-4e4a991918c8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyészség nem kérte a tárgyalás megtartását, most Donáthnak kell döntenie, él-e ezzel a jogával.","shortLead":"Az ügyészség nem kérte a tárgyalás megtartását, most Donáthnak kell döntenie, él-e ezzel a jogával.","id":"20210224_felfuggesztett_borton_birosag_Donath_Laszlo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fa3ba5c9-5ac7-478e-9106-4e4a991918c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"721c9a3e-ae65-487d-984c-fb6d095e6cd2","keywords":null,"link":"/itthon/20210224_felfuggesztett_borton_birosag_Donath_Laszlo","timestamp":"2021. február. 24. 12:14","title":"Felfüggesztett börtönre ítélte a bíróság Donáth Lászlót tárgyalás nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5364c988-6512-4594-b358-7e4cbcf53dfe","c_author":"Oroszi Babett","category":"360","description":"Egyik napról a másikra vonták vissza a balatoni kikötők üzemeltetésére kiírt, busás haszonnal kecsegtető pályázatot. Így lezárulhat az a több mint fél éve tartó folyamat, amelyben a kormány egyeztetések nélkül játszott volna ki egy újabb üzletet.","shortLead":"Egyik napról a másikra vonták vissza a balatoni kikötők üzemeltetésére kiírt, busás haszonnal kecsegtető pályázatot...","id":"202107__balatoni_kikotok__furcsa_palyazat__homalyban_hagyva__zavaros_vizeken","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5364c988-6512-4594-b358-7e4cbcf53dfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1fca797-43e9-4305-8a9a-9611e23e9b15","keywords":null,"link":"/360/202107__balatoni_kikotok__furcsa_palyazat__homalyban_hagyva__zavaros_vizeken","timestamp":"2021. február. 23. 13:00","title":"Nagy volt a kormányzati elán és a titkolózás, de mégsem szervezik ki a kikötőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46b7b9f4-1638-4cf4-bfd7-458d8b031de3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hivatalos adatok szerint 37 haláleset történt a világbajnokság stadionjainak építése közben, közülük 3 számított munkahelyi balesetnek. Az nem újdonság, hogy a valós szám ennél sokkal magasabb, de most minden korábbinál rosszabb képet mutató összesítés jött ki.","shortLead":"A hivatalos adatok szerint 37 haláleset történt a világbajnokság stadionjainak építése közben, közülük 3 számított...","id":"20210223_Legalabb_6500_dolgozo_halt_meg_eddig_a_2022es_focivb_epitkezesein","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=46b7b9f4-1638-4cf4-bfd7-458d8b031de3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b1a231c-fce3-4c41-801b-8452e5fd4897","keywords":null,"link":"/vilag/20210223_Legalabb_6500_dolgozo_halt_meg_eddig_a_2022es_focivb_epitkezesein","timestamp":"2021. február. 23. 12:36","title":"Legalább 6500 dolgozó halt meg eddig a 2022-es foci-vb építkezésein","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05139b7f-8d53-4920-a6ed-c4f77cc29305","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Váradi Piroska osztályvezető szerint az újonnan létrejött csapat nem „fedett nyomozókkal” vagy „beépített ügynökökkel” dolgozik.","shortLead":"Váradi Piroska osztályvezető szerint az újonnan létrejött csapat nem „fedett nyomozókkal” vagy „beépített ügynökökkel”...","id":"20210223_varadi_piroska_halapenz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=05139b7f-8d53-4920-a6ed-c4f77cc29305&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8184c62-24aa-425d-a37b-57b2257825da","keywords":null,"link":"/itthon/20210223_varadi_piroska_halapenz","timestamp":"2021. február. 23. 14:36","title":"Nem lépre csalással operál majd a hálapénztilalmat ellenőrző osztály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50d18f92-2a7e-411c-9b46-f44f3857cc3b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Klasszikus hollywoodi sztori, ami a GMC kamionnal történt, úgy tűnik, most is happy enddel a végén. ","shortLead":"Klasszikus hollywoodi sztori, ami a GMC kamionnal történt, úgy tűnik, most is happy enddel a végén. ","id":"20210224_Elhagyatva_egy_sivatagi_farmont_lett_meg_a_Knight_Rider_KITT_teherautoja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=50d18f92-2a7e-411c-9b46-f44f3857cc3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e09024dd-a626-4810-bfce-fca0566bad3e","keywords":null,"link":"/cegauto/20210224_Elhagyatva_egy_sivatagi_farmont_lett_meg_a_Knight_Rider_KITT_teherautoja","timestamp":"2021. február. 24. 17:45","title":"Elhagyatva, egy sivatagi farmon találták meg a Knight Rider KITT teherautóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8570f39-c354-4a12-9c36-62498fac9815","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megérkezett a Cupra Formentor minden korábbinál erősebb új csúcsmodellje. ","shortLead":"Megérkezett a Cupra Formentor minden korábbinál erősebb új csúcsmodellje. ","id":"20210223_390_loeros_divatterepjaro_a_vw_uj_sportmarkajatol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c8570f39-c354-4a12-9c36-62498fac9815&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce644159-3180-46c8-b9ab-577ae6a8706d","keywords":null,"link":"/cegauto/20210223_390_loeros_divatterepjaro_a_vw_uj_sportmarkajatol","timestamp":"2021. február. 23. 07:59","title":"390 lóerős szabadidő-autó a VW új sportmárkájától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81a2be68-3df2-402f-8077-52144057340d","c_author":"HVG","category":"360","description":"Szoros a verseny az aspiránsok között a Medián februári mérése alapján. Az eddig felmerült nevek közül csak egy politikus elutasítottsága jelentős. ","shortLead":"Szoros a verseny az aspiránsok között a Medián februári mérése alapján. Az eddig felmerült nevek közül csak...","id":"20210224_Median_elovalasztas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=81a2be68-3df2-402f-8077-52144057340d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b96ce949-2ed5-4e5d-9b0f-44c124aa998a","keywords":null,"link":"/360/20210224_Median_elovalasztas","timestamp":"2021. február. 24. 11:00","title":"Medián: Karácsony Gergely a legnépszerűbb ellenzéki miniszterelnök-jelölt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"133c5ab7-c9b5-4b27-aa56-82377de9dc28","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Magyar Táncművészeti Egyetemnél is vizsgálják a modellváltás lehetőségét, a BME-nél, az NKE-nél és a Zeneakadémián nincs napirenden a kérdés. Az Óbudai Egyetem már indítványozta a fenntartóváltást, míg a Budapesti Gazdasági Egyetemnél még egyeztetések zajlanak a kérdésben.","shortLead":"A Magyar Táncművészeti Egyetemnél is vizsgálják a modellváltás lehetőségét, a BME-nél, az NKE-nél és a Zeneakadémián...","id":"20210223_modellvaltas_egyetem_mte_bme_nke","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=133c5ab7-c9b5-4b27-aa56-82377de9dc28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1389e34b-0b7e-4cf5-83a6-fbc3a5c7f41d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210223_modellvaltas_egyetem_mte_bme_nke","timestamp":"2021. február. 23. 16:42","title":"Újabb egyetem indulhat el a modellváltás felé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]