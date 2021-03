Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f1baa140-a799-4bb3-8734-c081ff45960d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ha minden jól alakul, júliusban tartják meg a futóversenyt.","shortLead":"Ha minden jól alakul, júliusban tartják meg a futóversenyt.","id":"20210310_vivicitta_halasztas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f1baa140-a799-4bb3-8734-c081ff45960d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"456c50f8-379f-420d-ad13-0f72901b7403","keywords":null,"link":"/elet/20210310_vivicitta_halasztas","timestamp":"2021. március. 10. 14:21","title":"Elhalasztják a Vivicittát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bedea4f-48f4-4492-aa17-3cf30171218f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A NEAK szerint az elmúlt egy év tapasztalatai alapján állították össze a betegségek listáját. Azok kerülnek előre az oltási sorrendben, akiknek a betegsége komoly kockázatot rejt koronavírus-fertőzés esetén.","shortLead":"A NEAK szerint az elmúlt egy év tapasztalatai alapján állították össze a betegségek listáját. Azok kerülnek előre...","id":"20210311_oltas_neak_kronikus_betegek_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3bedea4f-48f4-4492-aa17-3cf30171218f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ce7196e-9028-4026-825f-a3de1bcfc552","keywords":null,"link":"/itthon/20210311_oltas_neak_kronikus_betegek_koronavirus","timestamp":"2021. március. 11. 17:22","title":"Kiderült, mi alapján választják ki oltásra a krónikus betegeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"102af2bd-ff52-44b5-bc29-adb7baff373e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A keresleti és kínálati ár egyszerű közgazdasági összefüggéseiből következik, hogy a csok miatt is nőttek az ingatlanárak – magyarázta Novák Katalin. Arról is beszélt, hogy ugyan két hónap alatt 1400-zal kevesebb gyerek született, mint egy évvel korábban, nincs jele annak, hogy a családok lemondtak volna a gyerekvállalási terveikről.","shortLead":"A keresleti és kínálati ár egyszerű közgazdasági összefüggéseiből következik, hogy a csok miatt is nőttek...","id":"20210311_Novak_Katalin_csok_ingatlan_lakas_arak_szuletesek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=102af2bd-ff52-44b5-bc29-adb7baff373e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f9a12db-a86c-41da-b856-9dd46e67a0ab","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210311_Novak_Katalin_csok_ingatlan_lakas_arak_szuletesek","timestamp":"2021. március. 11. 08:37","title":"Novák Katalin: Biztosan növelte az ingatlanárakat a csok is, de nem tudjuk, mennyivel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0e2443a-cf67-4fd6-a253-d720cc81ced7","c_author":"Buzási Attila","category":"gazdasag.zhvg","description":"A század végére teljes egészében mediterrán körülmények várnak a magyar bortermelőkre. Aggodalomra ugyan lehet és van is ok, de még ne temessük a borászatot. Míg egyes borszőlők termelése sokkal bizonytalanabbá válik, a vörösborok esetében a minőség és a versenyképesség javulásával is lehet akár számolni. De ehhez is biztosan szükség lesz alkalmazkodásra, egyebek között új fajták bevonására, különböző klónok használatára, új dűlők kialakítására. A fogyasztóknak pedig azt kell megszokniuk, hogy nem várhatunk el konstans minőséget, ízélményt és mennyiséget a hazai borászoktól, miközben folyamatosan a fejük felett lebegnek az időjárási szélsőségekből adódó veszélyek és befolyásoló tényezők.","shortLead":"A század végére teljes egészében mediterrán körülmények várnak a magyar bortermelőkre. Aggodalomra ugyan lehet és van...","id":"20210310_Egyetlen_nagy_mediterran_borvidek_lesz_Magyarorszagbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c0e2443a-cf67-4fd6-a253-d720cc81ced7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57dddee9-0ce1-4d77-b02a-4f2c070f07b6","keywords":null,"link":"/zhvg/20210310_Egyetlen_nagy_mediterran_borvidek_lesz_Magyarorszagbol","timestamp":"2021. március. 10. 08:15","title":"Egyetlen nagy mediterrán borvidék lesz Magyarországból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"183ca313-0ee3-4d44-b342-557702a00465","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Harmadosztályú labdarúgó-mérkőzéssel tesztelik a 12,5 milliárdos kispesti stadiont.","shortLead":"Harmadosztályú labdarúgó-mérkőzéssel tesztelik a 12,5 milliárdos kispesti stadiont.","id":"20210310_Honved_tartalekcsapat_Bozsik_Arena","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=183ca313-0ee3-4d44-b342-557702a00465&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b024a0b4-820e-407a-8986-64b0e6630259","keywords":null,"link":"/sport/20210310_Honved_tartalekcsapat_Bozsik_Arena","timestamp":"2021. március. 10. 17:35","title":"A Honvéd tartalékcsapata avatja fel az új Bozsik Arénát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6d617e3-06cc-4a71-9143-1ee947788836","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Rendes és rendkívüli ülést is tart a jövő héten az országgyűlés.","shortLead":"Rendes és rendkívüli ülést is tart a jövő héten az országgyűlés.","id":"20210311_Az_unios_penzek_felhasznalasarol_is_vita_lesz_az_orszaggyules_kedden_kezdodo_ulesen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d6d617e3-06cc-4a71-9143-1ee947788836&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f33cded3-eb41-4c95-a7dd-00f7a2e4eb1d","keywords":null,"link":"/itthon/20210311_Az_unios_penzek_felhasznalasarol_is_vita_lesz_az_orszaggyules_kedden_kezdodo_ulesen","timestamp":"2021. március. 11. 15:43","title":"Szerda este 6-ra hívta össze Kövér László az ellenzék által kezdeményezett rendkívüli ülést ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"748c107e-86d1-47c4-ab84-292b15a742a8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A nyújtott tengelytávolságú új kivitel hátsó sorában minden korábbinál nagyobb a lábhely.","shortLead":"A nyújtott tengelytávolságú új kivitel hátsó sorában minden korábbinál nagyobb a lábhely.","id":"20210310_sosem_volt_meg_ekkora_a_skoda_octavia_hivatalosan_itt_az_octavia_pro","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=748c107e-86d1-47c4-ab84-292b15a742a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d5c317e-22cd-43f0-8907-f27a75425ad6","keywords":null,"link":"/cegauto/20210310_sosem_volt_meg_ekkora_a_skoda_octavia_hivatalosan_itt_az_octavia_pro","timestamp":"2021. március. 10. 09:21","title":"Sosem volt még ekkora a Skoda Octavia, hivatalosan is itt az Octavia Pro","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Nincs köze az AstraZeneca vakcinájának az ausztriai megbetegedésekhez, jobban teljesít az egészségügy Merkely Béla szerint. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Nincs köze az AstraZeneca vakcinájának az ausztriai megbetegedésekhez, jobban teljesít az egészségügy Merkely Béla...","id":"20210311_Radar360_Oltasi_igazolvanyokat_es_lelegeztetogepeket_is_postazott_a_kormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6d4b23b-d27d-4a89-a19d-a66c2db356f8","keywords":null,"link":"/360/20210311_Radar360_Oltasi_igazolvanyokat_es_lelegeztetogepeket_is_postazott_a_kormany","timestamp":"2021. március. 11. 07:56","title":"Radar360: Oltási igazolványokat és lélegeztetőgépeket is postázott a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]