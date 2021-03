Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"312e5855-0f10-42ff-ad12-9c9c205127bc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Schanda Tamás államtitkár a Parlamentben adott válaszában ismertette az adatot.","shortLead":"Schanda Tamás államtitkár a Parlamentben adott válaszában ismertette az adatot.","id":"20210316_munkanelkuliseg_koronavirus_schanda_tamas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=312e5855-0f10-42ff-ad12-9c9c205127bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0254cf7b-e773-44bb-917e-9312db08b24e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210316_munkanelkuliseg_koronavirus_schanda_tamas","timestamp":"2021. március. 16. 17:35","title":"55 ezerrel kevesebb magyarnak van munkája, mint egy évvel ezelőtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74a9da26-4d35-46ce-b3c7-9c9130fc2112","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Zöldek és a szocdemek nyerték a két vasárnapi tartományi választást.\r

\r

","shortLead":"A Zöldek és a szocdemek nyerték a két vasárnapi tartományi választást.\r

\r

","id":"20210315_Nagy_pofont_kapott_a_CDU_es_a_szelsojobb_is_Nemetorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=74a9da26-4d35-46ce-b3c7-9c9130fc2112&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe3ac0a5-4a77-4b83-928a-4d911bebbc46","keywords":null,"link":"/vilag/20210315_Nagy_pofont_kapott_a_CDU_es_a_szelsojobb_is_Nemetorszagban","timestamp":"2021. március. 15. 09:40","title":"Nagy pofont kapott a CDU és a szélsőjobb is Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"662fc38c-ff06-4f71-8466-b58df684c8d9","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az alkotó 1973-ban Munkácsy Mihály-díjat, 2004-ben pedig Kossuth-díjat kapott.

","shortLead":"Az alkotó 1973-ban Munkácsy Mihály-díjat, 2004-ben pedig Kossuth-díjat kapott.

","id":"20210316_Gyulai_Liviusz_grafikusmuvesz_nemzet_muvesze","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=662fc38c-ff06-4f71-8466-b58df684c8d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cac48af3-1a6b-40d5-8727-72a12081f8cf","keywords":null,"link":"/kultura/20210316_Gyulai_Liviusz_grafikusmuvesz_nemzet_muvesze","timestamp":"2021. március. 16. 13:56","title":"Elhunyt Gyulai Líviusz grafikusművész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20ec9dfc-9a26-4bd6-931b-2e2e107282de","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az énekes Ferenc pápának is üzent.","shortLead":"Az énekes Ferenc pápának is üzent.","id":"20210316_Kepmutatassal_vadolja_a_Vatikant_Elton_John","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=20ec9dfc-9a26-4bd6-931b-2e2e107282de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b038e9b-449b-4cc5-b084-3c1598f5fadf","keywords":null,"link":"/elet/20210316_Kepmutatassal_vadolja_a_Vatikant_Elton_John","timestamp":"2021. március. 16. 16:47","title":"Képmutatással vádolja a Vatikánt Elton John","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4117b6b-00d1-47f9-8c58-4c52ed4b980a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ausztriában az ilyen hibát nem bocsátják meg.","shortLead":"Ausztriában az ilyen hibát nem bocsátják meg.","id":"20210315_Nem_szolt_arrol_hogy_Pfizeroltast_lehet_venni_belebukott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c4117b6b-00d1-47f9-8c58-4c52ed4b980a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0a8eed4-2e01-491e-8ea5-67c0d9ed4431","keywords":null,"link":"/vilag/20210315_Nem_szolt_arrol_hogy_Pfizeroltast_lehet_venni_belebukott","timestamp":"2021. március. 15. 17:26","title":"Nem szólt arról, hogy Pfizer-vakcinát lehet venni, belebukott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2dc82f6-6bef-4ae6-ace1-479bd90b398a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az ukrán Cseljabinszknek nem sikerült simán átmennie a pillérek között.","shortLead":"Az ukrán Cseljabinszknek nem sikerült simán átmennie a pillérek között.","id":"20210316_baja_duna_hid_piller_uszaly_baleset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d2dc82f6-6bef-4ae6-ace1-479bd90b398a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"835fb9dd-55e1-4f14-847c-c65a6ff9f8bd","keywords":null,"link":"/cegauto/20210316_baja_duna_hid_piller_uszaly_baleset","timestamp":"2021. március. 16. 07:43","title":"Videó: Telibe kapta a bajai Duna-híd pillérét egy uszályokat toló hajó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79bcf669-e53d-4cee-85e2-fb90cec523cd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Zoom Escaper névre keresztelt oldal segítéségével különböző hangeffekteket játszhatunk be egy Zoom-hívásba, amire hivatkozva aztán ki lehet lépni a hívásból.","shortLead":"A Zoom Escaper névre keresztelt oldal segítéségével különböző hangeffekteket játszhatunk be egy Zoom-hívásba, amire...","id":"20210316_zoom_escaper_videohivas_videokonferencia_hangeffekt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=79bcf669-e53d-4cee-85e2-fb90cec523cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4837eaf-153f-4ee2-a492-2515938a6d24","keywords":null,"link":"/tudomany/20210316_zoom_escaper_videohivas_videokonferencia_hangeffekt","timestamp":"2021. március. 16. 08:33","title":"Unja a Zoom-hívásokat? Ez a weboldal segít, hogy le tudjon lépni a beszélgetésből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64c9136f-9ebd-48de-9c0d-8a0e353177c7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Játszott vérszomjas idegennel birkózó űrmérnököt és James Bond-főgonoszt is. Az amerikai színész 81 éves volt.","shortLead":"Játszott vérszomjas idegennel birkózó űrmérnököt és James Bond-főgonoszt is. Az amerikai színész 81 éves volt.","id":"20210316_Elhunyt_az_Alonso_Mosley_nyomozot_is_alakito_Yaphet_Kotto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=64c9136f-9ebd-48de-9c0d-8a0e353177c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a99b33d-93ef-49ce-88a4-0775f4230a4a","keywords":null,"link":"/kultura/20210316_Elhunyt_az_Alonso_Mosley_nyomozot_is_alakito_Yaphet_Kotto","timestamp":"2021. március. 16. 18:26","title":"Elhunyt az Alonzo Mosley nyomozót is alakító Yaphet Kotto","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]