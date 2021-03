Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f42bc951-a45c-4563-8a17-5c22d8e92287","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Meghekkelhették az atomügynökség honlapját.","shortLead":"Meghekkelhették az atomügynökség honlapját.","id":"20210317_hamis_nuklearis_riasztas_lengyel_atomugynokseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f42bc951-a45c-4563-8a17-5c22d8e92287&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"140e2af9-c17e-47af-b804-af982987fa53","keywords":null,"link":"/tudomany/20210317_hamis_nuklearis_riasztas_lengyel_atomugynokseg","timestamp":"2021. március. 17. 19:56","title":"Hamis nukleáris riasztás jelent meg a lengyel atomügynökség oldalán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49340145-f589-4f1d-9236-0fd1851e98b0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Két régi ügyre tett pontot a testület.","shortLead":"Két régi ügyre tett pontot a testület.","id":"20210316_Europai_Birosag_nem_serti_az_unios_jogot_a_reklamado","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=49340145-f589-4f1d-9236-0fd1851e98b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f4f6011-5ba5-40e6-9700-32dcccd7eb4c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210316_Europai_Birosag_nem_serti_az_unios_jogot_a_reklamado","timestamp":"2021. március. 16. 11:27","title":"Európai Bíróság: Nem sérti az uniós jogot a reklámadó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e34b6eac-aadc-42f9-b669-55d92e6c12ca","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Bloomberg amerikai hírügynökség azt tanácsolja a CDU elnökének az uniópártok számára hatalmas pofont hozó két tartományi választás után, hogy engedje át a terepet bajor kollégájának, amikor alig egy fél év múlva a kancellári tisztség lesz a tét.","shortLead":"A Bloomberg amerikai hírügynökség azt tanácsolja a CDU elnökének az uniópártok számára hatalmas pofont hozó két...","id":"20210317_Merkel_utodjaban_annyi_a_karizma_mint_egy_beosztott_konyveloben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e34b6eac-aadc-42f9-b669-55d92e6c12ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"607a5f38-840b-4059-9024-3fc12c8dd8e5","keywords":null,"link":"/360/20210317_Merkel_utodjaban_annyi_a_karizma_mint_egy_beosztott_konyveloben","timestamp":"2021. március. 17. 07:24","title":"Merkel utódjában \"annyi a karizma, mint egy beosztott könyvelőben\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6718bb7-c7df-4d37-900c-1c20df52652a","c_author":"Bank360.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A január óta elérhető állami lakástámogatásoknak köszönhetően megnőtt az érdeklődés a felújításra is fordítható hitelek iránt – a kérdés, hogy melyiket érdemes választani, hiszen több lehetőség is van. A Bank360.hu elemzői összehasonlították a jelenleg elérhető hitelajánlatokat, hogy kiderüljön, miből és hogyan éri meg finanszírozni egy hatmillió forintos felújítást. ","shortLead":"A január óta elérhető állami lakástámogatásoknak köszönhetően megnőtt az érdeklődés a felújításra is fordítható hitelek...","id":"20210317_Melyik_a_legolcsobb_hitel_marciusban_ha_felujitanank_a_lakast","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a6718bb7-c7df-4d37-900c-1c20df52652a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e802465-1a09-4ec7-897e-ec3d666102b5","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210317_Melyik_a_legolcsobb_hitel_marciusban_ha_felujitanank_a_lakast","timestamp":"2021. március. 17. 09:30","title":"Melyik a legolcsóbb hitel márciusban, ha felújítanánk a lakást?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a174759-b2ad-4fa1-9c74-bf5365a79751","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A megyeszékhelyeken élők aggódnak a legkevésbé a járvány miatt egy közvélemény-kutatás szerint.","shortLead":"A megyeszékhelyeken élők aggódnak a legkevésbé a járvány miatt egy közvélemény-kutatás szerint.","id":"20210316_Kontaktuscsokkentes_koronavirus_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a174759-b2ad-4fa1-9c74-bf5365a79751&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd73adcb-1ce2-42d0-aaae-563659f5dc5e","keywords":null,"link":"/itthon/20210316_Kontaktuscsokkentes_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. március. 16. 17:25","title":"Egyre komolyabban veszik a magyarok kontaktuscsökkentést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c9be87d-ba7c-49d4-99c1-2bb5dcc4c629","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A platform jövőre indul el nálunk és Romániában.","shortLead":"A platform jövőre indul el nálunk és Romániában.","id":"20210316_zalando_magyarorszag_ruha_kereskedelem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4c9be87d-ba7c-49d4-99c1-2bb5dcc4c629&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5167172-9ade-4b43-ba05-4466e3b07957","keywords":null,"link":"/kkv/20210316_zalando_magyarorszag_ruha_kereskedelem","timestamp":"2021. március. 16. 16:08","title":"Magyarországra jön a Zalando, az egyik legnagyobb online ruhakereskedő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b4b0626-ac14-415b-a3ca-a3b85bac4d6d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kutatóknak olyan eljárást sikerült kidolgozniuk, amellyel elmondásuk szerint 700 TB kapacitású optikai lemezeket lehetne előállítani.","shortLead":"Kutatóknak olyan eljárást sikerült kidolgozniuk, amellyel elmondásuk szerint 700 TB kapacitású optikai lemezeket...","id":"20210316_cd_lemez_adattarolas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4b4b0626-ac14-415b-a3ca-a3b85bac4d6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"867efd0f-07f6-46e7-92d8-bf037c092eef","keywords":null,"link":"/tudomany/20210316_cd_lemez_adattarolas","timestamp":"2021. március. 16. 16:18","title":"Jön az újfajta CD-lemez, amire 700 000 gigabájt adat fér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbcc465c-c870-4d07-989e-7e7e6f1c039d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Az MTA volt elnöke kapta az Abel-díjat, amelyet a matematika Nobel-díjaként is emlegetnek.","shortLead":"Az MTA volt elnöke kapta az Abel-díjat, amelyet a matematika Nobel-díjaként is emlegetnek.","id":"20210317_Lovasz_Laszlo_kapta_a_matematika_legrangosabb_nemzetkozi_dijat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dbcc465c-c870-4d07-989e-7e7e6f1c039d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"366f5fe9-7fa2-4257-97d2-f66681ead1c1","keywords":null,"link":"/tudomany/20210317_Lovasz_Laszlo_kapta_a_matematika_legrangosabb_nemzetkozi_dijat","timestamp":"2021. március. 17. 12:27","title":"Lovász László kapta a matematika legrangosabb nemzetközi díját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]