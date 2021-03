Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b4a130c6-c4ec-47fb-9c17-d46f2f34a823","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Covishield elnevezésű, az AstraZenecaval lényegében azonos vakcinának a kivitelét függesztették fel.","shortLead":"A Covishield elnevezésű, az AstraZenecaval lényegében azonos vakcinának a kivitelét függesztették fel.","id":"20210325_india_covishield_export_koronavirus_jarvany_fertozes_vacina","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b4a130c6-c4ec-47fb-9c17-d46f2f34a823&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fc81747-b2ae-430c-b5b0-377bc63c9008","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210325_india_covishield_export_koronavirus_jarvany_fertozes_vacina","timestamp":"2021. március. 25. 13:39","title":"India egyelőre nem exportál a vakcinából, amelyből a magyar állam is rendelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb4cb48d-8475-49d9-9783-dd549a810eeb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A rendőrség után a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat kibervédelmi intézete és a Magyar Telekom is jelezte, az utóbbi időben megnövekedett a kártékony webcímet tartalmazó szöveges üzenetek száma. Az SMS-ek bármely mobilszolgáltató ügyfeleit bajba keverhetik, nem is kicsibe.","shortLead":"A rendőrség után a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat kibervédelmi intézete és a Magyar Telekom is jelezte, az utóbbi...","id":"20210324_csalo_sms_csomagkuldo_megerkezett_a_csomagja_kovesse_nyomon_telekom","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cb4cb48d-8475-49d9-9783-dd549a810eeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2382af36-7455-480c-859a-253d54a9ab69","keywords":null,"link":"/tudomany/20210324_csalo_sms_csomagkuldo_megerkezett_a_csomagja_kovesse_nyomon_telekom","timestamp":"2021. március. 24. 19:33","title":"A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat és Telekom is kiadta a riasztást: ne dőljön be, ha ilyen SMS-t kap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e09afa0b-da46-4206-bd8a-fc949d313251","c_author":"Seres László","category":"360","description":"A zárás már gazdasági okokból sem teljesen rendjén való, sőt. De gyerekek egy éve tartó elrendelt izolációjára végképp nincs, nem lehet mentség. ","shortLead":"A zárás már gazdasági okokból sem teljesen rendjén való, sőt. De gyerekek egy éve tartó elrendelt izolációjára végképp...","id":"20210323_Seres_Amikor_otthon_a_negy_fal_kozott_csinaljak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e09afa0b-da46-4206-bd8a-fc949d313251&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bf0d9d1-33e2-4e17-a210-1c0603633454","keywords":null,"link":"/360/20210323_Seres_Amikor_otthon_a_negy_fal_kozott_csinaljak","timestamp":"2021. március. 24. 17:00","title":"Seres: Amikor otthon, a négy fal között csinálják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"019e92c7-ba46-4de0-b36f-b59555539ec4","c_author":"Fekő Ádám","category":"itthon","description":"A szlogenek néppártosodásról szólnak, de a valóság az, hogy a 2019-es EP-választáson nagyot szakító Momentum azóta sem tudott terjeszkedni és növekedni. A kevés pénz, az ebből következő hálózatépítési nehézségek éppúgy hozzájárulnak a párt visszaszorulásához, mint az, hogy a magyarokat annyira nem érdeklő témákat emelnek a magasba. ","shortLead":"A szlogenek néppártosodásról szólnak, de a valóság az, hogy a 2019-es EP-választáson nagyot szakító Momentum azóta sem...","id":"20210325_momentum_ellenzek_stagnalas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=019e92c7-ba46-4de0-b36f-b59555539ec4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92a530b1-7ae9-4159-ab51-ae5eccce0951","keywords":null,"link":"/itthon/20210325_momentum_ellenzek_stagnalas","timestamp":"2021. március. 25. 15:30","title":"Miért nem tud erős középpárttá sem válni a Momentum?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f5bcbbb-c78e-493f-8b0c-401fd3236e0c","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Az immár Kossuth-díjas zenész a HVG-nek adott interjúban azt mondta, bízik abban, hogy a kormány jót akar.","shortLead":"Az immár Kossuth-díjas zenész a HVG-nek adott interjúban azt mondta, bízik abban, hogy a kormány jót akar.","id":"20210324_Nagy_Fero_Mire_eszbe_kaptam_fideszes_lettem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6f5bcbbb-c78e-493f-8b0c-401fd3236e0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0987177b-2bfe-40b7-a589-889a1027749b","keywords":null,"link":"/elet/20210324_Nagy_Fero_Mire_eszbe_kaptam_fideszes_lettem","timestamp":"2021. március. 24. 16:04","title":"Nagy Feró: Mire észbe kaptam, fideszes lettem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0aa9e713-3670-4054-b31e-3d90d43384f2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A mérnökként dolgozó Alessandro Paluzzi a Facebook androidos alkalmazásának forráskódjába nézett bele, és érdekes dolgot talált ott.","shortLead":"A mérnökként dolgozó Alessandro Paluzzi a Facebook androidos alkalmazásának forráskódjába nézett bele, és érdekes...","id":"20210324_facebook_messenger_szobak_beszelgetes_clubhouse","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0aa9e713-3670-4054-b31e-3d90d43384f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b72771f5-00d1-4cfa-8863-b2e39de4bebd","keywords":null,"link":"/tudomany/20210324_facebook_messenger_szobak_beszelgetes_clubhouse","timestamp":"2021. március. 24. 15:03","title":"Már látszik, hogyan másolná le a Facebook az új sikeralkalmazást, a Clubhouse-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a52c0191-4610-43ef-a721-82c81f2f1a3f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Meglepő érveléssel állt elő Tatyjana Golivka, amikor meg kellett magyaráznia, miért javulnak a járványadatok a tulajdonképpen korlátozások nélkül élő Oroszországban.","shortLead":"Meglepő érveléssel állt elő Tatyjana Golivka, amikor meg kellett magyaráznia, miért javulnak a járványadatok...","id":"20210324_A_lezarasok_miatt_terjed_a_koronavirus_Europaban_az_orosz_kormanyfohelyettes_szerint","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a52c0191-4610-43ef-a721-82c81f2f1a3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74ee2e84-a6a7-48e1-8417-9edfeb8d2c85","keywords":null,"link":"/vilag/20210324_A_lezarasok_miatt_terjed_a_koronavirus_Europaban_az_orosz_kormanyfohelyettes_szerint","timestamp":"2021. március. 24. 21:31","title":"A lezárások miatt terjed a koronavírus Európában az orosz kormányfőhelyettes szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22c70c5a-e2b8-4393-b0c3-da030eea78d9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két férfi és édesanyjuk a közösségi oldalakon megismert nőket futtatott, akiket később bántalmaztak és éheztettek.","shortLead":"Két férfi és édesanyjuk a közösségi oldalakon megismert nőket futtatott, akiket később bántalmaztak és éheztettek.","id":"20210325_Prostitucio_emberkereskedelem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=22c70c5a-e2b8-4393-b0c3-da030eea78d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e2688f7-df31-4dff-8eca-45524a8f41e5","keywords":null,"link":"/itthon/20210325_Prostitucio_emberkereskedelem","timestamp":"2021. március. 25. 10:00","title":"Kiskorút is prostitúcióra kényszerített egy hódmezővásárhelyi család ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]